125cc से ऊपर की बाइक की बिक्री बढ़ी, TVS, बजाज को पीछे छोड़ नंबर-1 बनी ये कंपनी; मार्केट शेयर में बड़ा उलटफेर
भारत का टू-व्हीलर बाजार अब सिर्फ माइलेज की दौड़ तक सीमित नहीं है। ग्राहक अब पावर, स्टाइल और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। यही वजह है कि 125cc से ऊपर की बाइक की बिक्री अचानक से बढ़ गई है। TVS, बजाज को पीछे छोड़ कंपनी नंबर-1 बन गई है।
भारत में बाइक खरीदने का ट्रेंड अब तेजी से बदल रहा है। पहले जहां लोग सिर्फ सस्ती और ज्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब ग्राहक अपग्रेड करना चाहते हैं। यही वजह है कि 125cc से ऊपर की बाइक्स की बिक्री लगातार बढ़ रही है और प्रीमियम सेगमेंट में नई हलचल देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 9 महीनों में मिड-टू-लार्ज मोटरसाइकिल सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की बादशाहत कायम है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिड-टू-लार्ज मोटरसाइकिल सेगमेंट में मुकाबला काफी तेज हो गया है। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी लगभग 27% से बढ़ाकर करीब 32% कर ली है। TVS मोटर कंपनी की हिस्सेदारी भी 15% से बढ़कर लगभग 19% तक पहुंच गई है। वहीं, बजाज ऑटो (Bajaj Auto) की हिस्सेदारी 32% से घटकर करीब 22% रह गई है। यह साफ दिखाता है कि ग्राहकों की पसंद बदल रही है और वे ज्यादा पावरफुल बाइक्स की ओर बढ़ रहे हैं।
125cc से ऊपर की बाइक्स की मांग तेज
फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 10 महीनों में 125cc से ज्यादा इंजन क्षमता वाली बाइक्स का हिस्सा कुल बिक्री का लगभग 26% रहा। यह पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा है। हालांकि, एंट्री-लेवल बाइक्स (100-125cc) अभी भी लगभग 73% बाजार पर कब्जा बनाए हुए हैं, लेकिन 150cc से 350cc के बीच की बाइक्स धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। पिछले साल यह हिस्सा करीब 23% था, जो अब लगभग 25% के करीब पहुंच गया है।
लोग क्यों कर रहे हैं अपग्रेड?
इस बदलाव के पीछे कई वजहें है, जिसमें सबसे बड़ा कारण टैक्स में राहत है। जी हां, क्योंकि पिछले साल के आखिर में किए गए कुछ टैक्स बदलावों से कुछ कैटेगरी में कीमतों का बोझ काफी कम हुआ है। इसके अलावा अब बाइक्स पर लोन लेना पहले से आसान हो गया है। कम डाउन पेमेंट और आसान EMI ने ग्राहकों को अपग्रेड करने का मौका दिया है।
प्रीमियम सेगमेंट की ओर झुकाव
फाइनेंशियल ईयर 2025 में 125cc से ऊपर की बाइक्स का हिस्सा करीब 24.4% था, जो अब और बढ़ गया है। इसका मतलब साफ है कि बाजार में एक स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहा है। हालांकि, कम्यूटर बाइक्स अभी भी बिक्री का बड़ा आधार हैं, लेकिन मिड-वेट और हाई-सीसी बाइक्स का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। आने वाले सालों में कंपनियां ज्यादा पावरफुल, फीचर-लोडेड और लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड मोटरसाइकिल लॉन्च करने पर जोर दे सकती हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
