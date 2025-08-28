3.5 सेकेंड में 100 kmph की स्पीड, सचिन तेंदुलकर की मॉडिफाई कार देख लोग हुए हैरान; इसमें है सीट एडजेस्ट करने का 24 तरीका

सचिन तेंदुलकर को हाल ही में एक मॉडिफाइड लेम्बोर्गिनी उरुस S में देखा गया है। ये कार 3.5 सेकेंड में 100 kmph की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी कीमत 4 करोड़ से भी ज्यादा है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का शौक सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। मैदान पर चौकों-छक्कों की बरसात करने वाले मास्टर ब्लास्टर को शानदार और लग्जरी कारों का भी उतना ही जुनून है। हाल ही में उन्हें 4.2 करोड़ रुपये की मॉडिफाइड लेम्बोर्गिनी उरुस S (Lamborghini Urus S) चलाते हुए मुंबई की सड़कों पर देखा गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सचिन की ब्लू लेम्बोर्गिनी उरुस S

सचिन तेंदुलकर की यह खास SUV Blue Eleos शेड में है, जो बेहद प्रीमियम और क्लासी लुक देती है। उन्होंने इसे साल 2023 में खरीदा था, लेकिन तब से अब तक उन्होंने इसमें कई बड़े मॉडिफिकेशन्स करवाए हैं।

पहले इस कार में स्टैंडर्ड सिल्वर एलॉय व्हील्स थे, लेकिन अब उन्हें रिप्लेस कर 22-इंच डायमंड-कट एलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। साथ ही इसमें अब कार्बन फाइबर विंग, फ्रंट स्प्लिटर, साइड स्कर्ट्स और रियर डिफ्यूजर लगाए गए हैं, जो इसे और ज्यादा स्पोर्टी और आक्रामक लुक देते हैं। माना जा रहा है कि ये पार्ट्स मनसोरी (Mansory) या 1016 इंडस्ट्रीज (1016 Industries) से लिए गए हैं।

दमदार परफॉर्मेंस – 3.5 सेकेंड में 0 से 100kmph

लेम्बोर्गिनी उरुस S (Lamborghini Urus S) में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन मिलता है, जो 666 PS की पावर और 850 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिए गए हैं, जिसके साथ यह SUV सिर्फ 3.5 सेकेंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। यानी लक्जरी के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी यह किसी सुपरकार से कम नहीं है।

सचिन और कार मॉडिफिकेशन का प्यार

यह कोई पहली बार नहीं है, जब सचिन ने अपनी कार को मॉडिफाई करवाया हो। इससे पहले उनकी पोर्शे 911 टर्बो S (Porsche 911 Turbo S) को टीचार्ट (Techart) बॉडीकिट और साटन ब्लैक फिनिश दिया गया था। उनकी BMW i8 भी एक अनोखे आफ्टरमार्केट बॉडीकिट के साथ चर्चा में रह चुकी है।

5 करोड़ की रेंज रोवर SV भी खरीदी

पिछले साल दिसंबर में सचिन ने अपनी गेराज में रेंज रोवर एसवी ऑटोबायोग्राफी (Range Rover SV Autobiography) भी शामिल की थी, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है। यह कार खास Sedona Red शेड और कस्टम रेड Alcantara इंटीरियर में है। इतना ही नहीं सीटों पर सचिन का पर्सनल लोगो भी है, जो इसे पूरी तरह यूनिक बनाता है। इसमें 24-वे एडजस्टेबल एक्जीक्यूटिव सीट्स, 13.1-इंच स्क्रीन, मैरेडियन 3D साउंड सिस्टम और कई प्रीमियम फीचर्स हैं।