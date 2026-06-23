बारिश होने पर कार के कांच पर रगड़ लो आलू, ये पानी की कर देगा छुट्टी; आप भी आजमाएं ये ट्रिक

काम की बात:

कई रील में इसका लाइव डेमो भी देखा जा सकता है। ताकि लोग इस ट्रिक को किसी तरह से गलत नहीं समझें। खास बात ये है कि ये ट्रिक काम करती है। इस ट्रिक का आप भी अपने कार के साइड मिरर पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

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बारिश के दिनों में सोशल मीडिया पर एक कार से जुड़ी एक ट्रिक तेजी से वायरल होने लगती है। इस ट्रिक में कच्चे आलू से कार के ग्लास पर पानी को हटाने या बूंदों से बचने का तरीका बताया जाता है। वैसे तो इस ट्रिक के बारे में कई लोग बता चुके हैं। ऐसे में इस ट्रिक को सोशल मीडिया पर ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी विवेकानंद तिवारी ने भी बताया है। उन्होंने एक रील में बारिश के दिनों में कार के साइड मिरर पर जमने वाली बारिश की बूंदों से बचने का उपाय बता रहे हैं।

इस रील में उन्होंने इसका लाइव डेमो भी देकर दिखाया। ताकि लोग इस ट्रिक को किसी तरह से गलत नहीं समझें। खास बात ये है कि ये ट्रिक काम करती है। इस ट्रिक का आप भी अपने कार के साइड मिरर पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

आलू वाली ट्रिक का तरीका >> रील में विवेकानंद एक गाड़ी को रोकते हैं। इस गाड़ी के ग्लास पर बारिश की बूंदा जमी होती हैं जिसके चलते पीछ से आने वाली गाड़ी के बारे में पता नहीं चलता। दरअसल, बारिश की बूंदे जमने से ड्राइवर पर पीछे की सब कुछ धुंधला दिखता है। ऐसे में उन्होंने ड्राइवर को बताया कि बारिश कि दिनों में इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए एक आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है।

>> इसके लिए पहले साइड मिरर को साफ किया और फिर आलू को काटकर कटे वाले हिस्से तो अच्छी तरह से उस पर रगड़ दिया। इसके बाद उस पर पानी डालकर दिखाया तो वो उस पर रूक नहीं रहा था। तिवारी के मुताबिक, 10 घंटे तक भी इस पर पानी गिरने से फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में गाड़ी चलाने वालों को एक आलू हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए।