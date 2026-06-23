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काम की बात: बारिश होने पर कार के कांच पर रगड़ लो आलू, ये पानी की कर देगा छुट्टी; आप भी आजमाएं ये ट्रिक

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कई रील में इसका लाइव डेमो भी देखा जा सकता है। ताकि लोग इस ट्रिक को किसी तरह से गलत नहीं समझें। खास बात ये है कि ये ट्रिक काम करती है। इस ट्रिक का आप भी अपने कार के साइड मिरर पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

बारिश होने पर कार के कांच पर रगड़ लो आलू, ये पानी की कर देगा छुट्टी; आप भी आजमाएं ये ट्रिक
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बारिश के दिनों में सोशल मीडिया पर एक कार से जुड़ी एक ट्रिक तेजी से वायरल होने लगती है। इस ट्रिक में कच्चे आलू से कार के ग्लास पर पानी को हटाने या बूंदों से बचने का तरीका बताया जाता है। वैसे तो इस ट्रिक के बारे में कई लोग बता चुके हैं। ऐसे में इस ट्रिक को सोशल मीडिया पर ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी विवेकानंद तिवारी ने भी बताया है। उन्होंने एक रील में बारिश के दिनों में कार के साइड मिरर पर जमने वाली बारिश की बूंदों से बचने का उपाय बता रहे हैं।

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इस रील में उन्होंने इसका लाइव डेमो भी देकर दिखाया। ताकि लोग इस ट्रिक को किसी तरह से गलत नहीं समझें। खास बात ये है कि ये ट्रिक काम करती है। इस ट्रिक का आप भी अपने कार के साइड मिरर पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

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आलू वाली ट्रिक का तरीका

>> रील में विवेकानंद एक गाड़ी को रोकते हैं। इस गाड़ी के ग्लास पर बारिश की बूंदा जमी होती हैं जिसके चलते पीछ से आने वाली गाड़ी के बारे में पता नहीं चलता। दरअसल, बारिश की बूंदे जमने से ड्राइवर पर पीछे की सब कुछ धुंधला दिखता है। ऐसे में उन्होंने ड्राइवर को बताया कि बारिश कि दिनों में इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए एक आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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>> इसके लिए पहले साइड मिरर को साफ किया और फिर आलू को काटकर कटे वाले हिस्से तो अच्छी तरह से उस पर रगड़ दिया। इसके बाद उस पर पानी डालकर दिखाया तो वो उस पर रूक नहीं रहा था। तिवारी के मुताबिक, 10 घंटे तक भी इस पर पानी गिरने से फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में गाड़ी चलाने वालों को एक आलू हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए।

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ऑक्सेलिक एसिड का कमाल
इस रील के पहले भी आलू को कांच पर रगड़ने वाले वीडियो सामने आ चुके हैं। इन वीडियो में ये अच्छी तरह काम करता भी नजर आता है। कई रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि आलू के इस्तेमाल से कांच को साफ किया जा सकता है। ये अच्छे वाइपर्स का काम करते हैं। इसकी वजह ये है कि आलू में ऑक्सेलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से किसी भी सरफेस को साफ करने में मदद मिलती है और कई लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इस वीडियो के आने से पहले भी आलू से कांच साफ करने की बात कही जा चुकी है। ऐसे में आप भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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