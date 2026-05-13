RTI में बड़ा खुलासा: BNCAP ने रिजल्ट से पहले इन 7 कारों का दोबारा टेस्ट किया, लिस्ट में नंबर-1 डिजायर भी शामिल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के एक नए RTI जवाब से भारत NCAP क्रैश टेस्टिंग और री-टेस्टिंग प्रक्रियाओं के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। RTI में कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी तक भारत NCAP मूल्यांकन के लिए सीधे तौर पर किसी भी व्हीकल का चयन नहीं किया है।

भारतीय बाजार में मिलने वाली कई कारों को अब भारत NCAP के सेफ्टी क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। इस टेस्ट में मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग इन कारों की बिक्री को पॉजीटिव असर डाल रही है। हालांकि, अब इसी क्रैश टेस्ट रेटिंग से जुड़ा एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के एक नए RTI जवाब से भारत NCAP क्रैश टेस्टिंग और री-टेस्टिंग प्रक्रियाओं के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। मार्च 2026 में Team-BHP के सदस्य ron178 द्वारा दायर इस RTI में क्रैश टेस्ट में मॉडिफायर की स्थिति, टेस्टिंग के लिए सरकार द्वारा चुने गए व्हीकल और भारत NCAP के नतीजे जारी होने से पहले किए गए री-टेस्ट के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

ऑनलाइन शेयर किए गए जवाब के अनुसार, भारत NCAP ने 31 मार्च 2026 तक OEM (व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स) द्वारा अपनी मर्ज़ी से जमा किए गए 35 व्हीकल मॉडलों का मूल्यांकन किया है। दिलचस्प बात यह है कि RTI के जवाब में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी तक भारत NCAP मूल्यांकन के लिए सीधे तौर पर किसी भी व्हीकल का चयन नहीं किया है, जबकि AIS-197 के प्रावधानों के तहत सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा टेस्टिंग के लिए व्हीकल को नामित करने की अनुमति है।

फाइनल रिजल्ट से पहले 7 व्हीकल का री-टेस्ट किया गया

RTI जवाब की सबसे बड़ी बातों में से एक यह पुष्टि है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग के फाइनल रिजल्ट से पहले 7 व्हीकल का री-टेस्ट या पुनर्मूल्यांकन किया गया था। RTI जवाब में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि ये री-टेस्ट या पुनर्मूल्यांकन, री-टेस्टिंग प्रक्रियाओं से संबंधित AIS-197 के खंड 6.2 के तहत अप्रूव्ड किए गए थे। खास बात ये है कि इस लिस्ट में देश की नंबर-1 कार बन चुकी मारुति डिजायर भी शामिल है। इस लिस्ट में इन 7 कारों के नाम शामिल हैं।

मारुति सुजुकी डिजायर

टाटा पंच ICE

टाटा सिएरा ICE

टाटा कर्व ICE

महिंद्रा XUV 3XO

महिंद्रा XUV400 EV

महिंद्रा BE 6

एप्लिकेंट ने क्रैश टेस्ट मॉडिफायर जैसे कि बॉडीशेल की अस्थिरता, फुटवेल का फटना और उनसे जुड़े दंडों के बारे में भी जानकारी मांगी थी, जो भारत NCAP के फाइनेल पॉइंट को प्रभावित करते हैं। हालांकि, ऑनलाइन शेयर किए गए RTI जवाब के अनुसार, ये डिटेल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। इन्हें गोपनीय जानकारी माना जा रहा है। इसने ऑनलाइन उत्साही लोगों के बीच चर्चा छेड़ दी है। खासकर इसलिए क्योंकि क्रैश टेस्ट में अच्छे पॉइंट मिलने के बावजूद, मॉडिफायर लास्ट सेफ्टी रेटिंग को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।

भारत NCAP के लॉन्च के बाद से, सुरक्षा रेटिंग भारतीय कार खरीदारों के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनती जा रही है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी सहित कई व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने टेस्टिंग के लिए स्वेच्छा से अपने व्हीकल जमा करके इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। लेटेस्ट RTI जवाब अब भारत NCAP के तहत अपनाई जाने वाली इंटरनल टेस्टिंग और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया की एक रियर इंसिडेंस को दिखाता है। खास तौर से यह खुलासा कि फाइनल रिजल्ट के प्रकाशन से पहले री-टेस्टिंग करना पहले की तुलना में अधिक आम बात है।

ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोग्राम में दोबारा टेस्ट होना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अक्सर शुरुआती मूल्यांकन के बाद स्ट्रक्चरल या सुरक्षा से जुड़े सुधार करते हैं। हालांकि, रिजल्ट के अंतिम प्रकाशन से पहले कई व्हीकल के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में भारत NCAP की तरफ से यह पहली आधिकारिक पुष्टियों में से एक है।