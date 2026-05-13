Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RTI में बड़ा खुलासा: BNCAP ने रिजल्ट से पहले इन 7 कारों का दोबारा टेस्ट किया, लिस्ट में नंबर-1 डिजायर भी शामिल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के एक नए RTI जवाब से भारत NCAP क्रैश टेस्टिंग और री-टेस्टिंग प्रक्रियाओं के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। RTI में कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी तक भारत NCAP मूल्यांकन के लिए सीधे तौर पर किसी भी व्हीकल का चयन नहीं किया है।

RTI में बड़ा खुलासा: BNCAP ने रिजल्ट से पहले इन 7 कारों का दोबारा टेस्ट किया, लिस्ट में नंबर-1 डिजायर भी शामिल

भारतीय बाजार में मिलने वाली कई कारों को अब भारत NCAP के सेफ्टी क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। इस टेस्ट में मिलने वाली सेफ्टी रेटिंग इन कारों की बिक्री को पॉजीटिव असर डाल रही है। हालांकि, अब इसी क्रैश टेस्ट रेटिंग से जुड़ा एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के एक नए RTI जवाब से भारत NCAP क्रैश टेस्टिंग और री-टेस्टिंग प्रक्रियाओं के बारे में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। मार्च 2026 में Team-BHP के सदस्य ron178 द्वारा दायर इस RTI में क्रैश टेस्ट में मॉडिफायर की स्थिति, टेस्टिंग के लिए सरकार द्वारा चुने गए व्हीकल और भारत NCAP के नतीजे जारी होने से पहले किए गए री-टेस्ट के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
BMW i4
BMW i4
₹ 72.5 - 77.5 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
BNCAP ने रिजल्ट से पहले इन 7 कारों का दोबारा टेस्ट किया

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6 - 8.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 9.79 - 15.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q5

Audi Q5

₹ 64.9 - 70.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Porsche Panamera

Porsche Panamera

₹ 1.7 - 2.34 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ऑनलाइन शेयर किए गए जवाब के अनुसार, भारत NCAP ने 31 मार्च 2026 तक OEM (व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स) द्वारा अपनी मर्ज़ी से जमा किए गए 35 व्हीकल मॉडलों का मूल्यांकन किया है। दिलचस्प बात यह है कि RTI के जवाब में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी तक भारत NCAP मूल्यांकन के लिए सीधे तौर पर किसी भी व्हीकल का चयन नहीं किया है, जबकि AIS-197 के प्रावधानों के तहत सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा टेस्टिंग के लिए व्हीकल को नामित करने की अनुमति है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार पर ₹2.15 लाख का डिस्काउंट, रेंज 490Km

फाइनल रिजल्ट से पहले 7 व्हीकल का री-टेस्ट किया गया
RTI जवाब की सबसे बड़ी बातों में से एक यह पुष्टि है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग के फाइनल रिजल्ट से पहले 7 व्हीकल का री-टेस्ट या पुनर्मूल्यांकन किया गया था। RTI जवाब में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि ये री-टेस्ट या पुनर्मूल्यांकन, री-टेस्टिंग प्रक्रियाओं से संबंधित AIS-197 के खंड 6.2 के तहत अप्रूव्ड किए गए थे। खास बात ये है कि इस लिस्ट में देश की नंबर-1 कार बन चुकी मारुति डिजायर भी शामिल है। इस लिस्ट में इन 7 कारों के नाम शामिल हैं।

मारुति सुजुकी डिजायर
टाटा पंच ICE
टाटा सिएरा ICE
टाटा कर्व ICE
महिंद्रा XUV 3XO
महिंद्रा XUV400 EV
महिंद्रा BE 6

एप्लिकेंट ने क्रैश टेस्ट मॉडिफायर जैसे कि बॉडीशेल की अस्थिरता, फुटवेल का फटना और उनसे जुड़े दंडों के बारे में भी जानकारी मांगी थी, जो भारत NCAP के फाइनेल पॉइंट को प्रभावित करते हैं। हालांकि, ऑनलाइन शेयर किए गए RTI जवाब के अनुसार, ये डिटेल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। इन्हें गोपनीय जानकारी माना जा रहा है। इसने ऑनलाइन उत्साही लोगों के बीच चर्चा छेड़ दी है। खासकर इसलिए क्योंकि क्रैश टेस्ट में अच्छे पॉइंट मिलने के बावजूद, मॉडिफायर लास्ट सेफ्टी रेटिंग को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:449Km की रेंज, 50 मिनट में 80% चार्ज, लेवल 2 ADAS; ₹85000 सस्ती हो गई ये ई-कार

भारत NCAP के लॉन्च के बाद से, सुरक्षा रेटिंग भारतीय कार खरीदारों के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनती जा रही है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी सहित कई व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने टेस्टिंग के लिए स्वेच्छा से अपने व्हीकल जमा करके इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। लेटेस्ट RTI जवाब अब भारत NCAP के तहत अपनाई जाने वाली इंटरनल टेस्टिंग और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया की एक रियर इंसिडेंस को दिखाता है। खास तौर से यह खुलासा कि फाइनल रिजल्ट के प्रकाशन से पहले री-टेस्टिंग करना पहले की तुलना में अधिक आम बात है।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत ₹ 7.62 लाख; अभी ₹60000 की छूट

ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोग्राम में दोबारा टेस्ट होना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अक्सर शुरुआती मूल्यांकन के बाद स्ट्रक्चरल या सुरक्षा से जुड़े सुधार करते हैं। हालांकि, रिजल्ट के अंतिम प्रकाशन से पहले कई व्हीकल के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में भारत NCAP की तरफ से यह पहली आधिकारिक पुष्टियों में से एक है।

स्टोरी सोर्स: team-bhp

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Maruti Dzire

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।