royal enfields first electric bike flying flea c6 spotted again during testing टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए क्या है खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़royal enfields first electric bike flying flea c6 spotted again during testing

टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए क्या है खासियत

देसी बाइक निर्माता रॉयल एनफील्ड अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 को लेकर लगातार सुर्खियों में है। बता दें कि एक बार फिर इसे चेन्नई की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। 

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 04:08 PM
share Share
Follow Us on
टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए क्या है खासियत
0

देसी बाइक निर्माता रॉयल एनफील्ड अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 को लेकर लगातार सुर्खियों में है। बता दें कि कुछ ही समय पहले इसे लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर टेस्टिंग करते देखा गया था। अब ये चेन्नई की सड़कों पर टेस्ट रन के दौरान नजर आई है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे एक ऐसी बाइक के रूप में ला रही है जो शहरी लोगों के लिए किफायती और आसान कम्यूटर साबित हो। शहर की सड़कों पर बार-बार इसकी टेस्टिंग भी इसी बात का इशारा करती है।

कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो Flying Flea C6 अब तक भारत में देखी गई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों से बिल्कुल अलग लगती है। इसमें गर्डर फ्रंट फोर्क्स, बड़े अलॉय व्हील्स, फोर्ज्ड एल्युमिनियम फ्रेम और फ्लोटिंग स्टाइल सीट दी गई है जो इसे एकदम यूनिक लुक देते हैं। वहीं, गोल हेडलैंप, टेल लैंप और रियर-व्यू मिरर इसके रेट्रो टच को बढ़ाते हैं।

royal enfields first electric bike

रेंज करीब 100 किमी

बैटरी पैक मैग्नीशियम केसिंग के साथ आता है जिससे कूलिंग बेहतर होती है और बाइक का वजन हल्का रहता है। रेंज की बात करें तो ये बाइक एक चार्ज में करीब 100 किलोमीटर तक चल सकती है जो शहर की डेली राइडिंग के लिए काफी है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे साल 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।

धांसू होंगे फीचर्स

फीचर्स के मामले में भी ये बाइक किसी से पीछे नहीं है। न्यूज वेबसाइट bikewale में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें ब्लूटूथ से लैस सर्कुलर TFT डिस्प्ले दिया गया है जो स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकता है। सबसे खास बात ये है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है जो इस सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बड़ी बात है।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

Royal Enfield Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।