टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए क्या है खासियत

देसी बाइक निर्माता रॉयल एनफील्ड अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 को लेकर लगातार सुर्खियों में है। बता दें कि कुछ ही समय पहले इसे लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर टेस्टिंग करते देखा गया था। अब ये चेन्नई की सड़कों पर टेस्ट रन के दौरान नजर आई है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे एक ऐसी बाइक के रूप में ला रही है जो शहरी लोगों के लिए किफायती और आसान कम्यूटर साबित हो। शहर की सड़कों पर बार-बार इसकी टेस्टिंग भी इसी बात का इशारा करती है।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो Flying Flea C6 अब तक भारत में देखी गई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों से बिल्कुल अलग लगती है। इसमें गर्डर फ्रंट फोर्क्स, बड़े अलॉय व्हील्स, फोर्ज्ड एल्युमिनियम फ्रेम और फ्लोटिंग स्टाइल सीट दी गई है जो इसे एकदम यूनिक लुक देते हैं। वहीं, गोल हेडलैंप, टेल लैंप और रियर-व्यू मिरर इसके रेट्रो टच को बढ़ाते हैं।

रेंज करीब 100 किमी बैटरी पैक मैग्नीशियम केसिंग के साथ आता है जिससे कूलिंग बेहतर होती है और बाइक का वजन हल्का रहता है। रेंज की बात करें तो ये बाइक एक चार्ज में करीब 100 किलोमीटर तक चल सकती है जो शहर की डेली राइडिंग के लिए काफी है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे साल 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।

धांसू होंगे फीचर्स फीचर्स के मामले में भी ये बाइक किसी से पीछे नहीं है। न्यूज वेबसाइट bikewale में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें ब्लूटूथ से लैस सर्कुलर TFT डिस्प्ले दिया गया है जो स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकता है। सबसे खास बात ये है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है जो इस सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बड़ी बात है।