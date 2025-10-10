खुशखबरी: अब अमेजन पर भी मिलेगी रॉयल एनफील्ड की 350cc रेंज वाली बाइक्स; जानिए डिटेल्स
रॉयल एनफील्ड अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। कंपनी ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के बाद अब अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी का ऐलान किया है।
रॉयल एनफील्ड अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। कंपनी ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के बाद अब अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। इसके तहत अब ग्राहक रॉयल एनफील्ड की 350cc रेंज की बाइक्स सीधे अमेजन से खरीद सकते हैं। इस लिस्ट में क्लासिक 350, हंटर 350, बुलेट 350, मीटिओर 350 और गोअन क्लासिक 350 जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं। यानी अब ग्राहक इन बाइक्स को घर बैठे ऑनलाइन बुक कर पाएंगे और डिलीवरी अपने शहर के डीलरशिप से ले सकेंगे।
क्या कहती है कंपनी
अमेजन के साथ इस पार्टनरशिप का मकसद ग्राहकों के लिए बाइक खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। रॉयल एनफील्ड के अनुसार, अमेजन पर मिलने वाले इन मॉडलों की खरीदारी में फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दिए जाएंगे ताकि ग्राहक आसानी से फाइनेंसिंग या डायरेक्ट पेमेंट के जरिए बाइक खरीद सकें। फिलहाल यह सुविधा नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जैसे पांच बड़े शहरों में शुरू की गई है। कंपनी ने बताया कि जैसे-जैसे सिस्टम स्थिर होगा, इसे और शहरों तक बढ़ाया जाएगा।
यहां होगी आफ्टर-सेल्स सर्विस
डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस की जिम्मेदारी ग्राहकों द्वारा चुनी गई डीलरशिप संभालेगी। इसके अलावा, रॉयल एनफील्ड का ऑनलाइन स्टोर सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं, बल्कि एक्सेसरीज, राइडिंग गियर और ब्रांडेड मर्चेंडाइज भी ऑफर कर रहा है। इससे पहले कंपनी ने फ्लिपकार्ट के जरिए बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में यह सेवा शुरू की थी। कंपनी की यह नई स्ट्रेटजी साफ दिखाती है कि रॉयल एनफील्ड अब डिजिटल रिटेल स्पेस में तेजी से कदम बढ़ा रही है ताकि ग्राहकों को एक आधुनिक और सुविधाजनक खरीदारी अनुभव मिल सके।
