Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बाइक के शौकीन हैं? ₹2 लाख के अंदर मौजूद हैं ये 5 बेहतरीन ऑप्शन; मिलेगा स्टाइल से पावर तक का कॉम्बो

Mar 03, 2026 04:59 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धांसू मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग है और बजट 2 लाख रुपये तक है तो यह खबर आपके काम की है। इस बजट में आपको रफ्तार भरने वाली ‘स्ट्रीटफाइटर्स’ से 'रेट्रो क्रूजर्स' और हाई-टेक 'स्पोर्ट्स बाइक्स' के बेहतरीन ऑप्शन मिल जाते हैं।

बाइक के शौकीन हैं? ₹2 लाख के अंदर मौजूद हैं ये 5 बेहतरीन ऑप्शन; मिलेगा स्टाइल से पावर तक का कॉम्बो

धांसू मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग है और बजट 2 लाख रुपये तक है तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि इस बजट में आपको रफ्तार भरने वाली 'स्ट्रीटफाइटर्स', पुराने जमाने की याद दिलाने वाली 'रेट्रो क्रूजर्स' और हाई-टेक 'स्पोर्ट्स बाइक्स' के बेहतरीन ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें रॉयल एनफील्ड से लेकर टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियों की बाइक शामिल हैं। आइए जानते हैं उन टॉप 5 मोटरसाइकिलों के बारे में जो परफॉर्मेंस और लुक के मामले में मार्केट में छाई हुई हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster
Ola Electric Roadster
₹ 1.05 - 1.4 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें

रॉयल एनफील्ड हंटर 350

रॉयल एनफील्ड का क्लासी लुक पसंद है और शहर में चलाने के लिए एक हल्की बाइक चाहते हैं तो हंटर 350 आपके लिए बेस्ट है। यह कंपनी की सबसे किफायती और हल्की मोटरसाइकिल है। इसमें वही भरोसेमंद 350cc का J-सीरीज इंजन लगा है। इसका डिजाइन ऐसा है कि आप इसे भारी ट्रैफिक में भी आसानी से मोड़ और चला सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.38 लाख से 1.67 लाख रुपये के बीच है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha R15 V4

Yamaha R15 V4

₹ 1.69 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.55 - 1.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar NS400Z

Bajaj Pulsar NS400Z

₹ 1.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 450

Royal Enfield Hunter 450

₹ 2.6 - 2.75 लाख

मुझे सूचित करें
Yamaha MT-07

Yamaha MT-07

₹ 7.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
ये भी पढ़ें:ओला होली महोत्सव शुरू: सिर्फ ₹79,999 में मिल रही रोडस्टर मोटरसाइकिल

टीवीएस रोनिन

टीवीएस रोनिन इस सेगमेंट में एक शानदार ऑप्शन है। इसमें आपको स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और क्रूजर का यूनीक डिजाइन मिलता है। यह शहर में चलाने के लिए बेहद आरामदायक है। इसमें कई मॉडर्न फीचर्स जैसे वॉइस असिस्टेंस, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और अलग-अलग ABS मोड्स मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.26 लाख से 1.60 लाख रुपये के बीच है।

बजाज पल्सर NS400Z

बजाज पल्सर सीरीज हमेशा से अपनी कम कीमत और ज्यादा पावर के लिए जानी जाती है। बता दें कि NS400Z इस सीरीज की सबसे ताकतवर बाइक है। महज 1.85 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर यह आपको 373cc इंजन की पावर देती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स और क्विकशिफ्टर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर महंगी बाइक्स में होते हैं।

ये भी पढ़ें:देश के आधे से ज्यादा लोगों ने खरीदे इन 2 कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर

यामाहा MT-15 V2

युवाओं के बीच MT-15 का जबरदस्त क्रेज है। अपने एग्रेसिव लुक और फुर्तीलेपन की वजह से यह शहर की सड़कों पर राज करती है। इसे यामाहा R15 का 'नेकेड वर्जन' भी कहा जा सकता है। यह बाइक चलाने में बहुत हल्की है और इसका स्पोर्टी डिजाइन इसे भीड़ से अलग बनाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.55 लाख से 1.74 लाख रुपये के बीच है।

यामाहा R15 V4

यामाहा R15 भारत की सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक है। इसका डिजाइन यामाहा की बड़ी सुपरबाइक्स से प्रेरित है। इसमें TFT डिस्प्ले, क्विकशिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसका 155cc का हाई-रिवाइविंग इंजन परफॉर्मेंस के मामले में कई बड़ी बाइक्स को पीछे छोड़ देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.66 लाख से 1.74 लाख रुपये के बीच है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Royal Enfield Hunter 350 TVS Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।