बाइक के शौकीन हैं? ₹2 लाख के अंदर मौजूद हैं ये 5 बेहतरीन ऑप्शन; मिलेगा स्टाइल से पावर तक का कॉम्बो
धांसू मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग है और बजट 2 लाख रुपये तक है तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि इस बजट में आपको रफ्तार भरने वाली 'स्ट्रीटफाइटर्स', पुराने जमाने की याद दिलाने वाली 'रेट्रो क्रूजर्स' और हाई-टेक 'स्पोर्ट्स बाइक्स' के बेहतरीन ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें रॉयल एनफील्ड से लेकर टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियों की बाइक शामिल हैं। आइए जानते हैं उन टॉप 5 मोटरसाइकिलों के बारे में जो परफॉर्मेंस और लुक के मामले में मार्केट में छाई हुई हैं।
रॉयल एनफील्ड हंटर 350
रॉयल एनफील्ड का क्लासी लुक पसंद है और शहर में चलाने के लिए एक हल्की बाइक चाहते हैं तो हंटर 350 आपके लिए बेस्ट है। यह कंपनी की सबसे किफायती और हल्की मोटरसाइकिल है। इसमें वही भरोसेमंद 350cc का J-सीरीज इंजन लगा है। इसका डिजाइन ऐसा है कि आप इसे भारी ट्रैफिक में भी आसानी से मोड़ और चला सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.38 लाख से 1.67 लाख रुपये के बीच है।
टीवीएस रोनिन
टीवीएस रोनिन इस सेगमेंट में एक शानदार ऑप्शन है। इसमें आपको स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और क्रूजर का यूनीक डिजाइन मिलता है। यह शहर में चलाने के लिए बेहद आरामदायक है। इसमें कई मॉडर्न फीचर्स जैसे वॉइस असिस्टेंस, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और अलग-अलग ABS मोड्स मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.26 लाख से 1.60 लाख रुपये के बीच है।
बजाज पल्सर NS400Z
बजाज पल्सर सीरीज हमेशा से अपनी कम कीमत और ज्यादा पावर के लिए जानी जाती है। बता दें कि NS400Z इस सीरीज की सबसे ताकतवर बाइक है। महज 1.85 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर यह आपको 373cc इंजन की पावर देती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स और क्विकशिफ्टर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो आमतौर पर महंगी बाइक्स में होते हैं।
यामाहा MT-15 V2
युवाओं के बीच MT-15 का जबरदस्त क्रेज है। अपने एग्रेसिव लुक और फुर्तीलेपन की वजह से यह शहर की सड़कों पर राज करती है। इसे यामाहा R15 का 'नेकेड वर्जन' भी कहा जा सकता है। यह बाइक चलाने में बहुत हल्की है और इसका स्पोर्टी डिजाइन इसे भीड़ से अलग बनाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.55 लाख से 1.74 लाख रुपये के बीच है।
यामाहा R15 V4
यामाहा R15 भारत की सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक है। इसका डिजाइन यामाहा की बड़ी सुपरबाइक्स से प्रेरित है। इसमें TFT डिस्प्ले, क्विकशिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसका 155cc का हाई-रिवाइविंग इंजन परफॉर्मेंस के मामले में कई बड़ी बाइक्स को पीछे छोड़ देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.66 लाख से 1.74 लाख रुपये के बीच है।
