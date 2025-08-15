Royal Enfield से Hero तक, EICMA 2025 में ये इंडियन बाइक्स कर सकती हैं धमाल; जानिए डिटेल्स
दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल शो EICMA 2025 इस साल 4 से 9 नवंबर तक मिलान, इटली में होने जा रहा है। इस बार मंच पर इंडियन टू-व्हीलर कंपनियां भी खूब धमाल मचाने वाली हैं।
Royal Enfield
रॉयल एनफील्ड पहली बार अपनी प्रोडक्शन-रेडी इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 पेश करेगी। इसकी रेंज 100 से 150 किमी तक होगी। इसके अलावा, कंपनी की हिमालयन 750 का भी डेब्यू हो सकता है जिसमें दमदार 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा।
TVS
टीवीएस भी अपनी पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 लाने को तैयार है। इसमें 299cc लिक्विड-कूल्ड इंजन, 35 bhp पावर और 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा। इसके अलावा सुपरमोटो-स्टाइल वाली Apache RTS X भी यहां प्रोडक्शन फॉर्म में दिखाई जा सकती है।
Norton Motorcycles
नॉटर्न आगामी 4 नवंबर को एक नई प्रीमियम बाइक लॉन्च करेगी। फिलहाल टीजर में सिर्फ शार्प टेल लाइट डिजाइन दिखा है। हालांकि, डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों ही हाई-क्लास होने की उम्मीद है।
BMW Motorrad
बीएमडब्ल्यू अपनी मोस्ट-अवेटेड F 450 GS का प्रोडक्शन वर्जन पेश करेगी जिसे भारत में TVS बनाएगी। यह बाइक 48 hp पावर, सिर्फ 175 किलो वजन और एडवेंचर राइडिंग के लिए बेहतरीन सेटअप के साथ आएगी।
Hero MotoCorp
हीरो मोटोकॉर्प भी यहां अपनी नई फ्लैगशिप Xpulse 421 ग्लोबल लेवल पर पेश करेगी जो सीधे RE Himalayan 450 और KTM 390 Adventure R को टक्कर देगी। इसमें नया 421cc लिक्विड-कूल्ड इंजन और एडवेंचर-फ्रेंडली फीचर्स होंगे।
