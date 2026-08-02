इस देसी कंपनी ने जुलाई में बेचीं रिकॉर्ड 1.18 लाख बाइक्स, 34% बढ़ गई बिक्री; जानिए कंपनी का प्लान

देसी टू-व्हीलर निर्माता रॉयल एनफील्ड का भारतीय मार्केट में दबदबा लगातार कायम है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 1,18,232 बाइक्स बेची हैं।

रॉयल एनफील्ड बाइक बिक्री जुलाई 2026

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Royal Enfield Classic 350

देसी टू-व्हीलर निर्माता रॉयल एनफील्ड का भारतीय मार्केट में दबदबा लगातार कायम है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 1,18,232 बाइक्स बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर रॉयल एनफील्ड की बिक्री में 34 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई । इस ऐतिहासिक ग्रोथ की मुख्य वजह भारतीय मार्केट में एनफील्ड की जबरदस्त मांग रही। वहीं, विदेश भेजे जाने वाले वाहनों यानी एक्सपोर्ट्स में भी हल्की बढ़त देखी गई है। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी घरेलू मोर्चे पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी धीरे-धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही है।

ताबड़तोड़ बढ़ी घरेलू बिक्री अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई में कंपनी की घरेलू बिक्री 1,05,317 यूनिट्स रही। जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 76,254 यूनिट्स थी। वहीं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़कर 12,915 यूनिट्स पर पहुंच गया। दूसरी ओर चालू वित्त वर्ष की बात करें तो अप्रैल से जुलाई के बीच रॉयल एनफील्ड ने कुल 4,48,659 मोटरसाइकिलें बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि, इन चार महीने की अवधि में एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट आई है। यह 48,540 यूनिट्स से घटकर 42,168 यूनिट्स पर आ गया है।

ईवी पर भी कंपनी का फोकस रॉयल एनफील्ड अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बिजनेस को लेकर भी काफी तेजी से कदम बढ़ा रही है। कंपनी का नया इलेक्ट्रिक ब्रांड 'फ्लाइंग फ्ली' अब बेंगलुरु शहर में अपना नेटवर्क फैला रहा है। जयनगर में पहला स्टोर खोलने के बाद कंपनी ने बेंगलुरु में 10 नए सेल्स और सर्विस टचपॉइंट जोड़े हैं। फ्लाइंग फ्ली C6 इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। कंपनी का इरादा शहरों के युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिजनेस को बड़ा बनाने का है।

अपडेट हुई नई क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे मशहूर बाइक 2026 क्लासिक 350 को भी नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। अब इसमें 'असिस्ट एंड स्लिपर क्लच' और यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। कागजों पर देखने में ये फीचर्स भले ही छोटे लगें, लेकिन रोजमर्रा की ड्राइविंग में बेहद काम आते हैं। खासकर उन राइडर्स को इससे बहुत राहत मिलेगी, जो रोज लंबे समय तक ट्रैफिक में बाइक चलाते हैं या लंबी दूरी तय करते हैं।