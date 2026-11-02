अक्टूबर में 1,33,442 घरों तक पहुंची इस देसी कंपनी की बाइक, 47% बढ़ा एक्सपोर्ट; अब ये है प्लानिंग

भारतीय मार्केट में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में कुल 1,33,442 मोटरसाइकिल बेचीं। जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1,24,951 यूनिट था।

भारतीय मार्केट में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में कुल 1,33,442 मोटरसाइकिल बेचीं। जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1,24,951 यूनिट था। इस तरह कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 6.80 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रॉयल एनफील्ड को घरेलू मार्केट के साथ-साथ एक्सपोर्ट में भी अच्छी बढ़त मिली। खास बात यह है कि सितंबर और अक्टूबर को मिलाकर कंपनी ने कुल 2,67,400 मोटरसाइकिल बेचीं। यह कंपनी का अब तक का सबसे शानदार फेस्टिव सीजन रहा। आइए जानते हैं इसकी बिक्री के बारे में विस्तार से।

एक्सपोर्ट में 47% की बढ़ोतरी रॉयल एनफील्ड ने अक्टूबर 2026 में घरेलू मार्केट में 1,21,527 मोटरसाइकिल बेचीं। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 1,16,844 यूनिट बेची थीं। इस तरह घरेलू बिक्री में 4.01 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। वहीं, एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी को इससे भी बेहतर ग्रोथ मिली। अक्टूबर में रॉयल एनफील्ड ने विदेशों में 11,915 मोटरसाइकिल भेजीं। जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 8,107 यूनिट था। यानी एक्सपोर्ट में 46.97 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई।

350cc से बड़ी बाइक की डिमांड बढ़ी अक्टूबर में 350cc तक की मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वाली कैटेगरी में कुल 1,16,816 यूनिट की बिक्री हुई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 1,10,874 यूनिट था। इस तरह इसमें 5.36 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। वहीं, 350cc से बड़ी मोटरसाइकिलों की बिक्री में 18.11 पर्सेंट का इजाफा हुआ। कंपनी ने इस कैटेगरी में 16,626 यूनिट बेचीं। जबकि पिछले साल अक्टूबर में 14,077 यूनिट बिकी थीं। सितंबर के मुकाबले भी बड़ी मोटरसाइकिलों की बिक्री 33.40 पर्सेंट बढ़ी। कंपनी की कुल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 12.46 पर्सेंट रही।

फ्लाइंग फ्ली का दो नए शहरों में विस्तार रॉयल एनफील्ड अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड फ्लाइंग फ्ली का नेटवर्क भी बढ़ा रही है। कंपनी ने हैदराबाद और पुणे में इसकी बिक्री शुरू की है। हालांकि, अभी यह इलेक्ट्रिक बाइक चुनिंदा शहरों में ही मिल रही है। रॉयल एनफील्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बी. गोविंदराजन ने बताया कि क्लासिक 350 और हिमालयन 440 जैसे मॉडल की मांग बनी हुई है। फेस्टिव सीजन की बाकी अवधि में ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए कंपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है।