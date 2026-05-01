पूरा देश हुआ इस देसी कंपनी की बाइक का दीवाना, अप्रैल में 1.13 लाख लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

May 01, 2026 02:30 pm IST

रॉयल एनफील्ड के दीवानों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर अप्रैल, 2026 की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 1,13,164 मोटरसाइकिलों की बिक्री की है।

रॉयल एनफील्ड के दीवानों के लिए एक बड़ी खबर है। कंपनी ने नए वित्त वर्ष (FY 2026-27) की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। अगर अप्रैल, 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 1,13,164 मोटरसाइकिलों की बिक्री की है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 86,559 यूनिट्स था। इस तरह सालाना आधार पर रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री में 31 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए जानते हैं पिछले महीने रॉयल एनफील्ड की बिक्री की पूरी रिपोर्ट विस्तार से।

डिमांड में आया 37% का उछाल रॉयल एनफील्ड की इस कामयाबी में सबसे बड़ी भूमिका भारतीय मार्केट की रही है। घरेलू मार्केट में कंपनी की मोटरसाइकिलों की बिक्री ने सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि अप्रैल, 2026 के दौरान भारत में कुल 1,04,129 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री हुई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 76,002 यूनिट्स का था। यानी घरेलू बिक्री में सीधे तौर पर 37 पर्सेंट की भारी ग्रोथ दर्ज की गई है। शहर हो या गांव, हर जगह रॉयल एनफील्ड की भारी-भरकम आवाज और क्लासी लुक का जादू चल रहा है।

एक्सपोर्ट के मोर्चे पर थोड़ी सुस्ती दूसरी ओर रॉयल एनफील्ड का ग्लोबल मार्केट यानी एक्सपोर्ट के मोर्चे पर थोड़ी सुस्ती देखी गई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 में कंपनी ने विदेशों में कुल 9,035 मोटरसाइकिल्स भेजी हैं। जबकि पिछले साल अप्रैल में यह आंकड़ा 10,557 यूनिट्स का था। इस तरह एक्सपोर्ट में करीब 14 पर्सेंट की गिरावट आई है। हालांकि, घरेलू बाजार में हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने इस कमी को पूरी तरह से ढक दिया है और कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी मजबूत बना हुआ है।