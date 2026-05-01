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पूरा देश हुआ इस देसी कंपनी की बाइक का दीवाना, अप्रैल में 1.13 लाख लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

May 01, 2026 02:30 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल एनफील्ड के दीवानों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर अप्रैल, 2026 की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 1,13,164 मोटरसाइकिलों की बिक्री की है।

पूरा देश हुआ इस देसी कंपनी की बाइक का दीवाना, अप्रैल में 1.13 लाख लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

रॉयल एनफील्ड के दीवानों के लिए एक बड़ी खबर है। कंपनी ने नए वित्त वर्ष (FY 2026-27) की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। अगर अप्रैल, 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 1,13,164 मोटरसाइकिलों की बिक्री की है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 86,559 यूनिट्स था। इस तरह सालाना आधार पर रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री में 31 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए जानते हैं पिछले महीने रॉयल एनफील्ड की बिक्री की पूरी रिपोर्ट विस्तार से।

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डिमांड में आया 37% का उछाल

रॉयल एनफील्ड की इस कामयाबी में सबसे बड़ी भूमिका भारतीय मार्केट की रही है। घरेलू मार्केट में कंपनी की मोटरसाइकिलों की बिक्री ने सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि अप्रैल, 2026 के दौरान भारत में कुल 1,04,129 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री हुई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 76,002 यूनिट्स का था। यानी घरेलू बिक्री में सीधे तौर पर 37 पर्सेंट की भारी ग्रोथ दर्ज की गई है। शहर हो या गांव, हर जगह रॉयल एनफील्ड की भारी-भरकम आवाज और क्लासी लुक का जादू चल रहा है।

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एक्सपोर्ट के मोर्चे पर थोड़ी सुस्ती

दूसरी ओर रॉयल एनफील्ड का ग्लोबल मार्केट यानी एक्सपोर्ट के मोर्चे पर थोड़ी सुस्ती देखी गई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 में कंपनी ने विदेशों में कुल 9,035 मोटरसाइकिल्स भेजी हैं। जबकि पिछले साल अप्रैल में यह आंकड़ा 10,557 यूनिट्स का था। इस तरह एक्सपोर्ट में करीब 14 पर्सेंट की गिरावट आई है। हालांकि, घरेलू बाजार में हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने इस कमी को पूरी तरह से ढक दिया है और कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी मजबूत बना हुआ है।

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बढ़ेगी रॉयल एनफील्ड की रफ्तार

मार्केट के जानकारों का मानना है कि रॉयल एनफील्ड की यह रफ्तार अभी रुकने वाली नहीं है। कंपनी जल्द ही कुछ नए 450cc और 650cc सेगमेंट के मॉडल्स बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। इससे बिक्री में और भी बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। साथ ही, कंपनी का फोकस अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट पर भी है। ग्राहकों के भरोसे और ब्रांड की जबरदस्त वैल्यू की वजह से रॉयल एनफील्ड आज भी मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में बेताज बादशाह बनी हुई है। अगर बिक्री का यही ट्रेंड जारी रहा, तो साल 2026-27 कंपनी के इतिहास का सबसे सफल साल साबित हो सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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