इस देसी कंपनी की मोटरसाइकिल पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, फरवरी में 1,00,905 लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स
भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर इसे सही साबित किया है। बता दें कि कंपनी ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में बिक्री का नया कीर्तिमान रच दिया है। बीते महीने रॉयल एनफील्ड ने कुल 1,00,905 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इस दौरान कंपनी की बाइक बिक्री में सालाना आधार पर 11 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 90,670 यूनिट रहा था। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
958 करोड़ के निवेश ऐलान किया
बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ने अब अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। रॉयल एनफील्ड ने तमिलनाडु के चेय्यार (Cheyyar) में मौजूद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार के लिए 958 करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा एलान किया है। अगले 18 महीनों में इस प्लांट की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि कंपनी सालभर में 14.6 लाख के बजाय 20 लाख मोटरसाइकिलें बना सकेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ग्राहकों को अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा।
कंपनी कर रही नए-नए प्रयोग
बता दें कि कंपनी सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि अपने राइडर्स के साथ जुड़ने के लिए भी नए-नए प्रयोग कर रही है। इस महीने कंपनी का मशहूर स्ट्रीट कल्चर प्लेटफॉर्म 'हंटरहुड' (HunterHood) मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग पहुंचा। हंटर 350 से प्रेरित इस प्रोग्राम में म्यूजिक, आर्ट और स्केटिंग के जरिए युवाओं और स्थानीय कम्युनिटी को जोड़ा गया। शिलॉन्ग की वाइब्रेंट संस्कृति और हंटर का मॉडर्न लुक एक साथ मिलकर काफी चर्चा में रहे। रॉयल एनफील्ड का मानना है कि मोटरसाइकिल सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।
'डेजर्ट क्रूज राइड' का समापन किया
दूसरी ओर कंपनी ने राजस्थान के रेतीले धोरों में 'डेजर्ट क्रूज राइड' का भी सफल समापन किया। बता दें कि 12 से 22 फरवरी तक चली इस खास राइड में जयपुर से लेकर जैसलमेर और जोधपुर तक का सफर तय किया गया। यह सिर्फ एक बाइक राइड नहीं थी, बल्कि इसमें राइडर्स को राजस्थान के शाही खान-पान, पुराने किलों में ठहरने और रेगिस्तानी रास्तों का असली अनुभव दिया गया। कंपनी का पूरा ध्यान अब 'एक्सपेरिमेंटल मोटरcycling' पर है। यानी वह चाहती है कि लोग अपनी बाइक उठाकर नई जगहों को एक्सप्लोर करें और एक अलग तरह का एडवेंचर महसूस करें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
