Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस देसी कंपनी की मोटरसाइकिल पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, फरवरी में 1,00,905 लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

Mar 02, 2026 02:02 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। कंपनी ने फरवरी, 2026 में बिक्री का नया कीर्तिमान रच दिया है। बीते महीने रॉयल एनफील्ड ने कुल 1,00,905 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

इस देसी कंपनी की मोटरसाइकिल पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, फरवरी में 1,00,905 लोगों ने खरीदा; जानिए डिटेल्स

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर इसे सही साबित किया है। बता दें कि कंपनी ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में बिक्री का नया कीर्तिमान रच दिया है। बीते महीने रॉयल एनफील्ड ने कुल 1,00,905 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इस दौरान कंपनी की बाइक बिक्री में सालाना आधार पर 11 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 90,670 यूनिट रहा था। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:धांसू है होंडा की यह नई क्रॉसओवर SUV, कमाल का है लुक, मिलेगा हाइब्रिड इंजन

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Constellation

Royal Enfield Constellation

₹ 3.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Royal Enfield Scram 440

Royal Enfield Scram 440

₹ 2.23 - 2.31 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Himalayan 450

Royal Enfield Himalayan 450

₹ 3.06 - 3.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Shotgun 650

Royal Enfield Shotgun 650

₹ 3.94 - 4.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Interceptor 750

Royal Enfield Interceptor 750

₹ 4.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Royal Enfield Classic 650

Royal Enfield Classic 650

₹ 3.61 - 3.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

958 करोड़ के निवेश ऐलान किया

बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ने अब अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। रॉयल एनफील्ड ने तमिलनाडु के चेय्यार (Cheyyar) में मौजूद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार के लिए 958 करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा एलान किया है। अगले 18 महीनों में इस प्लांट की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि कंपनी सालभर में 14.6 लाख के बजाय 20 लाख मोटरसाइकिलें बना सकेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ग्राहकों को अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा।

ये भी पढ़ें:देश के लोगों पर चला इस कंपनी की कारों का जादू! टॉप-10 में अकेले इसके 6 मॉडल

कंपनी कर रही नए-नए प्रयोग

बता दें कि कंपनी सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि अपने राइडर्स के साथ जुड़ने के लिए भी नए-नए प्रयोग कर रही है। इस महीने कंपनी का मशहूर स्ट्रीट कल्चर प्लेटफॉर्म 'हंटरहुड' (HunterHood) मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग पहुंचा। हंटर 350 से प्रेरित इस प्रोग्राम में म्यूजिक, आर्ट और स्केटिंग के जरिए युवाओं और स्थानीय कम्युनिटी को जोड़ा गया। शिलॉन्ग की वाइब्रेंट संस्कृति और हंटर का मॉडर्न लुक एक साथ मिलकर काफी चर्चा में रहे। रॉयल एनफील्ड का मानना है कि मोटरसाइकिल सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।

ये भी पढ़ें:इस SUV को ग्राहकों ने बना दिया स्टेटस सिंबल! फरवरी में 17,938 लोगों ने खरीदा

'डेजर्ट क्रूज राइड' का समापन किया

दूसरी ओर कंपनी ने राजस्थान के रेतीले धोरों में 'डेजर्ट क्रूज राइड' का भी सफल समापन किया। बता दें कि 12 से 22 फरवरी तक चली इस खास राइड में जयपुर से लेकर जैसलमेर और जोधपुर तक का सफर तय किया गया। यह सिर्फ एक बाइक राइड नहीं थी, बल्कि इसमें राइडर्स को राजस्थान के शाही खान-पान, पुराने किलों में ठहरने और रेगिस्तानी रास्तों का असली अनुभव दिया गया। कंपनी का पूरा ध्यान अब 'एक्सपेरिमेंटल मोटरcycling' पर है। यानी वह चाहती है कि लोग अपनी बाइक उठाकर नई जगहों को एक्सप्लोर करें और एक अलग तरह का एडवेंचर महसूस करें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Royal Enfield Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।