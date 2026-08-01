बुकिंग खुलते ही 3 मिनट में 'आउट ऑफ स्टॉक' हुई रॉयल एनफील्ड की यह बाइक, जानिए लोग क्यों हैं दीवाने?

रॉयल एनफील्ड की नई और खास बाइक 'शॉटगन 650 एक्स रफ क्राफ्ट्स' ने मार्केट में आते ही बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी की यह लिमिटेड एडिशन बाइक पूरी दुनिया में पूरी तरह बिक चुकी है।

रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 एक्स रफ क्राफ्ट्स

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Royal Enfield Shotgun 650

रॉयल एनफील्ड की नई और खास बाइक 'शॉटगन 650 एक्स रफ क्राफ्ट्स' (Shotgun 650 X Rough Crafts) ने मार्केट में आते ही बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि यह लिमिटेड एडिशन बाइक पूरी दुनिया में पूरी तरह बिक चुकी है। भारत के लिए रखी गई सभी बाइक्स तो बुकिंग शुरू होने के महज 3 मिनट के अंदर ही हाथों-हाथ बिक गईं। इस बाइक को खासतौर पर बाइक कलेक्शन के शौकीनों के लिए बनाया गया था। भारत में इसकी इतनी जबरदस्त मांग थी कि 3 मिनट में स्टॉक खत्म हो गया। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

महज 3 मिनट में पूरा स्टॉक खत्म इस स्पेशल बाइक को ताइवान के मशहूर कस्टम बाइक बिल्डर विंस्टन येह के साथ मिलकर तैयार किया गया है। पूरी दुनिया के लिए इस मॉडल की सिर्फ 100 यूनिट्स ही बनाई गई थीं। इन 100 बाइक्स में से भारतीय मार्केट के लिए केवल 25 यूनिट्स तय की गई थीं। कंपनी के अनुसार, इस बाइक को खरीदने के लिए 9,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। यही वजह है कि जैसे ही बुकिंग की विंडो खुली, महज 3 मिनट के अंदर ही भारत का पूरा स्टॉक खत्म हो गया।

कुछ ऐसी दिखती है बाइक डिजाइन और लुक के मामले में यह बाइक स्टैंडर्ड शॉटगन 650 से काफी अलग और प्रीमियम लगती है। इसे ग्लॉस जेट ब्लैक और मैट स्टील्थ ब्लैक के शानदार कलर कॉम्बिनेशन में पेश किया गया है। बाइक पर हाथों से लगाई गई सुनहरी पट्टियां और ब्रास का खास बैज दिया गया है। इसके फ्यूल टैंक पर इसका यूनिक नंबर लिखा गया है, जो इसे और खास बनाता है। इसके अलावा, इसमें क्विल्टेड लेदर सीट्स, ब्लैक बार-एंड मिरर्स और कंट्रास्ट-कट अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने इसके मैकेनिकल हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें स्टैंडर्ड शॉटगन 650 वाला ही दमदार 648cc का पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 47bhp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। हालांकि, इसका नया और अनोखा लुक इसे रास्ते पर एक बिल्कुल अलग और मस्कुलर पहचान देता है।