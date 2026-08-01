बुकिंग खुलते ही 3 मिनट में 'आउट ऑफ स्टॉक' हुई रॉयल एनफील्ड की यह बाइक, जानिए लोग क्यों हैं दीवाने?
रॉयल एनफील्ड की नई और खास बाइक 'शॉटगन 650 एक्स रफ क्राफ्ट्स' ने मार्केट में आते ही बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी की यह लिमिटेड एडिशन बाइक पूरी दुनिया में पूरी तरह बिक चुकी है।
रॉयल एनफील्ड की नई और खास बाइक 'शॉटगन 650 एक्स रफ क्राफ्ट्स' (Shotgun 650 X Rough Crafts) ने मार्केट में आते ही बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि यह लिमिटेड एडिशन बाइक पूरी दुनिया में पूरी तरह बिक चुकी है। भारत के लिए रखी गई सभी बाइक्स तो बुकिंग शुरू होने के महज 3 मिनट के अंदर ही हाथों-हाथ बिक गईं। इस बाइक को खासतौर पर बाइक कलेक्शन के शौकीनों के लिए बनाया गया था। भारत में इसकी इतनी जबरदस्त मांग थी कि 3 मिनट में स्टॉक खत्म हो गया। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
महज 3 मिनट में पूरा स्टॉक खत्म
इस स्पेशल बाइक को ताइवान के मशहूर कस्टम बाइक बिल्डर विंस्टन येह के साथ मिलकर तैयार किया गया है। पूरी दुनिया के लिए इस मॉडल की सिर्फ 100 यूनिट्स ही बनाई गई थीं। इन 100 बाइक्स में से भारतीय मार्केट के लिए केवल 25 यूनिट्स तय की गई थीं। कंपनी के अनुसार, इस बाइक को खरीदने के लिए 9,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। यही वजह है कि जैसे ही बुकिंग की विंडो खुली, महज 3 मिनट के अंदर ही भारत का पूरा स्टॉक खत्म हो गया।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Shotgun 650
₹ 4.01 - 5.75 लाख
Royal Enfield Continental GT 650
₹ 3.53 - 3.82 लाख
Moto Morini SEIEMMEZZO
₹ 4.29 - 4.82 लाख
Royal Enfield Bear 650
₹ 3.39 - 3.59 लाख
Royal Enfield Bullet 650
₹ 3.65 लाख
Royal Enfield Super Meteor 650
₹ 3.99 - 4.32 लाख
कुछ ऐसी दिखती है बाइक
डिजाइन और लुक के मामले में यह बाइक स्टैंडर्ड शॉटगन 650 से काफी अलग और प्रीमियम लगती है। इसे ग्लॉस जेट ब्लैक और मैट स्टील्थ ब्लैक के शानदार कलर कॉम्बिनेशन में पेश किया गया है। बाइक पर हाथों से लगाई गई सुनहरी पट्टियां और ब्रास का खास बैज दिया गया है। इसके फ्यूल टैंक पर इसका यूनिक नंबर लिखा गया है, जो इसे और खास बनाता है। इसके अलावा, इसमें क्विल्टेड लेदर सीट्स, ब्लैक बार-एंड मिरर्स और कंट्रास्ट-कट अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं।
पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव
इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने इसके मैकेनिकल हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें स्टैंडर्ड शॉटगन 650 वाला ही दमदार 648cc का पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 47bhp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। हालांकि, इसका नया और अनोखा लुक इसे रास्ते पर एक बिल्कुल अलग और मस्कुलर पहचान देता है।
ग्राहकों का शानदार रिस्पांस
कुल मिलाकर रॉयल एनफील्ड की यह लिमिटेड एडिशन बाइक उन लोगों के लिए बहुत खास थी जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। भारत में जिस तरह से यह बाइक सिर्फ 3 मिनट में बिकी, उससे साफ पता चलता है कि देश में प्रीमियम और लिमिटेड एडिशन बाइक्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। ग्राहकों की ऐसी शानदार प्रतिक्रिया को देखते हुए उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड भविष्य में भी अपने शौकीन ग्राहकों के लिए ऐसे ही शानदार और एक्सक्लूसिव मॉडल पेश करती रहेगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।