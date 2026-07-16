दूसरों से दिखना चाहते हैं अलग, तो रॉयल एनफील्ड का ये मॉडल खरीदें; सिर्फ 25 लोगों को ही मिलेगी

रॉयल एनफील्ड ने 2025 EICMA में ताइवान की कंपनी रफ क्राफ्ट्स द्वारा तैयार की गई शॉटगन 650 कस्टम बाइक को दिखाया था। यह कैलिबर रॉयल कस्टम बाइक से इंस्पायर्ड थी। शॉटगन 650 के रफ क्राफ्ट्स वर्जन को बाद में मोटोवर्स 2025 में भी दिखाया गया था।

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आप अपने लिए एक ऐसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हैं जो आपके अलावा दूसरे लोगों के पास नहीं दिखे, तो ये उसका बेस्ट टाइम है। दरअसल, रॉयल एनफील्ड ने 2025 EICMA में ताइवान की कंपनी रफ क्राफ्ट्स द्वारा तैयार की गई शॉटगन 650 कस्टम बाइक को दिखाया था। यह कैलिबर रॉयल कस्टम बाइक से इंस्पायर्ड थी। शॉटगन 650 के रफ क्राफ्ट्स वर्जन को बाद में मोटोवर्स 2025 में भी दिखाया गया था। रॉयल एनफील्ड ने कहा था कि यह कस्टम बाइक एक लिमिटेड एडिशन मॉडल के तौर पर पेश की जाएगी, जिसकी दुनिया भर में सिर्फ 100 यूनिट्स उपलब्ध होंगी। अब शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गए हैं। भारत में शौकीनों के लिए सिर्फ 25 यूनिट्स ही मिलेंगी।

बुकिंग करने की प्रोसेस >> अभी दुनियाभर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसे रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल ऐप या उनकी वेबसाइट पर किया जा सकता है। भारत में खरीदारों के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 30 जुलाई तक का समय है। भारत में ड्रॉप सेल 30 जुलाई, 2026 को सुबह 7 बजे शुरू होगी। सिर्फ वही यूजर्स सेल में हिस्सा ले पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

>> सिलेक्ट किए गए यूजर्स को कन्फर्मेशन ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। अगले स्टेप में यूजर्स को बुकिंग अमाउंट जमा करने के लिए 48 घंटों के अंदर चुने हुए डीलरशिप पर जाना होगा। दूसरे ग्लोबल मार्केट में ड्रॉप सेल 27 जुलाई से 30 जुलाई के बीच अलग-अलग समय पर होगी। शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन की कीमत 5.75 लाख रुपए है। इसकी तुलना में स्टैंडर्ड मॉडल 4.01 लाख रुपए से 4.16 लाख रुपये की कीमत रेंज में उपलब्ध है।

शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन का डिजाइन

दुनिया भर में सिर्फ 100 और भारत में केवल 25 यूनिट्स उपलब्ध होने के कारण, शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन को असल में एक कलेक्टर एडिशन के तौर पर पेश किया गया है। इस स्पेशल एडिशन में कई खास फीचर्स हैं, जो बाइक के क्लासिक अंदाज को और बेहतर बनाते हैं। इसकी एक खास खूबी है गोल्ड-लीफ स्ट्राइपिंग, जो फ्रंट फेंडर, फ्यूल टैंक, साइड पैनल और रियर फेंडर पर देखी जा सकती है। इससे इस मोटरसाइकिल का लुक काफी बेहतरीन दिखता है।

हर मोटरसाइकिल पर उसका नंबर होगा

ब्लैक और गोल्ड धारियों का कॉम्बिनेशन एक शानदार कंट्रास्ट बनाता है। गोल्ड-लीफ स्ट्राइपिंग के साथ हल्के ग्रे कलर की धारियां भी दी गई हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। फ्यूल टैंक पर, इस फैक्ट्री कस्टम बाइक में रफ क्राफ्ट्स के साथ मिलकर बनाया गया कास्ट ब्रास का बैज लगा है। फ्यूल टैंक पर, सभी 100 स्पेशल एडिशन बाइक्स में से हर एक को 1 से 100 के बीच एक यूनिक नंबर दिया गया है। यानी अगर आपकी बाइक 25वें नंबर की ही तब उस पर 25/100 लिखा होगा।

विंस्टन येह का साइन भी मिलेंगे

शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन में ग्लॉस जेट ब्लैक और मैट स्टेल्थ ब्लैक का खास कलर थीम इस्तेमाल किया गया है। अन्य खासियतों में ब्लैक बार-एंड मिरर्स, प्रीमियम क्विल्टेड लेदर सीट, कंट्रास्ट कट एलॉय व्हील्स और सुनहरे फिनिश वाले इनर फॉर्क ट्यूब्स शामिल हैं। ज्यादातर अन्य फीचर्स और इक्विपमेंट काफी हद तक स्टैंडर्ड शॉटगन 650 जैसे ही हैं। ओनर्स को इस स्पेशल एडिशन बाइक वाला एक खास पोस्टर भी मिलेगा। इस पोस्टर पर रफ क्राफ्ट्स के फाउंडर विंस्टन येह के हाथ से किए गए साइन होंगे।