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रॉयल एनफील्ड का धमाका! जल्द लॉन्च होंगे कई धांसू मॉडल्स; इलेक्ट्रिक अवतार में भी दिखेगी बाइक

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए आने वाले कुछ साल काफी रोमांचक होने वाले हैं। कंपनी अपनी पूरी लाइनअप को बदलने की तैयारी में है। इसमें सबसे बड़ा धमाका 750cc प्लेटफॉर्म के साथ होने वाला है।

रॉयल एनफील्ड का धमाका! जल्द लॉन्च होंगे कई धांसू मॉडल्स; इलेक्ट्रिक अवतार में भी दिखेगी बाइक

रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए आने वाले कुछ साल काफी रोमांचक होने वाले हैं। कंपनी अपनी पूरी लाइनअप को बदलने की तैयारी में है। इसमें सबसे बड़ा धमाका 750cc प्लेटफॉर्म के साथ होगा। खबर है कि इस नए और पावरफुल इंजन के साथ सबसे पहले हिमालयन 750 को बाजार में उतारा जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ी 'कॉन्टिनेंटल जीटी' पर भी काम चल रहा है। खास बात यह है कि नई बड़ी बाइक आने के बाद भी पुरानी 650cc वाली कॉन्टिनेंटल जीटी बिकती रहेगी। यह नया 750cc प्लेटफॉर्म आने वाले दशक में कंपनी का सबसे प्रीमियम और दमदार हिस्सा होगा।

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बुलेट 650 की जल्द होगी एंट्री

जो लोग क्लासिक लुक के साथ रफ्तार चाहते हैं, उनके लिए बुलेट 650 बस दस्तक देने ही वाली है। साल 2025 के EICMA मोटर शो में इसकी पहली झलक दुनिया देख चुकी है। इसमें वही भरोसेमंद 648cc का इंजन मिलेगा जो करीब 47bhp की पावर देगा। विंटेज लुक वाली इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच जैसे मॉडर्न फीचर्स होंगे। वहीं, मौजूदा 650 ट्विन बाइक्स को भी इस साल बड़े अपडेट्स मिल सकते हैं। इनमें बेहतर सस्पेंशन और आगे की तरफ दो डिस्क ब्रेक शामिल हो सकते हैं।

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हिमालयन 440 भी देगी दस्तक

बजट का ख्याल रखने वाले राइडर्स के लिए हिमालयन 440 एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर आ रही है। यह बाइक 'स्कैम 440' पर बेस्ड होगी। इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। यह उन लोगों के लिए एक किफायती रास्ता होगा जो हिमालयन 450 की भारी कीमत नहीं चुकाना चाहते लेकिन एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं। इसके अलावा, 450cc वाले शेरपा प्लेटफॉर्म पर एक नई स्क्रैम्बलर बाइक भी तैयार की जा रही है जो 2027 तक आ सकती है। इसमें ऊंचे सस्पेंशन और ऑफ-रोडिंग वाले टायर देखने को मिलेंगे।

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इलेक्ट्रिक अवतार भी आएगा नजर

इलेक्ट्रिक की दुनिया में भी रॉयल एनफील्ड ने अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया है। बता दें कि 'फ्लाइंग फ्ली C6' के बाद अब कंपनी S6 स्क्रैम्बलर लाने वाली है। यह 2027 की शुरुआत तक सड़कों पर दिख सकती है। यह बाइक पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी लेकिन इसका अंदाज एकदम रफ-एंड-टफ होगा। इतना ही नहीं, कंपनी एक इलेक्ट्रिक हिमालयन पर भी तेजी से काम कर रही है जिसे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बेचा जाएगा।

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क्या है कंपनी की प्लानिंग

कुल मिलाकर देखें तो 2026-27 का साल रॉयल एनफील्ड के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। कंपनी हर बजट और हर तरह की पसंद वाले ग्राहकों के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आ रही है। चाहे आपको पुरानी यादों वाली बुलेट पसंद हो, पहाड़ों पर जाने के लिए हिमालयन या भविष्य की इलेक्ट्रिक बाइक हो, रॉयल एनफील्ड के पास सबके लिए कुछ न कुछ खास है। बीच-बीच में कंपनी कुछ 'स्पेशल एडिशन' बाइक्स भी लॉन्च करती रहेगी, जो देखने में काफी अलग और खास होंगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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