हाथों-हाथ बिक रहीं इस कंपनी की मोटरसाइकिल, 3 महीने में 3 लाख यूनिट बेच डालीं; ये कंपनी की रिकॉर्ड सेल्स
रॉयल एनफील्ड ने पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में एक तिमाही में 3,00,000 से ज्यादा बाइक बेची थीं, जब उसने 3,00,426 यूनिट्स बेची थीं। कंपनी अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी एंट्री कर चुकी है।
रॉयल एनफील्ड का रुतबा देश के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। ये मोटरसाइकिल कंपनी अब कई कंपनियों को डोमिनेट करने लगी है। दरअसल, मिडसाइज मोटरसाइकिल मार्केट की लीडर रॉयल एनफील्ड ने घरेलू मार्केट में एक तिमाही में दूसरी बार 3,00,000 से ज्यादा बाइक बेची हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में चेन्नई की इस कंपनी ने 3,01,174 यूनिट्स की होलसेल दर्ज की, जो पिछले साल की इसी तिमाही यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही की 2,28,779 यूनिट्स के मुकाबले 32% ज्यादा है।
रॉयल एनफील्ड ने पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में एक तिमाही में 3,00,000 से ज्यादा बाइक बेची थीं, जब उसने 3,00,426 यूनिट्स बेची थीं। पहली तिमाही के ये रिकॉर्ड आंकड़े रॉयल एनफील्ड को फाइनेंशियल ईयर में अपनी अब तक की सबसे बढ़ी बिक्री के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर ले जा रहे हैं। कंपनी अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी एंट्री कर चुकी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Constellation
₹ 3.5 लाख से शुरू
Royal Enfield Himalayan 750
₹ 4.5 लाख से शुरू
Royal Enfield Hunter 450
₹ 2.6 - 2.75 लाख
Royal Enfield Shotgun 350
₹ 2.2 लाख से शुरू
Royal Enfield Scrambler 450
₹ 2.6 - 2.8 लाख
Royal Enfield Scrambler 650
₹ 3.5 लाख से शुरू
फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 11.07 लाख (1.10 मिलियन) बाइक बेची थीं, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा थीं। अगर रॉयल एनफील्ड मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की बाकी तीन तिमाहियों में भी इसी तरह तेज दो-अंकों वाली ग्रोथ रेट बनाए रखती है, तो वह घरेलू मार्केट में पहली बार 12 लाख (1.2 मिलियन) यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लेगी।
|रॉयल एनफील्ड की अलग-अलग FY के Q1 में सेल्स
|पहला क्वार्टर (Q1)
|यूनिट
|चेंज % YoY
|Q1 FY2023
|1,57,642
|50%
|Q1 FY2024
|2,07,171
|31%
|Q1 FY2025
|2,04,698
|-1%
|Q1 FY2026
|2,28,779
|12%
|Q1 FY2027
|3,01,174
|32%
|डेटा: SIAM
Q1 FY2027 के ये शानदार आंकड़े रॉयल एनफील्ड को 10 बाइक बनाने वाली कंपनियों द्वारा बेची गई 33 लाख (3.30 मिलियन) मोटरसाइकिलों में 9% हिस्सेदारी दिलाते हैं, जो Q1 FY2026 के 8% से बेहतर है। हालांकि, एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी की Q1 FY2027 में 29,253 यूनिट्स की बिक्री में साल-दर-साल 20% की गिरावट देखी गई, जो Q1 FY2026 के दौरान 36,749 यूनिट्स का था।
फिलहाल, रॉयल एनफील्ड के घरेलू बाजार में 16 मॉडल हैं, जिसमें बुलेट 350, क्लासिक 350, हंटर 350, मीटिओर 350, गोअन क्लासिक 350, 443cc इंजन वाली स्क्रैम 440, 452cc हिमालयन 450 और गुरिल्ला 450, 650cc ट्विन्स (इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650), क्लासिक 650, बेयर 650, सुपर मीटिओर 650, शॉटगन 650 और बुलेट 650, और फ्लाइंग फ्ली C6 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शामिल हैं।
इन मॉडलों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें हेरिटेज (क्लासिक 350, बुलेट 350, गोअन क्लासिक 350, क्लासिक 650, बुलेट 650), क्रूजर (मीटिओर 350 और सुपर मीटिओर 650), स्क्रैम्बलर (स्क्रैम 440, बेयर 650), एडवेंचर (हिमालयन 450), प्योर स्पोर्ट (कॉन्टिनेंटल GT 650), रोडस्टर (हंटर 350, गुरिल्ला 450, शॉटगन 650 और इंटरसेप्टर 650) और इलेक्ट्रिक (फ्लाइंग फ्ली C6) हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।