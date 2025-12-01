अभी और सस्ती होंगी रॉयल एनफील्ड बाइक्स? 350cc+ मॉडलों पर GST घटाने की डिमांड! यहां समझें मामला

संक्षेप: रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने 350cc से ऊपर की बाइक्स पर GST घटाने की डिमांड की है। कंपनी चाहती है कि भारत में 350cc से ज्यादा वाली बाइक्स पर लगने वाला भारी-भरकम GST घटाकर 18% कर दिया जाए

Mon, 1 Dec 2025 12:21 AM

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने एक बार फिर सरकार से बड़े बदलाव की मांग की है। कंपनी चाहती है कि भारत में 350cc से ज्यादा वाली बाइक्स पर लगने वाला भारी-भरकम GST घटाकर 18% कर दिया जाए, यानी सभी मोटरसाइकल कैटेगरी पर यूनिफॉर्म टैक्स रेट लागू हो। अभी भारत में GST स्ट्रक्चर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। इसमें 350cc तक की बाइक्स पर 18% GST और 350cc से ज्यादा बाइक्स पर 40% टैक्स लगता है, यानी भारी इंजन वाली बाइक लेना ग्राहक की जेब पर काफी महंगा पड़ रहा है।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की चिंता

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) को चिंता है कि 350cc+ बाइक्स महंगी होंगी, तो मार्केट सिकुड़ जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस तरह का स्प्लिट टैक्स स्ट्रक्चर भारत के मिड-साइज मोटरसाइकल सेगमेंट को सीधा नुकसान पहुंचाएगा।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के मुताबिक अगर 350cc से ऊपर की बाइक्स पर GST घटाया जाए, तो उनकी बिक्री बढ़ेगी और हमें स्केल मिलेगा। इससे 450cc और 650cc जैसी नई और लोकप्रिय बाइक्स की कीमतें भी कम हो सकती हैं। भारत दुनिया का मिड-साइज मोटरसाइकिल हब बन सकता है, लेकिन इसके लिए टैक्स संरचना का एकरूप होना जरूरी है।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) यूनिफॉर्म GST?

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का तर्क है कि ज्यादा टैक्स और कम बिक्री 350cc से ऊपर की बाइक्स प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं। 40% GST लगने से ये बाइक्स बेहद महंगी हो जाती हैं, जिससे ग्राहक खरीदने से हिचकते हैं।

भारत का ग्लोबल एडवांटेज खत्म?

भारत मिड-साइज मोटरसाइकल (350–650cc) कैटेगिरी में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है। अगर टैक्स ज्यादा रहा, तो निवेश कम होगा और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मौका लपक लेंगी।

उद्योग की ग्रोथ

कम डिमांड से उत्पादन घटेगा, जिससे नई टेक्नोलॉजी, नए इंजन और नए मॉडल लाने में कंपनियां पीछे रह सकती हैं।