इस कंपनी की बाइक पर टूटे लोग, मात्र 30 दिन में 1,00,670 यूनिट सेल; बिक्री में 22% की जबरदस्त उछाल
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने नवंबर 2025 में धमाकेदार बिक्री हासिल की है। कंपनी की सेल्स में 22% की ताबड़तोड़ ग्रोथ दर्ज की गई है। आइए इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।
रॉयल एनफील्ड ने नवंबर 2025 में ऐसी बिक्री दर्ज की है, जिसने पूरे मोटरसाइकिल बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कंपनी ने 1,00,670 यूनिट्स की कुल बिक्री की, जो पिछले साल के 82,257 यूनिट्स के मुकाबले 22% की मजबूत ग्रोथ है। यह लगातार दूसरा महीना है, जब कंपनी ने अच्छी रफ्तार दिखाई है, खासकर घरेलू बाजार में, जहां न्यू-जेन मॉडल्स और 350cc–450cc बाइक सेगमेंट की मांग लगातार बढ़ रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स डिटेल्स पर नजर डालते हैं।
डोमेस्टिक मार्केट में RE का जलवा
घरेलू बाजार में 25% की जोरदार छलांग आई है। भारत में रॉयल एनफील्ड की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन इस बार कंपनी ने नवंबर 2025 ने नया रिकॉर्ड बना दिया। नवंबर 2025 में इसकी घरेलू बिक्री 90,405 यूनिट्स रही, जो पिछले साल नवंबर 2024 में 72,236 यूनिट्स बिकी थी। यह 25% की ग्रोथ को दर्शाती है, यानी घरेलू बाजार पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है।
हंटर 350 (Hunter 350), क्लासिक 350 (Classic 350), हिमालयन 450 (Himalayan 450) और बुलेट 350 (Bullet 350) की लगातार बढ़ती डिमांड इसका बड़ा कारण है।
एक्सपोर्ट में हल्की बढ़त
भले ही डोमेस्टिक मार्केट (domestic market) ने असली गेम बनाया, लेकिन एक्सपोर्ट भी पीछे नहीं रहा। नवंबर 2025 में कंपनी ने 10,265 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया। वहीं, नवंबर 2024 में 10,021 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई थी, जो 2% की ग्रोथ को दर्शाता है। यह बताता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का चार्म बरकरार है, खासकर यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के नए बाजारों में इसकी बंपर डिमांड है।
100,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार
1 लाख यूनिट्स की मासिक बिक्री पार करना रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। यह इस बात का संकेत है कि नए प्लेटफॉर्म वाली बाइक्स लोगों को पसंद आ रही हैं। प्राइसिंग और री-ब्रांडिंग रणनीति सफल रही है। युवाओं और टूरिंग राइडर्स में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का क्रेज लगातार बढ़ रहा है।
