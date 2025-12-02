Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Royal Enfield sales up 22% in November 2025, check all details
इस कंपनी की बाइक पर टूटे लोग, मात्र 30 दिन में 1,00,670 यूनिट सेल; बिक्री में 22% की जबरदस्त उछाल

इस कंपनी की बाइक पर टूटे लोग, मात्र 30 दिन में 1,00,670 यूनिट सेल; बिक्री में 22% की जबरदस्त उछाल

संक्षेप:

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने नवंबर 2025 में धमाकेदार बिक्री हासिल की है। कंपनी की सेल्स में 22% की ताबड़तोड़ ग्रोथ दर्ज की गई है। आइए इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 03:17 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रॉयल एनफील्ड ने नवंबर 2025 में ऐसी बिक्री दर्ज की है, जिसने पूरे मोटरसाइकिल बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कंपनी ने 1,00,670 यूनिट्स की कुल बिक्री की, जो पिछले साल के 82,257 यूनिट्स के मुकाबले 22% की मजबूत ग्रोथ है। यह लगातार दूसरा महीना है, जब कंपनी ने अच्छी रफ्तार दिखाई है, खासकर घरेलू बाजार में, जहां न्यू-जेन मॉडल्स और 350cc–450cc बाइक सेगमेंट की मांग लगातार बढ़ रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स डिटेल्स पर नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड लाई एयरबैग जैकेट, गिरते पर 100 माइक्रो सेकेंड में भर जाएगी हवा

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Constellation

Royal Enfield Constellation

₹ 3.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
BSA Gold Star 650

BSA Gold Star 650

₹ 3 - 3.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Super Meteor 650

Royal Enfield Super Meteor 650

₹ 3.99 - 4.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 650

Royal Enfield Classic 650

₹ 3.37 - 3.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
QJ Motor SRV 300

QJ Motor SRV 300

₹ 3.19 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Interceptor 650

Royal Enfield Interceptor 650

₹ 3.15 - 3.63 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

डोमेस्टिक मार्केट में RE का जलवा

घरेलू बाजार में 25% की जोरदार छलांग आई है। भारत में रॉयल एनफील्ड की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन इस बार कंपनी ने नवंबर 2025 ने नया रिकॉर्ड बना दिया। नवंबर 2025 में इसकी घरेलू बिक्री 90,405 यूनिट्स रही, जो पिछले साल नवंबर 2024 में 72,236 यूनिट्स बिकी थी। यह 25% की ग्रोथ को दर्शाती है, यानी घरेलू बाजार पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है।

हंटर 350 (Hunter 350), क्लासिक 350 (Classic 350), हिमालयन 450 (Himalayan 450) और बुलेट 350 (Bullet 350) की लगातार बढ़ती डिमांड इसका बड़ा कारण है।

एक्सपोर्ट में हल्की बढ़त

भले ही डोमेस्टिक मार्केट (domestic market) ने असली गेम बनाया, लेकिन एक्सपोर्ट भी पीछे नहीं रहा। नवंबर 2025 में कंपनी ने 10,265 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया। वहीं, नवंबर 2024 में 10,021 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई थी, जो 2% की ग्रोथ को दर्शाता है। यह बताता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का चार्म बरकरार है, खासकर यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के नए बाजारों में इसकी बंपर डिमांड है।

ये भी पढ़ें:EV मार्केट में होगा बड़ा धमाका, कल लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार

100,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार

1 लाख यूनिट्स की मासिक बिक्री पार करना रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। यह इस बात का संकेत है कि नए प्लेटफॉर्म वाली बाइक्स लोगों को पसंद आ रही हैं। प्राइसिंग और री-ब्रांडिंग रणनीति सफल रही है। युवाओं और टूरिंग राइडर्स में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का क्रेज लगातार बढ़ रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Royal Enfield

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।