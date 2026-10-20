बुलेट, हंटर, मीटियोर, हिमालयन या गुरिल्ला नहीं, बल्कि रॉयल एनफील्ड का यह मॉडल बना नंबर-1
रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ से इस बात का भी पता चलता है कि कंपनी की मोटरसाइकिल को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 9 मॉडल शामिल हैं, जिसमें 350cc से लेकर 650cc इंजन कैपेसिटी वाले मॉडल शामिल हैं।
रॉयल एनफील्ड की सितंबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी को साल-दर-साल (YoY) और महीने-दर-महीने (MoM) के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली है। इस ग्रोथ से इस बात का भी पता चलता है कि रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 9 मॉडल शामिल हैं, जिसमें 350cc से लेकर 650cc इंजन कैपेसिटी वाले मॉडल शामिल हैं। हालांकि, कंपनी के लिए क्लासिक 350 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी हुई है। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स देखते हैं।
|रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज YoY सेल्स सितंबर 2026
|नं
|मॉडल
|सितंबर 2026
|सितंबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|क्लासिक 350
|47,286
|40,449
|6,837
|16.9
|38.97
|2
|बुलेट 350
|28,529
|25,915
|2,614
|10.09
|23.51
|3
|हंटर 350
|25,692
|21,801
|3,891
|17.85
|21.18
|4
|मीटियोर 350
|10,772
|14,435
|-3,663
|-25.38
|8.88
|5
|हिमालयन
|3,029
|3,939
|-910
|-23.1
|2.5
|6
|650 ट्विन
|2,888
|3,856
|-968
|-25.1
|2.38
|7
|गुरिल्ला 450
|1,871
|1,798
|73
|4.06
|1.54
|8
|सुपर मीटियोर
|1,154
|1,101
|53
|4.81
|0.95
|9
|शॉटगन
|105
|279
|-174
|-62.37
|0.09
|टोटल
|1,21,326
|1,13,573
|7,753
|6.83
|100
रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज YoY सेल्स की बात करें तो क्लासिक 350 की सितंबर 2026 में 47,286 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 40,449 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,837 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.9% की YoY ग्रोथ मिली। बुलेट 350 की सितंबर 2026 में 28,529 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 25,915 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,614 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.09% की YoY ग्रोथ मिली। हंटर 350 की सितंबर 2026 में 25,692 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 21,801 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,891 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.85% की YoY ग्रोथ मिली।
मीटियोर 350 की सितंबर 2026 में 10,772 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 14,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,663 यूनिट कम बिकीं और इसे 25.38% की YoY डिग्रोथ मिली। हिमालयन की सितंबर 2026 में 3,029 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 3,939 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 910 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.1% की YoY डिग्रोथ मिली। 650 ट्विन की सितंबर 2026 में 2,888 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 3,856 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 968 यूनिट कम बिकीं और इसे 25.1% की YoY डिग्रोथ मिली।
गुरिल्ला 450 की सितंबर 2026 में 1,871 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 1,798 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 73 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.06% की YoY ग्रोथ मिली। सुपर मीटियोर की सितंबर 2026 में 1,154 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 1,101 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 53 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.81% की YoY ग्रोथ मिली। शॉटगन की सितंबर 2026 में 105 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 279 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 174 यूनिट कम बिकीं और इसे 62.37% की YoY डिग्रोथ मिली।
|रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज MoM सेल्स सितंबर 2026
|नं
|मॉडल
|सितंबर 2026
|अगस्त 2026
|अंतर
|ग्रोथ % MoM
|मार्केट शेयर %
|1
|क्लासिक 350
|47,286
|43,428
|3,858
|8.88
|37.78
|2
|बुलेट 350
|28,529
|27,533
|996
|3.62
|23.95
|3
|हंटर 350
|25,692
|23,869
|1,823
|7.64
|20.77
|4
|मीटियोर 350
|10,772
|10,669
|103
|0.97
|9.28
|5
|हिमालयन
|3,029
|3,068
|-39
|-1.27
|2.67
|6
|650 ट्विन
|2,888
|3,113
|-225
|-7.23
|2.71
|7
|गुरिल्ला 450
|1,871
|1,692
|179
|10.58
|1.47
|8
|सुपर मीटियोर
|1,154
|1,466
|-312
|-21.28
|1.28
|9
|शॉटगन
|105
|107
|-2
|-1.87
|0.09
|टोटल
|1,21,326
|1,14,945
|6,381
|5.55
|100
अब बात करें रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज MoM सेल्स की बात करें तो क्लासिक 350 की सितंबर 2026 में 47,286 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 43,428 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,858 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.88% की MoM ग्रोथ मिली। बुलेट 350 की सितंबर 2026 में 28,529 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 27,533 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 996 यूनिट ज्यादा बि कीं और इसे 3.62% की MoM ग्रोथ मिली। हंटर 350 की सितंबर 2026 में 25,692 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 23,869 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,823 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.64% की MoM ग्रोथ मिली।
मीटियोर 350 की सि% की MoM ग्रोथ मिली।तंबर 2026 में 10,772 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 10,669 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 103 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.97% की MoM ग्रोथ मिली। हिमालयन की सितंबर 2026 में 3,029 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 3,068 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 39 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.27% की MoM डिग्रोथ मिली। 650 ट्विन की सितंबर 2026 में 2,888 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 3,113 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 225 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.23% की MoM डिग्रोथ मिली।
गुरिल्ला 450 की सितंबर 2026 में 1,871 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 1,692 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 179 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.58% की MoM ग्रोथ मिली। सुपर मीटियोर की सितंबर 2026 में 1,154 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 1,466 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 312 यूनिट कम बिकीं और इसे 21.28% की MoM डिग्रोथ मिली। शॉटगन की सितंबर 2026 में 105 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 107 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.87% की MoM डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें