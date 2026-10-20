बुलेट, हंटर, मीटियोर, हिमालयन या गुरिल्ला नहीं, बल्कि रॉयल एनफील्ड का यह मॉडल बना नंबर-1

रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ से इस बात का भी पता चलता है कि कंपनी की मोटरसाइकिल को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 9 मॉडल शामिल हैं, जिसमें 350cc से लेकर 650cc इंजन कैपेसिटी वाले मॉडल शामिल हैं।

रॉयल एनफील्ड की सितंबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी को साल-दर-साल (YoY) और महीने-दर-महीने (MoM) के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली है। इस ग्रोथ से इस बात का भी पता चलता है कि रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 9 मॉडल शामिल हैं, जिसमें 350cc से लेकर 650cc इंजन कैपेसिटी वाले मॉडल शामिल हैं। हालांकि, कंपनी के लिए क्लासिक 350 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी हुई है। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स देखते हैं।

रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज YoY सेल्स सितंबर 2026 नं मॉडल सितंबर 2026 सितंबर 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 क्लासिक 350 47,286 40,449 6,837 16.9 38.97 2 बुलेट 350 28,529 25,915 2,614 10.09 23.51 3 हंटर 350 25,692 21,801 3,891 17.85 21.18 4 मीटियोर 350 10,772 14,435 -3,663 -25.38 8.88 5 हिमालयन 3,029 3,939 -910 -23.1 2.5 6 650 ट्विन 2,888 3,856 -968 -25.1 2.38 7 गुरिल्ला 450 1,871 1,798 73 4.06 1.54 8 सुपर मीटियोर 1,154 1,101 53 4.81 0.95 9 शॉटगन 105 279 -174 -62.37 0.09 टोटल 1,21,326 1,13,573 7,753 6.83 100

रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज YoY सेल्स की बात करें तो क्लासिक 350 की सितंबर 2026 में 47,286 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 40,449 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,837 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.9% की YoY ग्रोथ मिली। बुलेट 350 की सितंबर 2026 में 28,529 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 25,915 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,614 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.09% की YoY ग्रोथ मिली। हंटर 350 की सितंबर 2026 में 25,692 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 21,801 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,891 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.85% की YoY ग्रोथ मिली।

मीटियोर 350 की सितंबर 2026 में 10,772 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 14,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,663 यूनिट कम बिकीं और इसे 25.38% की YoY डिग्रोथ मिली। हिमालयन की सितंबर 2026 में 3,029 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 3,939 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 910 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.1% की YoY डिग्रोथ मिली। 650 ट्विन की सितंबर 2026 में 2,888 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 3,856 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 968 यूनिट कम बिकीं और इसे 25.1% की YoY डिग्रोथ मिली।

गुरिल्ला 450 की सितंबर 2026 में 1,871 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 1,798 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 73 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.06% की YoY ग्रोथ मिली। सुपर मीटियोर की सितंबर 2026 में 1,154 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 1,101 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 53 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.81% की YoY ग्रोथ मिली। शॉटगन की सितंबर 2026 में 105 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 279 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 174 यूनिट कम बिकीं और इसे 62.37% की YoY डिग्रोथ मिली।

रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज MoM सेल्स सितंबर 2026 नं मॉडल सितंबर 2026 अगस्त 2026 अंतर ग्रोथ % MoM मार्केट शेयर % 1 क्लासिक 350 47,286 43,428 3,858 8.88 37.78 2 बुलेट 350 28,529 27,533 996 3.62 23.95 3 हंटर 350 25,692 23,869 1,823 7.64 20.77 4 मीटियोर 350 10,772 10,669 103 0.97 9.28 5 हिमालयन 3,029 3,068 -39 -1.27 2.67 6 650 ट्विन 2,888 3,113 -225 -7.23 2.71 7 गुरिल्ला 450 1,871 1,692 179 10.58 1.47 8 सुपर मीटियोर 1,154 1,466 -312 -21.28 1.28 9 शॉटगन 105 107 -2 -1.87 0.09 टोटल 1,21,326 1,14,945 6,381 5.55 100

अब बात करें रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज MoM सेल्स की बात करें तो क्लासिक 350 की सितंबर 2026 में 47,286 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 43,428 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,858 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.88% की MoM ग्रोथ मिली। बुलेट 350 की सितंबर 2026 में 28,529 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 27,533 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 996 यूनिट ज्यादा बि कीं और इसे 3.62% की MoM ग्रोथ मिली। हंटर 350 की सितंबर 2026 में 25,692 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 23,869 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,823 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.64% की MoM ग्रोथ मिली।

मीटियोर 350 की सि% की MoM ग्रोथ मिली।तंबर 2026 में 10,772 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 10,669 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 103 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.97% की MoM ग्रोथ मिली। हिमालयन की सितंबर 2026 में 3,029 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 3,068 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 39 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.27% की MoM डिग्रोथ मिली। 650 ट्विन की सितंबर 2026 में 2,888 यूनिट बिकीं। वहीं, अगस्त 2026 में इसकी 3,113 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 225 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.23% की MoM डिग्रोथ मिली।