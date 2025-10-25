रॉयल एनफील्ड के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली बाइक से मिलिए, एक फिर बनी नंबर-1; नहीं थम रही डिमांड

संक्षेप: रॉयल एनफील्ड की सितंबर 2025 की मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 9 मॉडल बेच रही है। इसमें क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350, मीटियोर 350, हिमालयन, 650 ट्विन जैसे कई दमदार मॉडल शामिल हैं।

Sat, 25 Oct 2025 03:54 PM

रॉयल एनफील्ड की सितंबर 2025 की मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 9 मॉडल बेच रही है। इसमें क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350, मीटियोर 350, हिमालयन, 650 ट्विन जैसे कई दमदार मॉडल शामिल हैं। 350cc या उससे ज्यादा ऊपर के इंजन वाली सेल्स लिस्ट में रॉयल एनफील्ड का दबदबा हमेशा कायम रहता है। खास बात ये है कि GST 2.0 के बाद कंपनी के सभी 9 मॉडल को सितंबर में सालाना आधार पर ग्रोथ मिली है। कंपनी के लिए उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली बुलेट 350 एक बार फिर नंबर-1 पर रही।

रॉयल एनफील्ड मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सितंबर 2025 नं मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 अंतर ग्रोथ % शेयर % 1 क्लासिक 350 40,449 33,065 7,384 22.33 35.61 2 बुलेट 350 25,915 12,901 13,014 100.88 22.82 3 हंटर 350 21,801 17,406 4,395 25.25 19.2 4 मीटियोर 350 14,435 8,665 5,770 66.59 12.71 5 हिमालयन 3,939 1,814 2,125 117.14 3.47 6 650 ट्विन 3,856 2,869 987 34.4 3.4 7 गुरिल्ला 1,798 1,657 141 8.51 1.58 8 सुपर मीटियोर 1,101 685 416 60.73 0.97 9 शॉटगन 279 264 15 5.68 0.25 टोटल 1,13,573 79,326 34,247 43.17 100

रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो क्लासिक 350 की सितंबर 2025 में 40,449 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 33,065 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,384 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 22.33% की ग्रोथ मिली। बुलेट 350 की सितंबर 2025 में 25,915 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 12,901 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 13,014 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 100.88% की ग्रोथ मिली।

हंटर 350 की सितंबर 2025 में 21,801 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 17,406 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,395 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 25.25% की ग्रोथ मिली। मीटियोर 350 की सितंबर 2025 में 14,435 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 8,665 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,770 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 66.59% की ग्रोथ मिली। हिमालयन की सितंबर 2025 में 3,939 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,814 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,125 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 117.14% की ग्रोथ मिली।

650 ट्विन की सितंबर 2025 में 3,856 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 2,869 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 987 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 34.4% की ग्रोथ मिली। गुरिल्ला की सितंबर 2025 में 1,798 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,657 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 141 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 8.51% की ग्रोथ मिली।