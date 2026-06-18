थम नहीं रही रॉयल एनफील्ड के इस बाइक की डिमांड, फिर बनी नंबर-1; ये बुलेट, हंटर, गुरिल्ला या हिमालयन नहीं
कंपनी को मई में सालाना आधार पर 24.13% की शानदार ग्रोथ मिली। कंपनी ने पिछले महीने कुल 94,115 गाड़ियां बेचीं, जबकि सालभर पहले इसी महीने ये आकंड़ा 75,820 यूनिट का था। यानी अब उसने 18,295 यूनिट ज्यादा बेचीं। कंपनी के लिए क्लासिक 350 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही।
रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप का डेटा सामने आ गया है। कंपनी को मई में सालाना आधार पर 24.13% की शानदार ग्रोथ मिली। कंपनी ने पिछले महीने कुल 94,115 गाड़ियां बेचीं, जबकि सालभर पहले इसी महीने ये आकंड़ा 75,820 यूनिट का था। यानी अब उसने 18,295 यूनिट ज्यादा बेचीं। कंपनी के लिए क्लासिक 350 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। इसके पास कंपनी के कुल मार्केट शेयर का 36% से ज्यादा हिस्सा रहा। वहीं, बुलेट 350 को 24% और हंटर 350 को 21% से ज्यादा मार्केट शेयर मिला। चलिए कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।
|रॉयल एनफील्ड मॉडल वाइज सेल्स मई 2026
|नं
|मॉडल
|मई 2026
|मई 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|क्लासिक 350
|34,594
|28,628
|5,966
|20.84
|36.76
|2
|बुलेट 350
|23,372
|17,279
|6,093
|35.26
|24.83
|3
|हंटर 350
|20,418
|15,972
|4,446
|27.84
|21.69
|4
|मीटिओर 350
|8,360
|7,697
|663
|8.61
|8.88
|5
|650 ट्विन
|3,602
|2,675
|927
|34.65
|3.83
|6
|गुरिल्ला 450
|1,657
|1,035
|622
|60.1
|1.76
|7
|हिमालयन
|1,627
|1,489
|138
|9.27
|1.73
|8
|सुपर मीटिओर
|404
|851
|-447
|-52.53
|0.43
|9
|शॉटगन
|81
|194
|-113
|-58.25
|0.09
|टोटल
|94,115
|75,820
|18,295
|24.13
|100
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Royal Enfield Meteor 350
₹ 1.96 - 2.19 लाख
Royal Enfield Hunter 350
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₹ 2.6 - 2.75 लाख
Royal Enfield Bullet 650
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रॉयल एनफील्ड की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो क्लासिक 350 की मई 2026 में 34,594 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 28,628 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,966 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.84% की YoY ग्रोथ मिली। बुलेट 350 की मई 2026 में 23,372 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 17,279 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,093 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.26% की YoY ग्रोथ मिली। हंटर 350 की मई 2026 में 20,418 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 15,972 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,446 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.84% की YoY ग्रोथ मिली।
मीटिओर 350 की मई 2026 में 8,360 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 7,697 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 663 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.61% की YoY ग्रोथ मिली। 650 ट्विन की मई 2026 में 3,602 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 2,675 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 927 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.65% की YoY ग्रोथ मिली। गुरिल्ला 450 की मई 2026 में 1,657 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 1,035 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 622 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 60.1% की YoY ग्रोथ मिली।
हिमालयन की मई 2026 में 1,627 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 1,489 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 138 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.27% की YoY ग्रोथ मिली। सुपर मीटिओर की मई 2026 में 404 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 851 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 447 यूनिट कम बिकीं और इसे 52.53% की YoY डिग्रोथ मिली। शॉटगन की मई 2026 में 81 यूनिट बिकीं। जबकि मई 2025 में इसकी 194 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 113 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.25% की YoY डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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