रॉयल एनफील्ड के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये बाइक, फिर बनी नंबर-1; रेस में बुलेट और हंटर से आगे निकली
जनवरी 2026 में रॉयल एनफील्ड ने 93,781 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। RE क्लासिक 350 एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। आइए समझते हैं कि किस मॉडल ने कितना योगदान दिया ?
जनवरी 2026 में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में उसकी पकड़ मजबूत है। कंपनी ने कुल 93,781 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 के मुकाबले 15.70% ज्यादा है। महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री लगभग स्थिर रही। RE क्लासिक 350 एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस मॉडल ने कितना योगदान दिया?
RE क्लासिक 350 बनी नंबर-1
RE क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी रही। जनवरी 2026 में इसकी 34,981 यूनिट सेल हुई, जो 14.38% की YoY ग्रोथ है। वहीं, MoM आधार की सेल लगभग स्थिर रही। RE क्लासिक 350 (RE Classic 350) आज भी ब्रांड की रीढ़ है और हर महीने सबसे ज्यादा ग्राहक इसी को चुनते हैं।
RE बुलेट 350 की पुरानी शान बरकरार
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) ने 22,345 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो 16.60% की YoY ग्रोथ है और 10% की MoM गिरावट है। हालांकि, महीने-दर-महीने थोड़ी कमी आई, लेकिन सालाना आधार पर इसकी डिमांड मजबूत है।
युवाओं की पसंद हंटर 350
RE हंटर 350 (Royal Enfield Hunter 350) ने 20,329 यूनिट की सेल हासिल की, जो 27.74% की YoY ग्रोथ और 1.57% MoM की हल्की गिरावट है। कॉम्पैक्ट डिजाइन और किफायती कीमत के कारण हंटर (Hunter) लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है।
मेट्योर 350 की सेल
रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) की 9,921 यूनिट्स बिकीं, जो 18.49% की YoY ग्रोथ और 1.74% MoM की हल्की गिरावट है। कुल मिलाकर 350cc पोर्टफोलियो (Classic, Bullet, Hunter, Meteor) ही कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है।
हिमालयन और गुरिल्ला 450 की सेल
रॉयल एनफील्ड हिमालयन (Royal Enfield Himalayan) की बिक्री 1,634 यूनिट्स रही, जो 39.82% की YoY गिरावट और 66.91% की MoM ग्रोथ है। वहीं, रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 (Royal Enfield Guerrilla 450) तेजी से उभरती दिख रही है। जनवरी 2026 में इसकी 961 यूनिट सेल हुई, जो 175% से ज्यादा की YoY ग्रोथ और 135% की MoM ग्रोथ है। गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) कंपनी की नई उम्मीद बनती दिख रही है।
650cc रेंज का प्रदर्शन
रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 (Royal Enfield Interceptor 650) और रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 (Royal Enfield Continental GT 650) (650 Twins) की कुल 2,666 यूनिट्स बिकीं, जो 14.82% की YoY गिरावट और 256% की MoM बढ़त है। वहीं, रॉयल एनफील्ड सुपर मेट्योर 650 (Royal Enfield Super Meteor 650) ने 893 यूनिट्स बेचीं और MoM में 159% की छलांग लगाई।
इलेक्ट्रिक एंट्री की तैयारी
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) जल्द ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कदम रखने वाली है। कंपनी की आने वाली रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 EV (Royal Enfield Flying Flea C6 EV) बाइक चर्चा में है। यह मॉडल 1940 के दशक की क्लासिक “Flying Flea” से प्रेरित है और रेट्रो लुक के साथ मॉडर्न EV टेक्नोलॉजी लाएगी।
जनवरी 2026 के आंकड़े बताते हैं कि रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का फोकस अपने कोर ग्राहकों को मजबूत रखने के साथ-साथ नए सेगमेंट में विस्तार पर है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो आने वाले महीनों में ब्रांड और ऊंचाई छू सकता है।
