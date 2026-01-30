Hindustan Hindi News
कंपनी के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली 'मुर्गी' से कम नहीं ये बाइक, दिसंबर में एक बार फिर बनी नंबर-1

कंपनी के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली 'मुर्गी' से कम नहीं ये बाइक, दिसंबर में एक बार फिर बनी नंबर-1

संक्षेप:

रॉयल एनफील्ड की दिसंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी बाजार में 9 मॉडल बेच रही है। जिसमें 350cc सेगमेंट से 650cc सेगमेंट के कई मॉडल शामिल हैं। खास बात ये है कि ये सभी अपने-अपने सेगमेंट में देश की नंबर-1 मॉडल हैं। वैसे, कंपनी के लिए इन सभी में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल क्लासिक 350 है।

Jan 30, 2026 10:18 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
रॉयल एनफील्ड की दिसंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में 9 मॉडल बेच रही है। जिसमें 350cc सेगमेंट से 650cc सेगमेंट के कई मॉडल शामिल हैं। खास बात ये है कि ये सभी अपने-अपने सेगमेंट में देश की नंबर-1 मॉडल हैं। वैसे, कंपनी के लिए इन सभी में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल क्लासिक 350 है। हर महीने की तरह इस बार भी इसकी सबसे ज्यादा यूनिट बिकीं। इतना ही नहीं, सालाना आधार पर इस मोटरसाइकिल को 18% की शानदार ग्रोथ भी मिली। जबकि, इसका मार्केट शेयर 37% से ज्यादा रहा। कंपनी के लिए बुलेट और हंटर पहली तीन पोजीशन पर रहीं। चलिए कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

रॉयल एनफील्ड मॉडल वाइज सेल्स दिसंबर 2025
नंमॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1क्लासिक 35034,95829,6375,32117.9537.52
2बुलेट 35024,84914,04910,80076.8726.67
3हंटर 35020,65413,7446,91050.2822.17
4मीटिओर 35010,0976,3663,73158.6110.84
5हिमालयन9791,285-306-23.811.05
6650 ट्विन7481,464-716-48.910.8
7गुरिल्ला408814-406-49.880.44
8सुपर मीटिओर3442885619.440.37
9शॉटगन140244-104-42.620.15
टोटल93,17767,89125,28637.24100

रॉयल एनफील्ड के मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो क्लासिक 350 की दिसंबर 2025 में 34,958 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 29,637 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,321 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.95% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 37.52% रहा। बुलेट 350 की दिसंबर 2025 में 24,849 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 14,049 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 10,800 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 76.87% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 26.67% रहा।

ये भी पढ़ें:विदेशी बाजार में छा गई ये SUV, इसके सामने नहीं गली क्रेटा और स्कॉर्पियो की 'दाल'

हंटर 350 की दिसंबर 2025 में 20,654 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 13,744 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,910 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 50.28% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 22.17% रहा। मीटिओर 350 की दिसंबर 2025 में 10,097 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 6,366 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,731 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.61% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 10.84% रहा।

हिमालयन की दिसंबर 2025 में 979 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,285 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 306 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.81% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 1.05% रहा। 650 ट्विन की दिसंबर 2025 में 748 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,464 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 716 यूनिट कम बिकीं और इसे 48.91% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 0.8% रहा।

ये भी पढ़ें:होंडा ने चुपके से लाई अपना नया स्कूटर; इसमें TFT स्क्रीन और टाइप C पोर्ट दिया

गुरिल्ला की दिसंबर 2025 में 408 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 814 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 406 यूनिट कम बिकीं और इसे 49.88% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 0.44% रहा। सुपर मीटिओर की दिसंबर 2025 में 344 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 288 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 56 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 19.44% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 0.37% रहा।

शॉटगन की दिसंबर 2025 में 140 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 244 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 104 यूनिट कम बिकीं और इसे 42.62% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके मार्केट शेयर 0.15% रहा। इस तरह कंपनी ने दिसंबर 2025 में कुल 93,177 यूनिट बेचीं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 67,891 यूनिट का था। यानी कंपनी ने 25,286 यूनिट ज्यादा बेचीं और इसे 37.24% की सालाना ग्रोथ मिली।

