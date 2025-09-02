रॉयल एनफील्ड का देशभर में बज रहा डंका, अगस्त में 1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची; 350cc की हाई डिमांड

रॉयल एनफील्ड ने सभी डिसप्लेसमेंट वर्गों में कुल 1,14,002 यूनिट बेचीं, जिसमें घरेलू बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार (एक्सपोर्ट) दोनों शामिल हैं। पिछले साल और उससे एक महीने पहले क्रमशः 73,629 और 88,045 यूनिट की तुलना में इस बार सालाना आधार पर 54.83% और मासिक आधार पर 29.48% की वृद्धि दर्ज की गई।

देश के टू-व्हीलर ऑटो बाजार में रॉयल एनफील्ड का कद हर महीने बढ़ रहा है। कंपनी अपने ही पुराने रिकॉर्ड को लगातार तोड़ रही है। पिछले महीने यानी अगस्त में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल, कंपनी ने अगस्त 2025 की बिक्री को पॉजिटिव नोट के साथ बंद किया। कंपनी ने अपने इंटरनेशनल मार्केट सेल्स को छोड़कर सभी जगह ग्रोथ दर्ज की। कंपनी के पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से उसकी पॉपुलर 350cc लाइनअप शामिल है। इसके बाद, 440cc, 450cc और 650cc लाइनअप को मोटे तौर पर एक कैटेगरी में रखा गया है। 350cc पोर्टफोलियो कंपनी की बिक्री का 86.52% हिस्सा है। जबकि अन्य मोटरसाइकिलों का हिस्सा 13.48% है।

कुल मिलाकर, रॉयल एनफील्ड ने सभी डिसप्लेसमेंट वर्गों में कुल 1,14,002 यूनिट बेचीं, जिसमें घरेलू बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार (एक्सपोर्ट) दोनों शामिल हैं। पिछले साल और उससे एक महीने पहले क्रमशः 73,629 और 88,045 यूनिट की तुलना में इस बार सालाना आधार पर 54.83% और मासिक आधार पर 29.48% की वृद्धि दर्ज की गई। बिक्री में सालाना आधार पर 40,373 यूनिट और मासिक आधार पर 25,957 यूनिट की वृद्धि दर्ज की गई।

कंपनी के 350cc पोर्टफोलियो ने पिछले महीने 98,631 यूनिट का योगदान दिया, जो पिछले साल अगस्त 2024 में बेची गई 61,087 यूनिट की तुलना में 61.46% की बड़ी सालाना ग्रोथ को दर्शाता है। इससे वार्षिक आधार पर 37,544 यूनिट की बिक्री हुई और फिर जुलाई 2025 में बेची गई 76,047 यूनिट की तुलना में मासिक आधार पर 29.7% की वृद्धि हुई, जिससे मासिक आधार पर 22,584 यूनिट की बिक्री हुई।

इसी अवधि में 440cc, 450cc और 650cc बाइक्स की 15,371 यूनिट्स बिकीं, जो साल-दर-साल 22.56% और मासिक आधार पर 28.11% की वृद्धि दर्शाती हैं। इस प्रकार बिक्री में साल-दर-साल 2,829 यूनिट्स और मासिक आधार पर 3,373 यूनिट्स की वृद्धि हुई। स्क्रैम 440 की बिक्री भी फिर से शुरू हो गई है, जिसकी बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी।

कुल बिक्री को घरेलू और निर्यात के हिसाब से विभाजित करने पर हम देख सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने घरेलू बाजार में 1,02,876 यूनिट्स बेचीं, जो उसकी कुल बिक्री का 90.24% है। बिक्री में साल-दर-साल 56.77% और मासिक आधार पर 34.91% की वृद्धि हुई। निर्यात 11,126 यूनिट्स रहा, जिसमें साल-दर-साल 38.97% की वृद्धि हुई और शिपमेंट में 5.67% मासिक गिरावट आई, जिससे बिक्री में 665 यूनिट्स की कमी आई।

रॉयल एनफील्ड ने साल-दर-साल कुल 4,67,575 यूनिट्स बेचीं, जो साल-दर-साल 27.13% की वृद्धि दर्शाता है और बिक्री में 99,774 यूनिट्स की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 350cc पोर्टफोलियो ने इसमें 86% का योगदान दिया और 4,02,132 यूनिट्स की बिक्री की, जो साल-दर-साल 28.95% की वृद्धि दर्शाता है, जिससे बिक्री में 90,272 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई। बड़ी बाइक्स ने साल-दर-साल 16.99% की वृद्धि दर्शाते हुए 65,443 यूनिट्स का योगदान दिया और बिक्री में 9,502 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई।