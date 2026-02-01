Hindustan Hindi News
Royal Enfield Sales 104,322 Unit in January 2026
भारतीय बाजार में बढ़ गया इस टू-व्हीलर कंपनी का दबदबा, जनवरी में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

भारतीय बाजार में बढ़ गया इस टू-व्हीलर कंपनी का दबदबा, जनवरी में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

संक्षेप:

Feb 01, 2026 02:48 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
रॉयल एनफील्ड को जनवरी 2026 में साल-दर-साल (YoY), महीने-दर-महीने (MoM) और साल-दर-तारीख (YTD) के आधार पर पॉजिटिव ग्रोथ मिली है। कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 2-व्हीलर बिक्री के मामले में 1 मिलियन (10 लाख) का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वहीं, एक्सपोर्ट के मामले में 1 लाख मोटरसाइकिल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी के पास 350cc और उससे दमदार इंजन वाली मोटरसाइकिलक का बड़ा पोर्टफोलियो है। वहीं, कुछ प्रीमियम मॉडल ने भी कंपनी को काफी फायदा पहुंचाया है।

कंपनी के पोर्टफोलियो को नई गोअन क्लासिक 350 के साथ और बेहतर बनाया गया है। जबकि, क्राफ्टन इंडिया (BGMI) के साथ वर्चुअल गेमिंग स्पेस में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों को लॉन्च करके अपनी डिजिटल मौजूदगी का भी विस्तार किया है। रॉयल एनफील्ड की दो लेजेंडरी मोटरसाइकिल बुलेट 350 और कॉन्टिनेंटल GT 650 को BGMI 4.2 अपडेट के हिस्से के रूप में पेश किया गया है, जो गेम में चलाने लायक मोटरसाइकिलों को बेहतर बनाएगा।

रॉयल एनफील्ड ने जनवरी 2026 महीने के लिए कुल बिक्री (घरेलू + एक्सपोर्ट) 1,04,322 यूनिट्स रही। यह जनवरी 2025 की 91,132 यूनिट्स की तुलना में 14.47% की बढ़ोतरी थी, जो 13,190 यूनिट्स की वॉल्यूम वृद्धि से संबंधित है। महीने-दर-महीने आधार पर, बिक्री में दिसंबर 2025 की 1,03,574 यूनिट्स से केवल 0.72% की मामूली वृद्धि देखी गई।

डिजायर के लिए बजी खतरे की घंटी! ₹5.98 लाख की इस सेडान को 7978 लोगों ने खरीदा

कंपनी के सब 350cc मॉडल में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई, पिछले महीने 92,998 यूनिट्स बेची गईं, जो 18% साल-दर-साल ग्रोथ है, जबकि महीने-दर-महीने परफॉर्मेंस में 2.60% की गिरावट आई। बड़े मोटरसाइकिल सेगमेंट में, 11,324 यूनिट्स की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 8.06% की बढ़ोतरी हुई, जबकि दिसंबर 2024 की 8,094 यूनिट्स की तुलना में महीने-दर-महीने बिक्री में 39.91% का जबरदस्त सुधार हुआ।

घरेलू बाजार में रॉयल एनफील्ड ने जनवरी 2026 में 93,781 यूनिट्स बेचीं, जो जनवरी 2025 की 81,052 यूनिट्स की तुलना में 15.70% की मजबूत सालाना बढ़ोतरी है। दिसंबर 2025 की 93,177 यूनिट्स की तुलना में महीने-दर-महीने घरेलू बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई। एक्सपोर्ट में भी 4.57% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 10,541 यूनिट्स की मजबूत बढ़त दिखी, जबकि MoM एक्सपोर्ट में 1.39% की बढ़ोतरी हुई।

जनवरी में खेल कर गई ये SUV, इसे गुपचुप 12413 लोगों ने खरीद डाला

साल-दर-साल आधार पर (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) रॉयल एनफील्ड ने सभी सेगमेंट में बढ़ोतरी देखी है। सब 350cc मोटरसाइकिल की बिक्री 27.81% बढ़कर 7,03,580 यूनिट्स से 8,99,274 यूनिट्स हो गई, जो 1,95,694 यूनिट्स की मजबूत वॉल्यूम बढ़ोतरी है। 350cc से ऊपर के बड़े मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी पिछले साल की इसी 10 महीने की अवधि में बेची गई 1,14,629 यूनिट्स की तुलना में 10.05% का सुधार होकर 1,26,146 यूनिट्स हो गईं।

घरेलू बिक्री 24.77% बढ़कर 9,15,689 यूनिट्स हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 30.17% बढ़कर 1,09,731 यूनिट्स हो गया। इससे मौजूदा ईयर में अब तक कुल बिक्री 10,25,420 यूनिट्स हो गई, जो इस फाइनेंशियल ईयर में दुनियाभर में 1 मिलियन मोटरसाइकिल बिक्री का आंकड़ा पार कर गई। यह पिछले साल इसी अवधि की 8,18,209 यूनिट्स की तुलना में 25.32% की बढ़ोतरी थी।

