Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अब E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेंगी रॉयल एनफील्ड की ये बाइक्स, E20 कन्वर्जन किट लॉन्च; मात्र इतना आएगा खर्च

Feb 23, 2026 08:29 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अगर आपके पास पुरानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, बुलेट 350 या थंडरबर्ड 350 है, तो आपके लिए बड़ी काम की खबर है। जी हां, क्योंकि अब कंपनी ने इन पॉपुलर बाइक्स के लिए E20 कन्वर्जन किट लॉन्च कर दी है, ताकि वे 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल पर भी बिना परेशानी के चल सकें।

अब E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेंगी रॉयल एनफील्ड की ये बाइक्स, E20 कन्वर्जन किट लॉन्च; मात्र इतना आएगा खर्च

अगर आपके पास पुरानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, बुलेट 350 या थंडरबर्ड 350 है, तो आपके लिए बड़ी काम की खबर है। अब कंपनी ने इन पॉपुलर बाइक्स के लिए E20 कन्वर्जन किट लॉन्च कर दी है, ताकि वे 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल पर भी बिना परेशानी के चल सकें। भारत में धीरे-धीरे E20 फ्यूल लागू किया जा रहा है और ऐसे में पुरानी BS3 और BS4 बाइक्स के मालिकों को फ्यूल सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने इसका आधिकारिक समाधान दे दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:कैफे-रेसर लवर्स रहें तैयार! नए अवतार में आ रही रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650

किन बाइक्स के लिए उपलब्ध है किट?

यह E20 कन्वर्जन किट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (BS3 और BS4), रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (BS3 और BS4) Qj रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 (BS3 और BS4) के लिए उपलब्ध हैं। खास तौर पर यह किट उन यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन (UCE) मॉडल्स के लिए है, जो कार्बोरेटर के साथ आते थे।

ये भी पढ़ें:कावासाकी की इस बाइक ने रॉयल एनफील्ड के लिए बजाई खतरे की घंटी! टीजर ने मचाया धमाल

E20 कन्वर्जन किट में क्या बदलेगा?

नई किट में फ्यूल सिस्टम के जरूरी पार्ट्स को एथेनॉल-रेसिस्टेंट (Ethanol-resistant) कंपोनेंट्स से बदला जाएगा। इनमें अपग्रेडेड फ्यूल लाइन्स, नए सील और गैस्केट, अन्य जरूरी रबर और मेटल पार्ट्स, पुराने रबर और मेटल पार्ट्स शामिल हैं। यह E20 पेट्रोल के कारण जल्दी घिस सकते हैं या लीकेज और ब्लॉकेज जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यह किट इन जोखिमों को कम करेगी।

कितनी है कीमत?

BS4 मॉडल्स के लिए किट की कीमत करीब ₹1,700 से शुरू होती है। BS3 या ज्यादा अपग्रेड की जरूरत वाले मॉडल्स में कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ध्यान रहे कि किट की उपलब्धता अलग-अलग सर्विस सेंटर पर अलग हो सकती है, इसलिए पहले अपने नजदीकी अधिकृत रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) सर्विस सेंटर से संपर्क कर लें।

क्या माइलेज पर पड़ेगा असर?

कंपनी का कहना है कि यह किट E20 फ्यूल के साथ लॉन्ग-टर्म रिलायबिलिटी बढ़ाएगी। हालांकि, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण माइलेज पहले जैसा पूरी तरह नहीं लौटेगा। लेकिन, अगर आप अपनी पुरानी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) को लंबे समय तक बेफिक्र चलाना चाहते हैं, तो यह आधिकारिक E20 किट एक सुकून देने वाला समाधान साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें:बिना किसी कवर के दौड़ती दिखी रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक बाइक, डिलेट का हुआ खुलासा

E20 फ्यूल की तरफ बढ़ते भारत में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपने पुराने ग्राहकों को निराश नहीं किया है। सिर्फ 1,700 रुपये के आसपास खर्च करके आप अपनी क्लासिक (Classic), बुलेट (Bullet) या थंडरबर्ड (Thunderbird) को भविष्य के फ्यूल के लिए तैयार कर सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Royal Enfield

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।