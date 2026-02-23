अब E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेंगी रॉयल एनफील्ड की ये बाइक्स, E20 कन्वर्जन किट लॉन्च; मात्र इतना आएगा खर्च

Feb 23, 2026 08:29 pm IST

अगर आपके पास पुरानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, बुलेट 350 या थंडरबर्ड 350 है, तो आपके लिए बड़ी काम की खबर है। अब कंपनी ने इन पॉपुलर बाइक्स के लिए E20 कन्वर्जन किट लॉन्च कर दी है, ताकि वे 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल पर भी बिना परेशानी के चल सकें। भारत में धीरे-धीरे E20 फ्यूल लागू किया जा रहा है और ऐसे में पुरानी BS3 और BS4 बाइक्स के मालिकों को फ्यूल सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने इसका आधिकारिक समाधान दे दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किन बाइक्स के लिए उपलब्ध है किट? यह E20 कन्वर्जन किट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (BS3 और BS4), रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (BS3 और BS4) Qj रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 (BS3 और BS4) के लिए उपलब्ध हैं। खास तौर पर यह किट उन यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन (UCE) मॉडल्स के लिए है, जो कार्बोरेटर के साथ आते थे।

E20 कन्वर्जन किट में क्या बदलेगा?

नई किट में फ्यूल सिस्टम के जरूरी पार्ट्स को एथेनॉल-रेसिस्टेंट (Ethanol-resistant) कंपोनेंट्स से बदला जाएगा। इनमें अपग्रेडेड फ्यूल लाइन्स, नए सील और गैस्केट, अन्य जरूरी रबर और मेटल पार्ट्स, पुराने रबर और मेटल पार्ट्स शामिल हैं। यह E20 पेट्रोल के कारण जल्दी घिस सकते हैं या लीकेज और ब्लॉकेज जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यह किट इन जोखिमों को कम करेगी।

कितनी है कीमत?

BS4 मॉडल्स के लिए किट की कीमत करीब ₹1,700 से शुरू होती है। BS3 या ज्यादा अपग्रेड की जरूरत वाले मॉडल्स में कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ध्यान रहे कि किट की उपलब्धता अलग-अलग सर्विस सेंटर पर अलग हो सकती है, इसलिए पहले अपने नजदीकी अधिकृत रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) सर्विस सेंटर से संपर्क कर लें।

क्या माइलेज पर पड़ेगा असर?

कंपनी का कहना है कि यह किट E20 फ्यूल के साथ लॉन्ग-टर्म रिलायबिलिटी बढ़ाएगी। हालांकि, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण माइलेज पहले जैसा पूरी तरह नहीं लौटेगा। लेकिन, अगर आप अपनी पुरानी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) को लंबे समय तक बेफिक्र चलाना चाहते हैं, तो यह आधिकारिक E20 किट एक सुकून देने वाला समाधान साबित हो सकती है।