Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Royal Enfield records 30% growth in December, over 1.03 lakh bikes sold
31 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डालीं रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल, 30% की ग्रोथ मिली

31 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डालीं रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल, 30% की ग्रोथ मिली

संक्षेप:

रॉयल एनफील्ड ने कैलेंडर ईयर 2025 का बेहत शानदार तरीके से खत्म किया है। दिसंबर में कुल 1,03,574 यूनिट मोटरसाइकिल बेचने की रिपोर्ट दी, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 79,466 यूनिट्स की तुलना में 30% की मजबूत सालाना ग्रोथ है।

Jan 01, 2026 04:23 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रॉयल एनफील्ड ने कैलेंडर ईयर 2025 का बेहत शानदार तरीके से खत्म किया है। दिसंबर में कुल 1,03,574 यूनिट मोटरसाइकिल बेचने की रिपोर्ट दी, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 79,466 यूनिट्स की तुलना में 30% की मजबूत सालाना ग्रोथ है। यह परफॉर्मेंस साल के दूसरे छमाही में ब्रांड की मजबूत गति को दिखाता है, जिसे लगातार डोमेस्टिक डिमांड, सफल नए प्रोडक्ट लॉन्च और अपने ग्लोबल राइडिंग कम्युनिटी के साथ गहरे जुड़ाव से सपोर्ट मिला।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS Orbiter
TVS Orbiter
₹ 1.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Matter Aera
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं

इस महीने घरेलू बिक्री मुख्य ग्रोथ इंजन बनी रही, जो पिछले साल दिसंबर 2024 में 67,891 यूनिट्स की तुलना में 37% बढ़कर 93,177 यूनिट्स हो गई। हालांकि, एक्सपोर्ट में 10% की गिरावट आई और यह 10,397 यूनिट्स रहा, जो इस अवधि के दौरान कुछ विदेशी बाजारों में कमजोर मांग को दर्शाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Constellation

Royal Enfield Constellation

₹ 3.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
BSA Gold Star 650

BSA Gold Star 650

₹ 3 - 3.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Super Meteor 650

Royal Enfield Super Meteor 650

₹ 3.99 - 4.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 650

Royal Enfield Classic 650

₹ 3.61 - 3.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
QJ Motor SRV 300

QJ Motor SRV 300

₹ 3.19 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Interceptor 650

Royal Enfield Interceptor 650

₹ 3.15 - 3.63 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

FY26 के लिए साल-दर-साल आधार पर, रॉयल एनफील्ड ने कुल 9,21,098 मोटरसाइकिलें बेचीं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 27% की वृद्धि है। घरेलू वॉल्यूम 8,21,908 यूनिट्स तक पहुंच गया, जो सालाना 26% अधिक है, जबकि एक्सपोर्ट 99,190 यूनिट्स रहा, जिसमें 34% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो महीने-दर-महीने उतार-चढ़ाव के बावजूद ब्रांड के बढ़ते इंटरनेशनल प्रभाव को उजागर करता है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी की कारों को 3.88 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डाला, टूटा पुराना रिकॉर्ड

दिसंबर के परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करते हुए, आयशर मोटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और रॉयल एनफील्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बी गोविंदराजन ने कहा कि यह महीना कंपनी के लिए एक निर्णायक वर्ष का समापन था। उन्होंने कहा कि 2025 मजबूत ग्रोथ, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस और सबसे महत्वपूर्ण बात, राइडिंग कम्युनिटी के साथ गहरे जुड़ाव वाला साल रहा। गोविंदराजन ने आगे कहा कि नए लॉन्च पर मिले उत्साहजनक रिस्पॉन्स, साथ ही मौजूदा मॉडलों की लगातार मांग ने ब्रांड में ग्राहकों के भरोसे की पुष्टि की और नए साल में ग्रोथ की गति को बनाए रखने के साथ-साथ रॉयल एनफील्ड के "प्योर मोटरसाइक्लिंग" दर्शन को और मजबूत करने का विश्वास व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:फोटो आते ही क्रेटा, विटारा, सेल्टोस की बढ़ गई टेंशन! फरवरी में आ रही ये नई SUV

इंटरनेशनल बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए, रॉयल एनफील्ड ने इस महीने नेपाल में रिफ्रेश्ड हंटर 350 भी लॉन्च की। अपडेटेड मॉडल में नए स्ट्रीट-प्रेरित कलरवे, बेहतर एर्गोनॉमिक्स, अपग्रेडेड रियर सस्पेंशन और एक स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच है, जो इसे 350cc सेगमेंट में यह फीचर देने वाली पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती है। 349cc J-सीरीज इंजन द्वारा ऑपरेटेड हंटर 350 अभी भी युवा, शहरी राइडर्स को टारगेट करती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 bikes अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।