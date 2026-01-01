31 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डालीं रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल, 30% की ग्रोथ मिली
रॉयल एनफील्ड ने कैलेंडर ईयर 2025 का बेहत शानदार तरीके से खत्म किया है। दिसंबर में कुल 1,03,574 यूनिट मोटरसाइकिल बेचने की रिपोर्ट दी, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 79,466 यूनिट्स की तुलना में 30% की मजबूत सालाना ग्रोथ है। यह परफॉर्मेंस साल के दूसरे छमाही में ब्रांड की मजबूत गति को दिखाता है, जिसे लगातार डोमेस्टिक डिमांड, सफल नए प्रोडक्ट लॉन्च और अपने ग्लोबल राइडिंग कम्युनिटी के साथ गहरे जुड़ाव से सपोर्ट मिला।
इस महीने घरेलू बिक्री मुख्य ग्रोथ इंजन बनी रही, जो पिछले साल दिसंबर 2024 में 67,891 यूनिट्स की तुलना में 37% बढ़कर 93,177 यूनिट्स हो गई। हालांकि, एक्सपोर्ट में 10% की गिरावट आई और यह 10,397 यूनिट्स रहा, जो इस अवधि के दौरान कुछ विदेशी बाजारों में कमजोर मांग को दर्शाता है।
FY26 के लिए साल-दर-साल आधार पर, रॉयल एनफील्ड ने कुल 9,21,098 मोटरसाइकिलें बेचीं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 27% की वृद्धि है। घरेलू वॉल्यूम 8,21,908 यूनिट्स तक पहुंच गया, जो सालाना 26% अधिक है, जबकि एक्सपोर्ट 99,190 यूनिट्स रहा, जिसमें 34% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो महीने-दर-महीने उतार-चढ़ाव के बावजूद ब्रांड के बढ़ते इंटरनेशनल प्रभाव को उजागर करता है।
दिसंबर के परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करते हुए, आयशर मोटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और रॉयल एनफील्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बी गोविंदराजन ने कहा कि यह महीना कंपनी के लिए एक निर्णायक वर्ष का समापन था। उन्होंने कहा कि 2025 मजबूत ग्रोथ, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस और सबसे महत्वपूर्ण बात, राइडिंग कम्युनिटी के साथ गहरे जुड़ाव वाला साल रहा। गोविंदराजन ने आगे कहा कि नए लॉन्च पर मिले उत्साहजनक रिस्पॉन्स, साथ ही मौजूदा मॉडलों की लगातार मांग ने ब्रांड में ग्राहकों के भरोसे की पुष्टि की और नए साल में ग्रोथ की गति को बनाए रखने के साथ-साथ रॉयल एनफील्ड के "प्योर मोटरसाइक्लिंग" दर्शन को और मजबूत करने का विश्वास व्यक्त किया।
इंटरनेशनल बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए, रॉयल एनफील्ड ने इस महीने नेपाल में रिफ्रेश्ड हंटर 350 भी लॉन्च की। अपडेटेड मॉडल में नए स्ट्रीट-प्रेरित कलरवे, बेहतर एर्गोनॉमिक्स, अपग्रेडेड रियर सस्पेंशन और एक स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच है, जो इसे 350cc सेगमेंट में यह फीचर देने वाली पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती है। 349cc J-सीरीज इंजन द्वारा ऑपरेटेड हंटर 350 अभी भी युवा, शहरी राइडर्स को टारगेट करती है।
