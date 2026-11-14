रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे बड़ी क्वार्टरली सेल, 3.76 लाख+ गाड़ी बेच डालीं; दुनियाभर में बिक रहीं मोटरसाइकिल

कंपनी ने कई बाजारों में अपनी नई मोटरसाइकिलें पेश की है। साथ ही, कई मौजूदा प्रोडक्ट को अपडेट किया है। यही वजह है कि इसकी पेरेंट कंपनी आयशर मोटर्स ने भी अपना अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दर्ज की है।

देश के अंदर रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) में अपनी अब तक की सबसे बड़ी तिमाही मोटरसाइकिल बिक्री दर्ज की, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में सेल्स नंबर्स बेहतर हुए हैं। चेन्नई स्थित इस मैन्युफैक्चर्स ने जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में 3,76,722 मोटरसाइकिलें बेचीं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3,27,067 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। सालाना आधार पर यह 15% की ग्रोथ है।

नए मॉडल और अपडेट से मिली ग्रोथ कंपनी ने कई बाजारों में अपनी नई मोटरसाइकिलें पेश की है। साथ ही, कई मौजूदा प्रोडक्ट को अपडेट किया है। यही वजह है कि इसकी पेरेंट कंपनी आयशर मोटर्स ने भी अपना अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दर्ज की है। कंपनी ने लद्दाख में आयोजित पहले हिमालयन बेस कैंप में हिमालयन 440 को पेश किया, जो हिमालयन नाम के 10 साल पूरे होने का प्रतीक है। इस नई एडवेंचर मोटरसाइकिल में अपग्रेडेड फ्रेम और इंजन में सुधार किए गए हैं।

कंपनी ने भारत और नेपाल के लिए क्लासिक 350 गोरखा एडिशन भी पेश किया, जबकि 2026 क्लासिक 350 में बेहतर आराम देने वाले फीचर्स और सिग्नेचर व्हाइट पेंट स्कीम को शामिल किया गया। कॉन्टिनेंटल GT 650 में अपडेट किए गए और लिमिटेड एडिशन शॉटगन 650 x रफ क्राफ्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए। भारत के लिए आने वाली सभी 25 मोटरसाइकिलें महज 3 मिनट के अंदर ही बिक गईं।

क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट ने आयशर मोटर्स के लिए भी नए रिकॉर्ड बनाए। फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही की तुलना में ऑपरेशंस से प्राप्त कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 20% की वृद्धि हुई, जबकि EBITDA में 16% का सुधार हुआ। टैक्स के बाद मुनाफे में सालाना आधार पर 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

फ्लाइंग फ्ली C6 की सेल शुरू व्हीकल सेल्स में ग्रोथ के चलते कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ने भी बेहतर रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किया। फ्लाइंग फ्ली C6 ने पेरिस, बार्सिलोना, रोम, बर्लिन और लंदन में अपनी शुरुआत के साथ ग्लोबली अपने सफर की शुरुआत की। भारत में रॉयल एनफील्ड ने बेंगलुरु में अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए 10 सेल्स और सर्विस सेंटर तैयार किए। C6 मॉडल में अब मौजूदा फ्ली ग्रीन और स्टॉर्म ब्लैक कलर्स के साथ पैराशूट व्हाइट का ऑप्शन भी मिलता है।

यह मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली डिवीजन का पहला इलेक्ट्रिक मॉडल है, जो रॉयल एनफील्ड के अंतर्गत एक अलग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिजनेस के रूप में काम करती है। दूसरी तिमाही में कंपनी के इंटरनेशल मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो में कई नए मॉडल शामिल किए गए। फिलीपींस में गुरिल्ला 450 एपेक्स और गोअन क्लासिक 350 पहुंचीं, जबकि कंबोडिया में बुलेट 650 और गुरिल्ला 450 एपेक्स को पेश किया गया। थाईलैंड में FT450 फ्लैट ट्रैकर को पहली बार पेश किया गया।