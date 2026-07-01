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हर महीने बढ़ रही रॉयल एनफील्ड की दीवनागी, जून में 1.14 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी; EV की सेल भी शुरू

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में अब तक रॉयल एनफील्ड ने 3,30,427 मोटरसाइकिलें बेची हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की इसी अवधि में बेची गई 2,65,528 यूनिट्स से 24% ज़्यादा है। घरेलू बाजार में अब तक की बिक्री 32% बढ़कर 301,174 यूनिट्स हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 20% घटकर 29,253 यूनिट्स रह गया।

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रॉयल एनफील्ड अब देश की बड़ी टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल हो चुकी है। कंपनी ने जून 2026 में कुल 114,032 यूनिट्स की बिक्री की। यह जून 2025 में बेची गई 89,540 मोटरसाइकिलों की तुलना में 27% की सालाना बढ़ोतरी है। इस ग्रोथ में मुख्य रूप से घरेलू बाजार का अहम योगदान रहा, जहां बिक्री 34% बढ़कर 102,930 यूनिट्स हो गई। वहीं, एक साल पहले यह आंकड़ा 76,957 यूनिट्स का था। हालांकि, एक्सपोर्ट में गिरावट जारी रही। पिछले साल इसी अवधि में 12,583 यूनिट्स के मुकाबले यह 12% घटकर 11,102 यूनिट्स रह गया।

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फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में अब तक रॉयल एनफील्ड ने 3,30,427 मोटरसाइकिलें बेची हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की इसी अवधि में बेची गई 2,65,528 यूनिट्स से 24% ज़्यादा है। घरेलू बाजार में अब तक की बिक्री 32% बढ़कर 301,174 यूनिट्स हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 20% घटकर 29,253 यूनिट्स रह गया।

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इलेक्ट्रिक मॉडल की बिक्री भी शुरू
कंपनी के लिए जून इसलिए भी खास है क्योंकि उसने अपनी पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6 की डिलीवरी भी शुरू की है। इसके नए 'सिटी+' इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड, 'फ्लाइंग फ्ली' का पहला मॉडल है। बेंगलुरु में डिलीवरी शुरू की गई, जिसके लिए हब-एंड-स्पोक सर्विस नेटवर्क, शॉप-इन-शॉप रिटेल फॉर्मेट और 24 घंटे रोडसाइड असिस्टेंस जैसी फीचर्स दिए हैं। कंपनी ने संकेत दिया है कि इस मॉडल को एक साथ पूरे देश में लॉन्च करने के बजाय, अलग-अलग शहरों में चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा।

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कंपनी का सेल पर बयान
आयशर मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और रॉयल एनफील्ड के CEO, बी गोविंदराजन ने फ्लाइंग फ्ली C6 की डिलीवरी को एक अहम उपलब्धि बताया और कहा कि कंपनी के मौजूदा प्रोडक्ट्स की अच्छी बिक्री से ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले महीनों में इलेक्ट्रिक ब्रांड का विस्तार अन्य एरिया में भी किया जाएगा।

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एक्सपोर्ट में लगातार हो रही गिरावट
जून में रॉयल एनफील्ड की 125वीं एनिवर्सिरी भी मनाई गई, जिसके तहत इंग्लैंड के रेडडिच में कंपनी की पहली फैक्ट्री वाली जगह पर 'वर्ल्ड ओरिजिन साइट' का एक पट्टी लगाया गया। इस इवेंट में 5 पीढ़ियों की मोटरसाइकिलें दिखाई गईं, जिनमें क्लासिक 650 का 125वीं एनिवर्सरी एडिशन भी शामिल था। या गया है। लगातार 6वीं बार घरेलू मांग के एक्सपोर्ट से ज्यादा होने और बाजार में इलेक्ट्रिक मॉडल के आने के बाद, FY2026-27 की दूसरी तिमाही में रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि फ्लाइंग फ्ली का रोलआउट बेंगलुरु से आगे कितनी तेजी से बढ़ता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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