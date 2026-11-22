रॉयल एनफील्ड अफोर्डेबल सेगमेंट पर फोकस करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नई 250cc मोटरसाइकिल्स की रेंज पर काम कर रही है। नई 250cc बाइक्स मौजूदा 350cc मॉडल्स से नीचे पोजिशन की जा सकती हैं।

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Royal Enfield Himalayan Electric

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) पिछले कुछ सालों से अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल रेंज को बड़ा कर रही है। कंपनी ने Himalayan 450, Guerrilla 450 और 650cc बाइक्स के जरिए बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिल पसंद करने वाले ग्राहकों को कई शानदार ऑप्शन दिया है। अब कंपनी एक बार फिर अफोर्डेबल सेगमेंट पर फोकस करने की तैयारी कर रही है। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नई 250cc मोटरसाइकिल्स की रेंज पर काम कर रही है, जिन्हें खासतौर पर पहली बार बड़ी बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिवेलप किया जाएगा। नई 250cc बाइक्स मौजूदा 350cc मॉडल्स से नीचे पोजिशन की जा सकती हैं। इससे उन ग्राहकों को रॉयल एनफील्ड ब्रैंड से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो कम्यूटर बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 350cc बाइक खरीदने का बजट नहीं रखते।

एक नए 250cc प्लेटफॉर्म पर होंगी तैयार रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सिर्फ एक एंट्री-लेवल बाइक नहीं, बल्कि पूरी 250cc रेंज तैयार कर सकती है। इसके लिए नया प्लेटफॉर्म डिवेलप किया जा रहा है, जिस पर अलग-अलग डिजाइन और बॉडी स्टाइल वाली मोटरसाइकिल्स बनाई जा सकेंगी। इससे कंपनी को हर नई बाइक के लिए अलग इंजन और चेसिस तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रिपोर्ट्स में इस प्लेटफॉर्म को इंटर्नली 'V' नाम दिए जाने और चीन की कंपनी CFMoto के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात भी कही गई है। हालांकि, रॉयल एनफील्ड ने अभी इन जानकारियों को कन्फर्म नहीं किया है।

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और 45kmpl तक का माइलेज नई 250cc बाइक्स को लेकर यह भी चर्चा है कि इनमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। इससे बेहतर माइलेज मिलने के साथ रोजाना इस्तेमाल में भी आसानी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इन बाइक्स का माइलेज 40 से 45kmpl तक होने की बात भी कही गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इनमें माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा या ज्यादा एडवांस्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इंजन की पावर और माइलेज से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

1.25 लाख रुपये से शुरू हो सकती है कीमत नई रॉयल एनफील्ड 250cc बाइक रेंज को मौजूदा 350cc मॉडल्स से सस्ती रखा जा सकता है। फिलहाल माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 1.25 लाख से 1.50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। लॉन्च की बात करें, तो नई मोटरसाइकिलें अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद आ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकी एंट्री FY2027-28 के आखिर तक होने की उम्मीद की जा रही है।