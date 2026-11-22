रॉयल एनफील्ड ला सकती है 250cc की अफोर्डेबल बाइक्स, देखने को मिल सकती है शानदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
रॉयल एनफील्ड अफोर्डेबल सेगमेंट पर फोकस करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नई 250cc मोटरसाइकिल्स की रेंज पर काम कर रही है। नई 250cc बाइक्स मौजूदा 350cc मॉडल्स से नीचे पोजिशन की जा सकती हैं।
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) पिछले कुछ सालों से अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल रेंज को बड़ा कर रही है। कंपनी ने Himalayan 450, Guerrilla 450 और 650cc बाइक्स के जरिए बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिल पसंद करने वाले ग्राहकों को कई शानदार ऑप्शन दिया है। अब कंपनी एक बार फिर अफोर्डेबल सेगमेंट पर फोकस करने की तैयारी कर रही है। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नई 250cc मोटरसाइकिल्स की रेंज पर काम कर रही है, जिन्हें खासतौर पर पहली बार बड़ी बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिवेलप किया जाएगा। नई 250cc बाइक्स मौजूदा 350cc मॉडल्स से नीचे पोजिशन की जा सकती हैं। इससे उन ग्राहकों को रॉयल एनफील्ड ब्रैंड से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो कम्यूटर बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 350cc बाइक खरीदने का बजट नहीं रखते।
एक नए 250cc प्लेटफॉर्म पर होंगी तैयार
रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सिर्फ एक एंट्री-लेवल बाइक नहीं, बल्कि पूरी 250cc रेंज तैयार कर सकती है। इसके लिए नया प्लेटफॉर्म डिवेलप किया जा रहा है, जिस पर अलग-अलग डिजाइन और बॉडी स्टाइल वाली मोटरसाइकिल्स बनाई जा सकेंगी। इससे कंपनी को हर नई बाइक के लिए अलग इंजन और चेसिस तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रिपोर्ट्स में इस प्लेटफॉर्म को इंटर्नली 'V' नाम दिए जाने और चीन की कंपनी CFMoto के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात भी कही गई है। हालांकि, रॉयल एनफील्ड ने अभी इन जानकारियों को कन्फर्म नहीं किया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Himalayan Electric
₹ 7 - 8 लाख
Royal Enfield Flying Flea S6
₹ 2.3 - 3.9 लाख
Royal Enfield Flying Flea C6
₹ 2.79 लाख
EeVe Forseti
₹ 1 लाख से शुरू
Super Soco TS Street Hunter
₹ 1.5 लाख से शुरू
Tork Motors Kratos X
₹ 1.8 - 1.9 लाख
हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और 45kmpl तक का माइलेज
नई 250cc बाइक्स को लेकर यह भी चर्चा है कि इनमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। इससे बेहतर माइलेज मिलने के साथ रोजाना इस्तेमाल में भी आसानी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इन बाइक्स का माइलेज 40 से 45kmpl तक होने की बात भी कही गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इनमें माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा या ज्यादा एडवांस्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इंजन की पावर और माइलेज से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
1.25 लाख रुपये से शुरू हो सकती है कीमत
नई रॉयल एनफील्ड 250cc बाइक रेंज को मौजूदा 350cc मॉडल्स से सस्ती रखा जा सकता है। फिलहाल माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 1.25 लाख से 1.50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। लॉन्च की बात करें, तो नई मोटरसाइकिलें अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद आ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकी एंट्री FY2027-28 के आखिर तक होने की उम्मीद की जा रही है।
250cc बाइक सेगमेंट में बढ़ रही है मांग
भारत में बड़ी इंजन वाली मोटरसाइकिल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। FY2026 में 250cc से ज्यादा और 800cc तक की मोटरसाइकिल्स का बाजार 12.7 लाख यूनिट के पार पहुंच गया। पांच साल पहले यह आंकड़ा 5.5 लाख यूनिट से थोड़ा ज्यादा था। वहीं, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच 200-250cc सेगमेंट की सेल में 75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 1,91,126 यूनिट तक पहुंच गई। ऐसे में रॉयल एनफील्ड की नई 250cc रेंज कंपनी को ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद कर सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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