बड़ी खुशखबरी! गेमिंग दुनिया में रॉयल एनफील्ड की धाकड़ एंट्री, अब BGMI में दौड़ेंगी ये 2 पावरफुल बाइक्स

संक्षेप: रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने KRAFTON इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर BGMI में अपनी बाइक को शामिल करने का ऐलान किया है। इस पार्टनरशिप के तहत रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और कॉन्टिनेंटल GT 650 अब BGMI के वर्चुअल बैटलफील्ड में राइड करने योग्य मोटरसाइकिल्स के रूप में नजर आएंगी।

Jan 13, 2026 07:22 pm IST

भारत के दो बड़े सेगमेंट मोटरसाइक्लिंग और मोबाइल गेमिंग अब एक साथ आ गई हैं। देश की आइकॉनिक बाइक ब्रांड रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने KRAFTON इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर BGMI (Battlegrounds Mobile India) में अपनी मशहूर मोटरसाइकिल्स को शामिल करने का ऐलान किया है। इस खास पार्टनरशिप के तहत रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) और कॉन्टिनेंटल GT 650 (Continental GT 650) अब BGMI के वर्चुअल बैटलफील्ड में राइड करने योग्य मोटरसाइकिल्स के रूप में नजर आएंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

BGMI 4.2 अपडेट में होगी धमाकेदार एंट्री

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की ये दोनों बाइक्स 19 जनवरी 2026 से BGMI 4.2 अपडेट के तहत गेम में उपलब्ध होंगी। BGMI का नया अपडेट 15 जनवरी 2026 को लाइव होगा, जिसके बाद खिलाड़ियों को रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) थीम वाले खास इन-गेम कंटेंट और रिवॉर्ड्स मिलेंगे।

गेमिंग और ऑटोमोबाइल का जबरदस्त कॉम्बो

इस पार्टनरशिप को भारतीय गेमिंग इतिहास की सबसे बड़ी ब्रांड इंटीग्रेशन में से एक माना जा रहा है। जहां एक तरफ BGMI अपने गेमिंग यूनिवर्स को लोकल और कल्चरल एक्सपीरियंस से मजबूत कर रहा है, वहीं रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) युवा और डिजिटल-फर्स्ट ऑडियंस से जुड़ने का नया रास्ता अपना रहा है।

अब गेमर्स बैटलफील्ड में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की राइड का मजा ले सकेंगे और बाइक लवर्स अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल्स को डिजिटल दुनिया में देख पाएंगे। रियल वर्ल्ड में भी BGMI से इंस्पायर्ड रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) बाइक दिखेगी। इस पार्टनरशिप को रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने और खास बना दिया है। BGMI से प्रेरित एक कस्टम-बिल्ट कॉन्टिनेंटल GT 650 (Continental GT 650) भी पेश की है।

मिलिट्री-स्टाइल आर्मर्ड प्लेटिंग दिल्ली के एक कस्टम बाइक बिल्डर के साथ मिलकर बनाई गई इस बाइक में मिलिट्री-स्टाइल आर्मर्ड प्लेटिंग, पिकैटिनी रेल्स, पैराशूट टाई-डाउन पॉइंट्स जैसे एलिमेंट्स और बैलून टायर्स दिए गए हैं, जो सीधे BGMI के सर्वाइवल और कॉम्बैट थीम से जुड़े हैं। यह बाइक डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाती है।

BGMI में मिलेंगे एक्सक्लूसिव रॉयल एनफील्ड रिवॉर्ड्स