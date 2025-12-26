Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़royal enfield november 2025 sales breakup classic 350 continues the top-selling model
रॉयल एनफील्ड के लिए ‘सोने का अंडा’ देने वाली मुर्गी बनी ये बाइक, बिक्री में फिर नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

रॉयल एनफील्ड के लिए ‘सोने का अंडा’ देने वाली मुर्गी बनी ये बाइक, बिक्री में फिर नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री में एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई।

Dec 26, 2025 05:12 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
0

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। बीते महीने क्लासिक 350 को कुल 34,793 नए ग्राहक मिले। इस दौरान क्लासिक 350 की बिक्री में सालाना आधार पर 26.46 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 27,514 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तीसरे नंबर पर खिसक गई बुलेट 350

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 36.53 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,793 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में वाले एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 26.89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,547 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड मिटीयोर 350 रही। मिटीयोर 350 ने इस दौरान 40.52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,091 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

करीब 21% घट गई हिमालयन की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन रही। रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन ने इस दौरान 40.62 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,766 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। रॉयल एनफील्ड हिमालयन ने इस दौरान 20.40 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,221 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला रही। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला ने इस दौरान 16.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 663 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सिर्फ 93 यूनिट बिकी शॉटगन

बिक्री कि लिस्ट में आठवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड सुपर मिटीयोर रही। सुपर मिटीयोर ने इस दौरान 24.96 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 439 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड शॉटगन रही। रॉयल एनफील्ड शॉटगन ने इस दौरान 59.39 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 93 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। अगर कुल मिलाकर बात करें तो बीते महीने रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को कुल 90,405 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर रॉयल एनफील्ड की बिक्री में 25.15 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।