रॉयल एनफील्ड के लिए ‘सोने का अंडा’ देने वाली मुर्गी बनी ये बाइक, बिक्री में फिर नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। बीते महीने क्लासिक 350 को कुल 34,793 नए ग्राहक मिले। इस दौरान क्लासिक 350 की बिक्री में सालाना आधार पर 26.46 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 27,514 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर खिसक गई बुलेट 350 बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 36.53 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,793 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में वाले एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 26.89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,547 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड मिटीयोर 350 रही। मिटीयोर 350 ने इस दौरान 40.52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,091 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

करीब 21% घट गई हिमालयन की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन रही। रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन ने इस दौरान 40.62 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,766 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। रॉयल एनफील्ड हिमालयन ने इस दौरान 20.40 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,221 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला रही। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला ने इस दौरान 16.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 663 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।