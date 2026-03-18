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आपके नॉर्मल हेलमेट को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर देगा ये सिस्टम, म्यूजिक का मजा भी ले पाएंगे; जानिए कीमत

Mar 18, 2026 05:31 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के हेलमेट ब्लूटूथ सिस्टम का ब्रांड नाम मोटोवेव (Motowave) है। इससे पहले उनके पास X1 था, जो X2 के मुकाबले थोड़ा भारी और महंगा ऑप्शन था, लेकिन उसमें इंटरकॉम की सुविधा थी। वे सेना (Sena) के साथ मिलकर भी एक सिस्टम बेचते हैं, जो सेना के 50S मॉडल पर बेस्ड है।

आपके नॉर्मल हेलमेट को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर देगा ये सिस्टम, म्यूजिक का मजा भी ले पाएंगे; जानिए कीमत

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के हेलमेट ब्लूटूथ सिस्टम का ब्रांड नाम मोटोवेव (Motowave) है। इससे पहले उनके पास X1 था, जो X2 के मुकाबले थोड़ा भारी और महंगा ऑप्शन था, लेकिन उसमें इंटरकॉम की सुविधा थी। वे सेना (Sena) के साथ मिलकर भी एक सिस्टम बेचते हैं, जो सेना के 50S मॉडल पर बेस्ड है। अब आपके पास X2 है, जो कंपनी के स्टोर पर उपलब्ध सबसे छोटा, सबसे हल्का और सबसे अफॉर्डेबल हेलमेट ब्लूटूथ सिस्टम है। हालांकि, इसमें इंटरकॉम की सुविधा नहीं है। X1 और X2, दोनों ही ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें Bluarmor, रॉयल एनफील्ड के लिए बनाती है।

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ज्यादातर अन्य ब्लूटूथ सिस्टम के विपरीत, रॉयल एनफील्ड ने बैटरी को मुख्य मॉड्यूल से अलग रखने का फैसला किया है। इससे मॉड्यूल को छोटा रखने में मदद मिलती है और बैटरी का आकार बड़ा हो पाता है। हालांकि, इसका एक नतीजा यह होता है कि हेलमेट के अंदर इसे लगाते समय आपको एक और हिस्से का ध्यान रखना पड़ता है। बॉक्स में स्पीकर के लिए स्पेसर, एक चार्जिंग केबल, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और मुख्य मॉड्यूल के लिए एक एक्स्ट्रा हेलमेट माउंटिंग प्लेट भी शामिल होती है।

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इसके अलावा, X2 के साथ एक साल की वारंटी मिलती है। यह वॉटरप्रूफ है। भले ही इसमें इंटरकॉम की सुविधा न हो, फिर भी आप इस यूनिट की मदद से म्यूजिक सुन सकते हैं और कॉल कर व रिसीव कर सकते हैं। इस यूनिट में हवा के शोर को कम करने विंड नॉइस फिल्टरिंग की सुविधा भी दी है, जिससे चलते-फिरते समय कॉल के दौरान आवाज ज्यादा साफ आने का वादा किया जाता है।

X2 को लगाना काफी आसान है, लेकिन फिर भी इसमें दो छोटी-मोटी परेशानियां हैं। पहली यह कि इसके सभी अलग-अलग हिस्से स्पीकर, माइक, मुख्य मॉड्यूल और बैटरी, तारों के जरिए एक ही यूनिट के तौर पर आपस में जुड़े होते हैं। आप इन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसलिए इसे इंस्टॉलेशन के दौरान इन्हें लगातार सुलझाना पड़ता है, जिसके लिए सब्र और प्लानिंग की जरूरत होती है। दूसरी बात, एक्सटर्नल बैटरी के लिए जगह ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। दरअसल, ज्यादातर कॉम सिस्टम में बैटरी मेन मॉड्यूल में ही लगी होती है, जो हेलमेट के बाहर रहता है। X2 में इसके लिए हेलमेट के अंदर जगह ढूंढनी पड़ती है, जिसके लिए हेलमेट डिजाइन नहीं किए गए होते।

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स्पीकर, स्पीकर कट-आउट में लग जाते हैं। माइक चिन स्ट्रैप के नीचे रहता है और चिन बार तक फैला होता है। इसलिए, ये शायद ही कभी रास्ते में आते हैं। हालांकि, बैटरी को अंदर रखने पर वह आपके सिर या गर्दन में चुभ सकती है। इसलिए, हेलमेट पर कोई ऐसी जगह ढूंढ़ने में काफी बार कोशिश करनी पड़ती है जहां यह परेशान न करे। इसके अलावा, इस यूनिट के साथ कोई एक्स्ट्रा डबल-साइडेड 3M चिपकाने वाली टेप या माउंटिंग पैड नहीं मिलते। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बैटरी को कहीं भी लगाएं, पहली बार में ही उसे बिल्कुल सही जगह पर लगाने की संभावना बहुत कम होती है।

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साउंड क्वालिटी की बात करें तो, इसकी आवाज में बास (bass) के मुकाबले ट्रेबल (treble) ज्यादा होता है। क्योंकि इक्वलाइजर को सेट करने के लिए कोई ऐप नहीं है, इसलिए आपको इसी आवाज के साथ काम चलाना पड़ता है। पॉडकास्ट सुनते समय या फोन पर बात करते समय यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन अच्छे म्यूजिक सुनने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। इसकी आवाज का लेवल थोड़ा कम है। बिना ईयरप्लग के राइडिंग करते समय यह ठीक है, लेकिन ईयरप्लग लगाने पर आपको लगता है कि आवाज थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए।

यह आपको एक मजबूत बैटरी लाइफ, आसानी से इस्तेमाल होने वाले कंट्रोल, कॉम्पैक्ट डिजाइन और हेलमेट पर आसानी से फिट हो जाने की सुविधा देता है। यह सब आपको लगभग 4,000 रुपए में मिल जाता है। अकेले राइड करने वालों के लिए, जो बिना किसी झंझट के म्यूजिक और कॉल्स का मजा लेना चाहते हैं, यह एक बहुत ही समझदारी भरा ऑप्शन बन सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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