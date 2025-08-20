गोवा में होगा रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स 2025 का धमाकेदार फेस्ट, रजिस्ट्रेशन शुरू; जानिए कैसे करें बुकिंग
गोवा में 3 दिन का धमाकेदार मोटरसाइकिल फेस्टिवल रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) शुरू होने वाला है। कंपनी ने इसकी टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। इसमें शामिल होने के लिए आप अभी अर्ली बर्ड पास 2,499 रुपये में बुक कर सकते हैं।
रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल फेस्टिवल मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) इस साल फिर लौट आया है और यह 21 नवंबर से 23 नवंबर के बीच गोवा के वागाटोर बीच पर होगा। यह तीन दिन का ग्रैंड इवेंट सिर्फ बाइक्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कस्टम मोटरसाइकिल शोकेस, डर्ट-ट्रैक रेसिंग, म्यूजिक कंसर्ट और दुनियाभर के राइडर्स की कहानियां भी शामिल होंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
KTM 200 Duke
₹ 2.06 लाख
KTM 160 Duke
₹ 1.85 लाख
CFMoto 250SR
₹ 2 लाख से शुरू
Bajaj Dominar 250
₹ 1.86 - 1.92 लाख
Husqvarna Vitpilen 250
₹ 2.24 लाख
टिकट और डिस्काउंट ऑफर
इसमें शामिल होने के लिए लोगों को टिकट लेना होगा। अर्ली बर्ड पास डिस्काउंट ऑफर के तहत अभी 2,499 रुपये में दिया जा रहा है। वहीं, 5 राइडर्स के ग्रुप पास के लिए रेट 2,399 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। इसके अलावा 10 राइडर्स के ग्रुप पास के लिए यही रेट 2,299 रुपये प्रति व्यक्ति है।
कैसे करें बुकिंग?
इसकी बुकिंग डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो (District by Zomato) ऐप पर शुरू हो चुकी है और लिमिटेड टिकट्स पर ये डिस्काउंट उपलब्ध हैं।
मोटोवर्स 2025 की खास बातें
मोटोवर्स 2025 में Motohub का डेब्यू होगा। यहां राइडर्स के लिए इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, स्क्रीनिंग और कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिलेगा।
डर्ट ट्रैक चैंपियनशिप
इस बार रेसिंग में डर्ट ट्रैक चैंपियनशिप (Dirt Track Championship) जैसा नया ट्विस्ट होगा, क्योंकि क्लब-लेवल चैंपियनशिप शुरू की जाएगी, जहां अलग-अलग राइडिंग कम्युनिटीज भिड़ेंगी।
आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल फिनाले
आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल फिनाले (Art of Motorcycling Finale) में इस बार शाइन-वर्स) (Cine-Verse) थीम होगी, जिसमें कलाकार मोटरसाइकिल्स को सिनेमा की नजर से पेश करेंगे।
मोटोरील सेशन
मोटोरील सेशन (Motoreel Sessions) में दुनियाभर के एडवेंचरर्स और कस्टम बिल्डर्स जैसे निक सैंडर्स अपने अनुभव और कहानियां शेयर करेंगे।
म्यूजिक का तड़का
मोटोवर्स (Motoverse) हमेशा म्यूजिक से भरा रहता है और इस बार भी दो अलग-अलग स्टेज पर हाई-एनर्जी परफॉर्मेंसेज और इंटिमेट गिग्स होंगे। इसमें पर्फॉर्म करने वाले आर्टिस्ट्स की बात करें तो इवेंट में हनुमानकाइंड (Hanumankind), परवाज (Parvaaz), यूफोरिया (Euphoria), द यलो डायरी (The Yellow Diary) और थाईकुड्डम बिज (Thaikkudam Bridge) जैसे ग्रुप और आर्टिस्ट शामिल होंगे। इसके अलावा एक इंटरनेशनल हेडलाइनर भी जल्द अनाउंस होगी।
अगर आप बाइक के शौकीन हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं या बस म्यूजिक और बीच वाइब्स का मजा लेना चाहते हैं, तो रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स 2025 (Royal Enfield Motoverse 2025) आपके लिए परफेक्ट जगह है। जल्दी टिकट बुक करें, वरना ये अर्ली बर्ड ऑफर हाथ से निकल जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।