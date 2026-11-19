रॉयल एनफील्ड की इस बाइक का पूरा देश दीवाना, अक्टूबर में 45,396 लोगों ने खरीदा; देखें मॉडल-वाइज बिक्री
भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) ने एक बार फिर बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को बीते महीने कुल 45,396 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर क्लासिक 350 की बिक्री में 2.53 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 46,573 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
दूसरे नंबर पर रही बुलेट 350
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 5.11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,866 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 19.80 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,145 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
चौथे नंबर पर रही मिटियोर 350
बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 रही। मिटियोर 350 ने इस दौरान 17.98 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,096 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। हिमालयन ने इस दौरान 52.87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,915 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
गुरिल्ला की बिक्री में बढ़ोतरी
बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन रही। इसने 10.70 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,725 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला रही। गुरिल्ला ने इस दौरान 56.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,875 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
68.75% बढ़ी शॉटगन की बिक्री
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर रही। सुपर मिटियोर ने इस दौरान 45.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,293 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड शॉटगन रही। शॉटगन ने 68.75 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 216 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। बता दें कि बीते महीने रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को 1,21,527 नए ग्राहक मिले।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें