भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) ने एक बार फिर बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को बीते महीने कुल 45,396 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर क्लासिक 350 की बिक्री में 2.53 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 46,573 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही बुलेट 350 बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 5.11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,866 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 19.80 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,145 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

चौथे नंबर पर रही मिटियोर 350 बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 रही। मिटियोर 350 ने इस दौरान 17.98 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,096 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। हिमालयन ने इस दौरान 52.87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,915 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

गुरिल्ला की बिक्री में बढ़ोतरी बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन रही। इसने 10.70 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,725 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला रही। गुरिल्ला ने इस दौरान 56.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,875 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।