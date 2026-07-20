रॉयल एनफील्ड की इस बाइक का पूरा देश दीवाना, बिक्री में फिर बनी नंबर-1; जून में 40,660 लोगों ने खरीदा

रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो Royal Enfield Classic 350 ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

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रॉयल एनफील्ड की मोटरसािकिलों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को बीते महीने कुल 40,660 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर क्लासिक 350 की बिक्री में 39 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 29,172 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

हंटर की बिक्री भी 24% बढ़ी बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 54 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,488 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,289 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 रही। मिटियोर 350 ने इस दौरान 45 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 10,941 यूनिट बाइक बेची।

35% बढ़ गई गुरिल्ला बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन रही। इस बाइक ने जून, 2026 में 23 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,238 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। हिमालयन ने इस दौरान 39 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,240 यूनिट मोटरसाइकिल बेची। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 रही। गुरिल्ला 450 ने इस दौरान 35 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 944 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

शॉटगन की बिक्री में आई गिरावट बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर रही। सुपर मिटियोर ने इस दौरान सालाना आधार पर 90 पर्सेंट की भारी गिरावट के साथ कुल 98 यूनिट बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड शॉटगन रही। रॉयल एनफील्ड शॉटगन ने इस दौरान 86 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 32 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। कंपनी के इन महंगे क्रूजर मॉडल्स की मांग पिछले साल के मुकाबले इस महीने काफी कम देखने को मिली है।