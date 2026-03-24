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रॉयल एनफील्ड के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; बुलेट, हंटर भी छूटे पीछे

Mar 24, 2026 01:16 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो क्लासिक 350 ने एक बार फिर बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

रॉयल एनफील्ड के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; बुलेट, हंटर भी छूटे पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की मोटरसाइकिल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने एक बार फिर बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को बीते महीने क 34,307 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर क्लासिक 350 की बिक्री में 11.96 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 30,641 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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फिर दूसरे नंबर पर रही बुलेट 350

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 13.39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,821 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 21.90 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,234 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 रही। मिटियोर 350 ने इस दौरान 22.34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,817 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

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1000 यूनिट से भी कम बिकी सुपर मिटियोर

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन रही। रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन ने इस दौरान 23.28 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,211 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। रॉयल एनफील्ड हिमालयन ने इस दौरान 1.62 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,123 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर रही। रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर ने इस दौरान 27.05 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 863 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

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91000 यूनिट से ज्यादा बिकी रॉयल एनफील्ड

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला रही। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला ने इस दौरान 22.22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 759 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड शॉटगन रही। रॉयल एनफील्ड शॉटगन ने इस दौरान 121.57 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 113 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। अगर कुल मिलाकर बात करें तो बीते महीने रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को 91,248 खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल बिक्री में 2.70 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी गई।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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