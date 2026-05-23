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रॉयल एनफील्ड के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी यह बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; जानिए मॉडल-वाइज सेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो Royal Enfield Classic 350 ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

रॉयल एनफील्ड के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी यह बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; जानिए मॉडल-वाइज सेल्स

रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया । रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को बीते महीने कुल 37,967 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर क्लासिक 350 की बिक्री में 42 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 26,801 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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हंटर की बिक्री भी 21% बढ़ी

बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 52 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 25,040 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21,947 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 रही। मिटियोर 350 ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 10,060 यूनिट बाइक बेची।

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169% बढ़ गई गुरिल्ला बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन रही। इस बाइक ने अप्रैल, 2026 में 30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,065 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 रही। गुरिल्ला 450 ने इस दौरान सबसे ज्यादा 169 पर्सेंट की तूफानी सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,474 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। हिमालयन ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,941 यूनिट मोटरसाइकिल बेची।

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शॉटगन की बिक्री में आई गिरावट

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर रही। सुपर मिटियोर ने इस दौरान सालाना आधार पर 49 पर्सेंट गिरावट के साथ कुल 493 यूनिट बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड शॉटगन रही। रॉयल एनफील्ड शॉटगन ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 142 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

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ओवरऑल 37% बढ़ी बिक्री

अगर इस दौरान ओवरऑल बिक्री की बात करें तो रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों को अप्रैल 2026 में कुल 1,04,129 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री में 37 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में कंपनी की कुल बिक्री 76,002 यूनिट थी। इस रिपोर्ट से साफ है कि मार्केट में नए मॉडल्स के आने के बाद भी क्लासिक और बुलेट का जलवा पहले की तरह ही बरकरार है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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