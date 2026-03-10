Hindustan Hindi News
6 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी रॉयल एनफील्ड की ये बाइक, ये क्लासिक या बुलेट नहीं; 5 साल में बन गई क्रूजर किंग

Mar 10, 2026 03:32 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 ने 5 साल में 6 लाख से ज्यादा की बिक्री हासिल की है। ये इस बात का साफ संकेत है कि यह बाइक आज भी राइडर्स की पहली पसंद बनी हुई है। दमदार इंजन, क्लासिक क्रूजर लुक और मॉडर्न फीचर्स की वजह से इस बाइक ने बहुत कम समय में बड़ी सफलता हासिल की है।

2020 में हुई थी लॉन्च

रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) को पहली बार 2020 के आखिर में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद से ही यह बाइक एंट्री-लेवल मिडलवेट क्रूज़र सेगमेंट में काफी पसंद की जाने लगी। आज यह बाइक भारत सहित 60 से ज्यादा देशों में बेची जा रही है। खासतौर पर लैटिन अमेरिका, यूरोप और SAARC देशों में इसकी अच्छी मांग देखी जा रही है।

भारत में मिलते हैं 4 वैरिएंट

भारत में यह क्रूजर बाइक चार वैरिएंट में उपलब्ध है, इसमें फायरबाल (Fireball), स्टेलर (Stellar), औरोरा (Aurora) और सुपरनोवा (Supernova) जैसे वैरिएंट दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1,95,546 से ₹2,15,770 के बीच है।

दमदार इंजन और स्मूद राइड

इस बाइक में 349cc का एयर-ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर OHC इंजन मिलता है। यह इंजन खासतौर पर स्मूद पावर और आरामदायक क्रूजिंग के लिए जाना जाता है। इसके मुख्य इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 349cc का एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। इसमें रिफाइंड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलता है। इसमें असिस्ट (Assist) और स्लिप क्लच (Slip Clutch) फीचर दिया गया है।

फीचर्स भी हैं मॉडर्न

भले ही यह एक क्लासिक क्रूज़र बाइक है, लेकिन इसमें कई एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें डिजिटल और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम (Tripper Navigation), LED लाइटिंग, प्रीमियम स्विचगियर, एडजस्टेबल लीवर और USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये बाइक, फिर बनी नंबर-1

रॉयल एनफील्ड के लिए क्यों खास है यह बाइक

रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) कंपनी के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि यह J-Series प्लेटफॉर्म पर आने वाली पहली बाइक थी। इस नए प्लेटफॉर्म के कारण बाइक में बेहतर इंजन स्मूदनेस, कम वाइब्रेशन, ज्यादा आरामदायक राइड जैसे कई सुधार देखने को मिले।

डिजाइन और डाइमेंशन

इस क्रूजर बाइक का डिजाइन लंबी दूरी की राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 2140 mm, चौड़ाई 845 mm और ऊंचाई 1140 mm की है। इसकी सीट हाइट 765 mm की है। इसका व्हीलबेस 1400 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है। बाइक का कर्ब वेट 191 किलोग्राम है और इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है।

ये भी पढ़ें:पुराना स्वैग और नई टेक्नोलॉजी! रॉयल एनफील्ड लाने जा रही 750cc की ये दमदार बाइक

बाइक के नाम अवॉर्ड

रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) अवॉर्ड भी जीत चुकी है। लॉन्च के बाद इस बाइक को ऑटो इंडस्ट्री में भी काफी सराहना मिली। इसे 2021 में इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर (Indian Motorcycle of the Year) अवॉर्ड भी मिला था।

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

