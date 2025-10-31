रॉयल एनफील्ड ग्राहकों को देगी बड़ा सरप्राइज, पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने की तैयारी हो गई पूरी
संक्षेप: दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट में से एक 2025 EICMA इस बार रॉयल एनफील्ड के लिए भी बहुत खास होने वाला है। दरअसल, कंपनी इस इवेंट में कई अलग-अलग मोटरसाइकिल को लाने की योजना बना रही है। इसमें उसकी फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर भी आ सकती है।
दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट में से एक 2025 EICMA इस बार रॉयल एनफील्ड के लिए भी बहुत खास होने वाला है। दरअसल, कंपनी इस इवेंट में कई अलग-अलग मोटरसाइकिल को लाने की योजना बना रही है। इसमें उसकी फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर (Flying Flea S6 Scrambler) भी आ सकती है। बता दें कि ये टू-व्हीलर का ग्लोबली सबसे बड़ा इवेंट भी है। जो 6 नवंबर से 9 नवंबर तक इटली के मिलान में होगा।
इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म में टीज किया गया था, जब फ्लाइंग फ्ली C6 का प्रोडक्शन वैरिएंट दुनिया के सामने पेश किया गया था। यह टीजर रॉयल एनफील्ड के फ्यूचर के EV प्लान का हिस्सा था। हालांकि, ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ ही दिनों में असली स्क्रैंबलर S6 देख सकती है।
दोनों बाइक रॉयल एनफील्ड के नए EV प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। हालांकि, S6 अपनी स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग की वजह से अलग दिखती है। इसमें बड़े रियर हगर की जगह छोटा हगर लगाया गया है, इसमें ज्यादा ऑफ-रोड-फ्रेंडली टायर हैं और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और खराब सड़कों पर चलने की क्षमता के लिए आगे USD फोर्क दिए गए हैं। एक रीडिजाइन की गई सीट और साइड में लगा नंबर बोर्ड इसके लुक को और भी खास बनाते हैं।
हालांकि, अभी तक बैटरी कैपेसिटी, रेंज और चार्जिंग टाइम जैसे परफॉर्मेंस नंबर के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। ये अभी भी सीक्रेट हैं, लेकिन लॉन्च के करीब इनकी जानकारी मिलने की उम्मीद है। दोनों EV के अर्बन फोकस को देखते हुए लंबी रेंज के आंकड़ों की उम्मीद ना करें। पिछले साल की तरह, रॉयल एनफील्ड इस बार भी गोवा में होने वाले मोटोवर्स फेस्टिवल में अपनी पूरी EV रेंज दिखा सकती है।
