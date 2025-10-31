रॉयल एनफील्ड ग्राहकों को देगी बड़ा सरप्राइज, पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने की तैयारी हो गई पूरी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट में से एक 2025 EICMA इस बार रॉयल एनफील्ड के लिए भी बहुत खास होने वाला है। दरअसल, कंपनी इस इवेंट में कई अलग-अलग मोटरसाइकिल को लाने की योजना बना रही है। इसमें उसकी फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर भी आ सकती है।

Fri, 31 Oct 2025 01:32 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट में से एक 2025 EICMA इस बार रॉयल एनफील्ड के लिए भी बहुत खास होने वाला है। दरअसल, कंपनी इस इवेंट में कई अलग-अलग मोटरसाइकिल को लाने की योजना बना रही है। इसमें उसकी फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर (Flying Flea S6 Scrambler) भी आ सकती है। बता दें कि ये टू-व्हीलर का ग्लोबली सबसे बड़ा इवेंट भी है। जो 6 नवंबर से 9 नवंबर तक इटली के मिलान में होगा।

इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म में टीज किया गया था, जब फ्लाइंग फ्ली C6 का प्रोडक्शन वैरिएंट दुनिया के सामने पेश किया गया था। यह टीजर रॉयल एनफील्ड के फ्यूचर के EV प्लान का हिस्सा था। हालांकि, ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ ही दिनों में असली स्क्रैंबलर S6 देख सकती है।

ये भी पढ़ें:ये है मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार, हर महीने 266 ग्राहक ही मिल रहे

दोनों बाइक रॉयल एनफील्ड के नए EV प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। हालांकि, S6 अपनी स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग की वजह से अलग दिखती है। इसमें बड़े रियर हगर की जगह छोटा हगर लगाया गया है, इसमें ज्यादा ऑफ-रोड-फ्रेंडली टायर हैं और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और खराब सड़कों पर चलने की क्षमता के लिए आगे USD फोर्क दिए गए हैं। एक रीडिजाइन की गई सीट और साइड में लगा नंबर बोर्ड इसके लुक को और भी खास बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:सुजुकी ने बनाया कमाल का स्कूटर; ये बिना पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक के बिना चलेगा

हालांकि, अभी तक बैटरी कैपेसिटी, रेंज और चार्जिंग टाइम जैसे परफॉर्मेंस नंबर के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। ये अभी भी सीक्रेट हैं, लेकिन लॉन्च के करीब इनकी जानकारी मिलने की उम्मीद है। दोनों EV के अर्बन फोकस को देखते हुए लंबी रेंज के आंकड़ों की उम्मीद ना करें। पिछले साल की तरह, रॉयल एनफील्ड इस बार भी गोवा में होने वाले मोटोवर्स फेस्टिवल में अपनी पूरी EV रेंज दिखा सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 bikes अन्य..

