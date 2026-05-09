रॉयल एनफील्ड बना दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड; ऑडी, फेरारी को छोड़ा पीछे; मारुति आसपास भी नहीं
रिपोर्ट में रॉयल एनफील्ड को 100 में से 88.9 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और AAA रेटिंग दी गई है। इसकी ब्रांड वैल्यू भी 30 फीसदी बढ़कर 1.2 अरब डॉलर हो गई है। इस रिपोर्ट में टाटा मोटर्स को भी ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड्स में 5वें नंबर पर रखा गया है।
देश की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने-अपने सेक्टर में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो जैसे कई अन्य नाम भी शामिल हैं। अब देश की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल, ब्रांड फाइनेंश ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 2026 की रिपोर्ट में रॉयल एनफील्ड को दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ऑटोमोटिव ब्रांड बताया है। इस भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी ने ऑडी और फेरारी जैसे बड़े ग्लोबल नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में इससे ऊपर सिर्फ टोयोटा और BMW ही हैं।
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रिपोर्ट में रॉयल एनफील्ड को 100 में से 88.9 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और AAA रेटिंग दी गई है। इसकी ब्रांड वैल्यू भी 30 फीसदी बढ़कर 1.2 अरब डॉलर हो गई है। इस रिपोर्ट में टाटा मोटर्स को भी ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड्स में 5वें नंबर पर रखा गया है। इस लिस्ट में महिंद्रा 25वें नंबर पर और मारुति सुजुकी 34वें नंबर पर रही। रैंकिंग में टोयोटा पहले स्थान पर है, उसके बाद BMW है। रॉयल एनफील्ड तीसरे स्थान पर है। ऑडी चौथे स्थान पर है, जबकि फेरारी 7वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे ब्रांड की मजबूती और ग्लोबल मौजूदगी ऑटो इंडस्ट्री में मुकाबले को आकार दे रही है।
दुनियाभर में कंपनी के 3200 से ज्यादा आउटलेट
भारत के बाहर अपनी बढ़ती मौजूदगी के कारण रॉयल एनफील्ड की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यह कंपनी 80 से ज्यादा देशों में काम करती है और दुनिया भर में इसके 3,200 से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं। यह इंटरनेशनल मार्केट में सात CKD असेंबली प्लांट भी चलाती है। यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इस ब्रांड की मांग लगातार बनी हुई है। इसने अपना ध्यान बेसिक, रेट्रो-स्टाइल मोटरसाइकिलों पर बनाए रखा है, जो इसकी मुख्य पहचान बनी हुई हैं।
मिड-साइज कैटेगरी में तेजी से आगे बढ़ रही
रॉयल एनफील्ड ने मिड-साइज मोटरसाइकिल कैटेगरी खासकर 250cc से ऊपर की बाइक्स में अपनी मजबूत जगह बनाई है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने इस सेगमेंट को बढ़ाने पर ध्यान दिया है। इसके लिए उसने नई बाइक्स लॉन्च की हैं, जो शहरी राइडर्स और टूरिंग के शौकीन, दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। हंटर 350 और सुपर मेटियोर 650 जैसी मोटरसाइकिलें अलग-अलग मार्केट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं, हिमालयन 450 ने कंपनी को एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में विस्तार करने और नए राइडर्स तक पहुंचने में मदद की है।
UK से शुरू हुआ था कंपनी का सफर
रॉयल एनफील्ड दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक है, जिसका प्रोडक्शन आज भी जारी है। इस कंपनी की शुरुआत 1901 में हुई थी। हालांकि, इस ब्रांड की शुरुआत UK में हुई थी, लेकिन बाद में जब इसका प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर दिया गया। भारत में कभी मुख्य रूप से अपनी रेट्रो-स्टाइल वाली मोटरसाइकिलों के लिए जानी जाने वाली रॉयल एनफील्ड ने पिछले कुछ सालों में धीरे-धीरे खुद को एक ग्लोबल प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड के रूप में बदल लिया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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