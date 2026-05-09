रॉयल एनफील्ड बना दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड; ऑडी, फेरारी को छोड़ा पीछे; मारुति आसपास भी नहीं

रिपोर्ट में रॉयल एनफील्ड को 100 में से 88.9 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और AAA रेटिंग दी गई है। इसकी ब्रांड वैल्यू भी 30 फीसदी बढ़कर 1.2 अरब डॉलर हो गई है। इस रिपोर्ट में टाटा मोटर्स को भी ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड्स में 5वें नंबर पर रखा गया है।

देश की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने-अपने सेक्टर में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो जैसे कई अन्य नाम भी शामिल हैं। अब देश की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल, ब्रांड फाइनेंश ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 2026 की रिपोर्ट में रॉयल एनफील्ड को दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ऑटोमोटिव ब्रांड बताया है। इस भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी ने ऑडी और फेरारी जैसे बड़े ग्लोबल नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में इससे ऊपर सिर्फ टोयोटा और BMW ही हैं।

रिपोर्ट में रॉयल एनफील्ड को 100 में से 88.9 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और AAA रेटिंग दी गई है। इसकी ब्रांड वैल्यू भी 30 फीसदी बढ़कर 1.2 अरब डॉलर हो गई है। इस रिपोर्ट में टाटा मोटर्स को भी ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड्स में 5वें नंबर पर रखा गया है। इस लिस्ट में महिंद्रा 25वें नंबर पर और मारुति सुजुकी 34वें नंबर पर रही। रैंकिंग में टोयोटा पहले स्थान पर है, उसके बाद BMW है। रॉयल एनफील्ड तीसरे स्थान पर है। ऑडी चौथे स्थान पर है, जबकि फेरारी 7वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे ब्रांड की मजबूती और ग्लोबल मौजूदगी ऑटो इंडस्ट्री में मुकाबले को आकार दे रही है।

दुनियाभर में कंपनी के 3200 से ज्यादा आउटलेट

भारत के बाहर अपनी बढ़ती मौजूदगी के कारण रॉयल एनफील्ड की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यह कंपनी 80 से ज्यादा देशों में काम करती है और दुनिया भर में इसके 3,200 से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं। यह इंटरनेशनल मार्केट में सात CKD असेंबली प्लांट भी चलाती है। यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इस ब्रांड की मांग लगातार बनी हुई है। इसने अपना ध्यान बेसिक, रेट्रो-स्टाइल मोटरसाइकिलों पर बनाए रखा है, जो इसकी मुख्य पहचान बनी हुई हैं।

मिड-साइज कैटेगरी में तेजी से आगे बढ़ रही

रॉयल एनफील्ड ने मिड-साइज मोटरसाइकिल कैटेगरी खासकर 250cc से ऊपर की बाइक्स में अपनी मजबूत जगह बनाई है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने इस सेगमेंट को बढ़ाने पर ध्यान दिया है। इसके लिए उसने नई बाइक्स लॉन्च की हैं, जो शहरी राइडर्स और टूरिंग के शौकीन, दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। हंटर 350 और सुपर मेटियोर 650 जैसी मोटरसाइकिलें अलग-अलग मार्केट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं, हिमालयन 450 ने कंपनी को एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में विस्तार करने और नए राइडर्स तक पहुंचने में मदद की है।