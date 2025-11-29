Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Royal Enfield launches Airbag Vest at Rs 35,000
रॉयल एनफील्ड लाई एयरबैग जैकेट, बाइक से गिरते पर 100 माइक्रो सेकेंड में भर जाएगी हवा; जानिए कीमत

रॉयल एनफील्ड लाई एयरबैग जैकेट, बाइक से गिरते पर 100 माइक्रो सेकेंड में भर जाएगी हवा; जानिए कीमत

संक्षेप:

पावरफुल इंजन वाली मोटरसाइकिल सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड का एक तरफा दबदबा है। कंपनी इस सेगमेंट के अलावा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी एंट्री की तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ, सेफ्टी एक्सेसरीज में भी इनोवेशन कर रही है।

Sat, 29 Nov 2025 08:59 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पावरफुल इंजन वाली मोटरसाइकिल सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड का एक तरफा दबदबा है। कंपनी इस सेगमेंट के अलावा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी एंट्री की तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ, सेफ्टी एक्सेसरीज में भी इनोवेशन कर रही है। दरअसल, कंपनी ने हाल ही में अपने मोटोशॉप जोन में कई नए प्रोडक्ट जोड़े हैं, जिसमें टू-व्हीलर राइडर्स के लिए 35,000 रुपए की कीमत वाला बिल्कुल नया ‘एयरबैग वेस्ट’ भी शामिल है। यह वेस्ट सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह काम करता है, जो गिरने पर राइडर के चारों ओर हवा भर देता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं

इस वेस्ट में एक आसानी से बदलने वाला कार्ट्रिज भी है, जो स्टोर पर भी उपलब्ध है। इसकी कीमत 2,000 रुपए है। मोटरसाइकिल सेफ्टी वेस्ट राइडर की सुरक्षा के लिए खास तौर पर मददगार है, क्योंकि यह आम लोगों के लिए किफायती कीमत पर CE-सर्टिफाइड गिरने से सुरक्षा देता है। कुल मिलाकर ये उन राइडर्स के लिए बेहतरीन सेफ्टी ऑप्शन बन सकता है जो लंबी-लंबी दूरी की राइड करते हैं।

ये भी पढ़ें:प्लेटिना, CT, फ्रीडम, एवेंजर को छोड़, बजाज के इस मॉडल पर टूटे ग्राहक; बनाया No-1

एयरबैग वेस्ट में चारों ओर रिफ्लेक्टर और जरूरी बॉडी पार्ट्स की सुरक्षा के लिए एक एनाटॉमिक डिजाइन मिलता है। रॉयल एनफील्ड का दावा है कि इसमें लेवल 2 बैक प्रोटेक्शन के साथ-साथ आपके यूटिलिटीज के लिए वॉटर-रेसिस्टेंट पॉकेट हैं। रॉयल एनफील्ड के मुताबिक, वेस्ट का हवा भरने का समय सिर्फ 100 माइक्रो सेकेंड है। यह CE सर्टिफिकेशन के साथ आता है। बाइक बनाने वाली कंपनी एयरबैग पर 2 साल की वारंटी और कार्ट्रिज पर 10 साल की वारंटी देती है।

ये भी पढ़ें:नवंबर खत्म होने से पहले खरीद लो ये SUV, कंपनी दे रही पूरे ₹4 लाख का डिस्काउंट

रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में इस वेस्ट को राइडिंग गियर के साथ कम्युनिकेशन टेक और स्केल-मॉडल कलेक्टेबल्स जैसे कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी पेश किए। कंपनी ने एक कॉमिक हेलमेट भी पेश किया, जो एक फुल-फेस मॉडल है जो ग्राफिक्स और अपनी पहचान पर ज्यादा जोर देता है। हेलमेट हाई-इम्पैक्ट मटीरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसमें लंबी राइड के दौरान एयरफ्लो को बेहतर बनाने के लिए कई वेंट हैं। कंपनी ने मोटोवेव X2 भी दिखाया। ये उन राइडर्स के लिए एक नया अपडेटेड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन सिस्टम है जो नेविगेशन और कॉल के लिए कनेक्टिविटी पर निर्भर रहते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।