रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 लॉन्च, गीली सड़कों पर भी दम भरेगी; गूगल मैप्स का सपोर्ट दिया, जानिए कीमत

Mar 27, 2026 05:09 pm IST

आयशर मोटर्स (Eicher Motors) की मोटरसाइकिल डिवीजन रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने 2026 गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने एक नया एपेक्स (APEX) वैरिएंट पेश करके अपनी मौजूदा लाइनअप में भी कुछ अपडेट्स किए।

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आयशर मोटर्स (Eicher Motors) की मोटरसाइकिल डिवीजन रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने 2026 गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने एक नया एपेक्स (APEX) वैरिएंट पेश करके अपनी मौजूदा लाइनअप में भी कुछ अपडेट्स किए।

लॉन्च के साथ कंपनी ने इसकी बुकिंग भी तुरंत शुरू कर दी है। कंपनी इसकी बिक्री 31 मार्च से शुरू करेगी। कंपनी ने गुरिल्ला 450 एपेक्स जिसे एक ज्यादा स्पोर्टी और सड़कों पर बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले रोडस्टर के तौर पर पेश किया गया है।

रॉयल एनफील्ड 2026 गुरिल्ला 450 की कीमतें वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमतें APEX ₹2.49 लाख to ₹2.56 लाख Dash ₹2.49 लाख to ₹2.67 लाख Flash ₹2.72 लाख

बाइक में 17-इंच के ST टायर लगे

इस मोटरसाइकिल में राइडिंग का एक नया पोस्चर, सड़कों के हिसाब से बने टायर और अपडेटेड राइड मोड्स दिए गए हैं। जिनका मकसद शहरी इलाकों में बाइक की हैंडलिंग और फुर्ती को बेहतर बनाना है। एपेक्स वैरिएंट में नए 17-इंच के व्रेडेस्टीन सेंटुरो (Vredestein Centuro) ST टायर, आगे की तरफ झुका हुआ राइडिंग पोस्चर (जिसमें हैंडलबार थोड़े नीचे रखे गए हैं), और स्टाइलिंग के कुछ नए एलिमेंट्स शामिल हैं।

गीली सड़कों पर बेहतर ग्रिप मिलेगी

अब इसमें नए कलर के ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। जिसमें एपेक्स रेड, ब्लैक और ग्रीन शामिल हैं। कंपनी ने इसमें 'राइड मोड रिटेंशन' फीचर भी जोड़ा है, जिससे राइडर्स आसानी से स्ट्रीट और स्पोर्ट मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं। मौजूदा डैश और फ्लैश वैरिएंट को भी अपग्रेड किया गया है। इनमें बेहतर सिएट (CEAT) टायर लगाए गए हैं, जो खासकर गीली सड़कों पर बेहतर ग्रिप देते हैं। इसके अलावा, डैश वैरिएंट में एक नया 'ट्वाइलाइट ब्लू' कलर का ऑप्सनभी जोड़ा गया है।

गूगल मैप्स का सपोर्ट दिया

पूरी रेंज में गुरिल्ला 450 में शेरपा (Sherpa) प्लेटफॉर्म वाला इंजन ही इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 40PS की पावर और 40Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह बाइक स्टील के 'ट्विन-स्पार फ्रेम' पर बनी है, जिसका मकसद बाइक की स्थिरता और फुर्ती के बीच सही बैलेंसिंग बनाना है। सभी वैरिएंट में 4-इंच की TFT 'ट्रिपर डैश' डिस्प्ले दी गई है, जिसमें Google Maps से चलने वाला नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा मौजूद है।