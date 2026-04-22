Royal Enfield ला रहा कम कीमत वाली Himalayan 440, मिल सकते हैं 6 गियर, फीचर्स भी तगड़े
जल्द ही मार्केट में अफोर्डेबल हिमालयन 440 की एंट्री हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी Scram 440 पर बेस्ड एक किफायती हिमालय 440 लाने की तैयारी कर रही है।
Royal Enfield Himalayan फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही मार्केट में अफोर्डेबल हिमालयन 440 की एंट्री हो सकती है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी Scram 440 पर बेस्ड एक किफायती हिमालय 440 लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की नई हिमालयन 440 बाइक का कोडनेम D4G है। रिपोर्ट के अनुसार हिमालयन 440 का प्रोफाइल ओरिजिनल हिमालयन 411 जैसा हो सकता है।
2023 में डिस्कंटिन्यू हुई थी ओरिजिनल हिमालयन 411
ओरिजिनल हिमालयन 411 को साल 2023 में डिस्कंटिन्यू कर दिया गया था। उस वक्त इसकी कीमत 2.15 लाख रुपये थी। मौजूदा हिमालयन 450 की बात करें, तो इसकी कीमत 3.06 लाख रुपये से 3.37 लाख रुपये के बीच है। कुछ बायर्स के लिए यह कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी अफोर्डेबल हिमालयन 440 लाने की तैयारी कर रही है, जो स्क्रैम 440 और हिमालयन 450 के बीच के गैप को भरेगी।
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Royal Enfield Flying Flea C6
₹ 2.79 लाख
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21 इंच और पीछे 17 इंच का वील कॉम्बिनेशन
इसमें उठे हुए फ्रंट फेंडर, फोर्क गैटर, राउंड हेडलाइट, कॉम्पैक्ट विंडस्क्रीन और राउंड रियर-व्यू मिरर जैसे फीचर देखने को मिल सकते हैं। हिमालयन 411 की मस्कुलर फ्यूल टैंक, साइड रैक, स्प्लिट सीट्स और ऊपर की ओर उठा हुआ एग्जॉस्ट शामिल है। नई हिमालयन 440 में आपको आगे 21 इंच और पीछे 17 इंच का वील कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। यह हिमालयन 411 के समान ही है।
कलर्स और ग्राफिक्स के बिल्कुल नए ऑप्शन
हालांकि, यह देखना बाकी है कि नई हिमालयन 440 में स्टैंडर्ड वायर स्पोक वील के साथ ट्यूब वाले ड्यूल-पर्पस टायर मिलेंगे या ट्यूबलेस टायरों के लिए क्रॉस स्पोक रिम। ट्यूबलेस टायरों को एक्सेसरी या ऑप्शनल अपग्रेड के तौर पर ऑफर किया जा सकता है, ताकि इसे किफायती एंट्री-लेवल कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। हिमालयन 440 में कलर्स और ग्राफिक्स के बिल्कुल नए ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।
6-स्पीड ट्रांसमिशन होगा स्टैंडर्ड
यह स्क्रैम 440 से काफी कुछ मिलती-जुलती होगी। इसमें 443 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन ऑफर किया जा सकता है। यह लगभग 25.4 हॉर्सपावर और 34 एनएम टॉर्क जेनरेट करेगा, जो पुराने 411 मॉडल के 24.3 हॉर्सपावर और 32 एनएम टॉर्क से थोड़ा अधिक है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड ट्रांसमिशन दिया जाएगा, जिससे पहले के 5-स्पीड यूनिट के मुताबले हाईवे पर बेहतर क्रूजिग कैपेबिलिटी मिलेगी।
कुछ दिन पहले लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक
कंपनी ने अपनी फ्लाइंग फ्ली C6 को इसी महीने लॉन्च किया है। इस ई-मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपए है। वहीं, 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' मॉडल के चलते इसकी कीमत 1.99 लाख रुपए है। फ्लाइंग फ्ली C6 की टॉप स्पीड 115 kmph तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ 3.7 सेकंड में 0 से 60 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी IDC रेंज 154 km है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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