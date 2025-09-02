royal enfield is going to bring many new electric and hybrid bikes in the market रॉयल एनफील्ड का बड़ा धमाका! आ रही हैं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बाइक्स, पेट्रोल का झंझट खत्म, Auto Hindi News - Hindustan
रॉयल एनफील्ड का बड़ा धमाका! आ रही हैं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बाइक्स, पेट्रोल का झंझट खत्म

रॉयल एनफील्ड अब सिर्फ पेट्रोल इंजन तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी ने भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोटरसाइकिल पर काम शुरू कर दिया है। यह पहला मेनस्ट्रीम टू-व्हीलर ब्रांड है जिसने इस सेगमेंट में कदम रखा है।

Ashutosh Kumar
Tue, 2 Sep 2025 10:40 AM
रॉयल एनफील्ड का बड़ा धमाका! आ रही हैं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बाइक्स, पेट्रोल का झंझट खत्म

रॉयल एनफील्ड अब सिर्फ पेट्रोल इंजन तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी ने भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोटरसाइकिल पर काम शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि यह पहला मेनस्ट्रीम टू-व्हीलर ब्रांड है जिसने इस सेगमेंट में कदम रखा है। आने वाले वक्त में कंपनी Flying Flea C6 और S6 नाम की इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च करेगी। इसके अलावा 250cc हाइब्रिड बाइक और ऑल-इलेक्ट्रिक Himalayan (HIM-E) भी लाइनअप में शामिल हैं। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग बाइक के बारे में विस्तार से।

Flying Flea C6

रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6, 2024 में मिलान (इटली) के EICMA शो में पहली बार नजर आई थी। जबकि साल 2025 में इसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में शोकेस भी किया गया और लद्दाख में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। इस बाइक को हल्का बनाने के लिए एल्यूमीनियम का इस्तेमाल किया गया है और इसका लुक नियो-रेट्रो स्टाइल में है। उम्मीद है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन EICMA 2025 में सामने आएगा और 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगा।

Flying Flea S6 (Scrambler EV)

रॉयल एनफील्ड ने C6 के साथ ही Flying Flea S6 को भी पेश किया था। यह स्क्रैम्बलर स्टाइल की इलेक्ट्रिक बाइक होगी जिसे खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्पोक व्हील्स, ऑफ-रोड टायर्स और अलग हैंडलबार सेटअप देखने को मिलेगा। कंपनी ने कंफर्म किया है कि इसमें फिक्स्ड बैटरी पैक और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी होगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह बाइक 350cc पेट्रोल इंजन वाली मोटरसाइकिल जैसी ताकत देगी और सिंगल चार्ज पर 150–200 किमी तक की रेंज ऑफर कर सकती है।

RE 250cc Hybrid Bike

रॉयल एनफील्ड पेट्रोल-हाइब्रिड तकनीक पर भी काम कर रही है। कंपनी एक नया 250cc प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है जिसका कोडनेम ‘V’ रखा गया है। खबर है कि RE इसके लिए चाइना की CFMoto के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। यह बाइक 50+ kmpl माइलेज देगी और एंट्री-लेवल मॉडल होगी। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 1.30 लाख रुपये रखी जा सकती है। इसके 2026 के आखिर तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

RE Himalayan Electric (HIM-E)

रॉयल एनफील्ड Himalayan का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन भी तैयार कर रही है जिसे अभी ‘HIM-E’ नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 14 kWh की बैटरी होगी और पावर आउटपुट 100 bhp से ज्यादा होगा। यह कंपनी की अब तक की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक होगी। हाल ही में इसे लद्दाख में टेस्टिंग के दौरान प्रोडक्शन-रेडी अवतार में देखा गया है। लॉन्च टाइमलाइन फिलहाल तय नहीं है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे 2026 के मिड तक बाजार में उतारा जाएगा।

