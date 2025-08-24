royal enfield is bringing many new models in the 350-750cc segment बजट रखिए तैयार, 350-750cc सेगमेंट मे कई नए मॉडल ला रही रॉयल एनफील्ड; साथ में ई-बाइक भी करेगी एंट्री, Auto Hindi News - Hindustan
बजट रखिए तैयार, 350-750cc सेगमेंट मे कई नए मॉडल ला रही रॉयल एनफील्ड; साथ में ई-बाइक भी करेगी एंट्री

रॉयल एनफील्ड अपने आने वाले समय के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने अपनी मौजूदा बाइक्स को अपडेट किया था। अब कंपनी का फोकस नए सेगमेंट्स पर है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 09:53 AM
रॉयल एनफील्ड अपने आने वाले समय के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने अपनी मौजूदा बाइक्स को अपडेट किया था। अब कंपनी का फोकस नए सेगमेंट्स पर है। सबसे ज्यादा जोर 450cc फैमिली को और बड़ा करने पर दिया जा रहा है क्योंकि ये सेगमेंट आजकल राइडर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसके साथ ही कंपनी 650cc से 750cc के बीच नई बाइक्स पर भी काम कर रही है जिससे आने वाले सालों में ग्राहकों के पास और ज्यादा ऑप्शंस होंगे। इतना ही नहीं, कंपनी अपनी 350cc सीरीज यानी बुलेट 350 और मिटीयोर 350 को भी नए कलर और ग्राफिक्स के साथ रिफ्रेश करने वाली है।

कैफे रेसर बाइक भी करेगी एंट्री

रिपोर्ट्स के अनुसार, रॉयल एनफील्ड 450 सीसी प्लेटफॉर्म पर एक नई कैफे रेसर बाइक भी बना रही है जो 2026-27 तक लॉन्च हो सकती है। इसे हाल ही में लॉन्च हुई ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 की टक्कर में उतारा जाएगा। यही नहीं, कंपनी बुलेट का नया वर्जन Bullet 650 Twin भी लाने की तैयारी में है। ये बाइक ज्यादा पावरफुल होगी और किफायती प्राइसिंग में रॉयल एनफील्ड के ट्विन-सिलेंडर रेंज का हिस्सा बनेगी।

क्या है कंपनी की प्लानिंग

कंपनी सिर्फ पेट्रोल इंजन तक सीमित नहीं है। चेन्नई-बेस्ड इस ब्रांड ने 750 सीसी का एक नया इंजन प्लेटफॉर्म (कोडनेम R) डेवलप करना शुरू कर दिया है। इस पर सबसे पहले Continental GT-R लॉन्च होने की संभावना है, जो कैफे रेसर स्टाइल में आएगी। वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी रॉयल एनफील्ड तेजी से बढ़ रही है। आने वाले महीनों में कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 उतार सकती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक स्क्रैम्बलर और इलेक्ट्रिक हिमालयन पर भी काम चल रहा है।

