रॉयल एनफील्ड फैन्स के लिए खुशखबरी, अगले साल इस धांसू बाइक को मिल सकता है बड़ा अपडेट

रॉयल एनफील्ड फैन्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी Interceptor 650 को भी अगले साल यानी 2027 में बड़ा अपडेट दे सकती है। इसमें अब तक का सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है।

रॉयल एनफील्ड की इस बाइक को मिल सकता है अपडेट

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Royal Enfield Interceptor 650

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) फैन्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी अपनी पॉप्युलर 650cc बाइक्स को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में EICMA 2026 में कंपनी ने हिमालयन 750 और Continental GT 750 को शोकेस किया था। इन दोनों नई बाइक्स में बड़ा इंजन और वजन कम करने के लिए चेसिस में बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बीच आई ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनी अपनी धांसू बाइक - Interceptor 650 को भी अगले साल यानी 2027 में बड़ा अपडेट दे सकती है। हालांकि, इसमें ज्यादा पावर वाला इंजन मिलने की संभावना नहीं है।

डिजाइन और हार्डवेयर में होंगे बदलाव इंटरसेप्टर 650 को पहली बार 2018 में Continental GT 650 के साथ लॉन्च किया गया था। तब से अब तक बाइक में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। कंपनी ने खास तौर से नए एमिशन नियमों के हिसाब से अपडेट किए हैं। इसके अलावा अलॉय व्हील और नए कलर ऑप्शन भी जोड़े गए हैं। 2027 मॉडल में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। साल 2024 में इस बाइक के एक टेस्ट मॉडल को ड्यूल फ्रंट डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ देखा गया था। ऐसे में नए मॉडल में बेहतर ब्रेकिंग हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है। रॉयल एनफील्ड ने अपने नए 750cc प्लेटफॉर्म में वजन कम करने पर खास ध्यान दिया है।

कंपनी यही तरीका अपडेटेड इंटरसेप्टर 650 में भी अपना सकती है। हालांकि, इसके लिए चेसिस में बड़े बदलाव किए जाएंगे या नहीं, इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं सकता। मौजूदा बाइक का फुल फ्यूल के साथ वजन 218 किलोग्राम है। इसके अलावा बाइक के सस्पेंशन सेटअप में भी सुधार हो सकता है। इसमें फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे के ट्विन शॉक एब्जॉर्बर को अपडेट किया जा सकता है। कॉन्टिनेंटल GT 750 में कंपनी ने 650cc मॉडल के प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स और गैस-चार्ज्ड रियर शॉक की जगह लीनियर स्प्रिंग्स और ट्रेडिशनल शॉक एब्जॉर्बर दिए हैं। ऐसा ही बदलाव इंटरसेप्टर में भी देखने को मिल सकता है।

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फीचर्स अपडेटेड इंटरसेप्टर 650 में मौजूदा रेट्रो-स्टाइल ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बरकरार रह सकता है। हालांकि, कॉन्टिनेंटल GT 750 में दिया गया TFT डिस्प्ले भी नए मॉडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ अपडेटेड स्विचगियर मिलने की भी उम्मीद है।

इंजन में नहीं होगा बड़ा बदलाव मेकैनिकली नई इंटरेप्टर 650 में मौजूदा 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि, कंपनी इसकी ट्यूनिंग या इंजन के कुछ इंटरनल पार्ट्स में बदलाव कर सकती है। फिलहाल यह इंजन 47hp की पावर और 52Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। आउटपुट में बड़े बदलाव की संभावना कम है क्योंकि यूरोप के A2 लाइसेंस नियमों के तहत बाइक की पावर 35kW यानी करीब 47.5hp से कम होनी चाहिए। कंपनी भारत में भी इसी स्पेसिफिकेशन को ऑफर कर सकती है।