ग्रेफाइट ग्रे कलर में लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड हंटर 350, मिलेगा बोल्ड और फ्रेश लुक; जानिए कीमत

रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिल हंटर 350 को नए कलर “ग्रेफाइट ग्रे” में लॉन्च कर दिया है। अब पहले से मौजूद रियो व्हाइट व डैपर ग्रे के साथ इसके कुल तीन शेड हो जाएंगे।

Mon, 11 Aug 2025 05:09 PM

रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिल हंटर 350 को नए कलर “ग्रेफाइट ग्रे” में लॉन्च कर दिया है। बता दें कि यह नया कलर मिड-वैरिएंट में मिलेगा। यानी कि अब पहले से मौजूद रियो व्हाइट व डैपर ग्रे के साथ इसके कुल तीन शेड हो जाएंगे। नए कलर के साथ हंटर 350 के पास अब कुल सात कलर ऑप्शन हैं। इसका डिजाइन सिटी राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो सादगी में भी स्टाइल चाहते हैं। आइए जानते हैं बाइक के पावरट्रेन, कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से।

मिलेगा बोल्ड और फ्रेश लुक नए ग्रेफाइट ग्रे कलर को स्ट्रीट ग्रैफिटी आर्ट से इंस्पायर किया गया है जो इसे बोल्ड और फ्रेश लुक देता है। इससे पहले इस साल कंपनी ने हंटर 350 में रियो व्हाइट, टोक्यो ब्लैक और लंदन रेड जैसे कलर्स के साथ कई मैकेनिकल और एर्गोनॉमिक अपडेट्स भी दिए थे। इनमें ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर सीट कम्फर्ट, नया सस्पेंशन और स्लिप-असिस्ट क्लच जैसी अहम खूबियां शामिल हैं।

दमदार है इंजन अगर पावरट्रेन की बात करें तो हंटर 350 में रॉयल एनफील्ड का 349cc J-सीरीज इंजन मिलता है जो दमदार परफॉर्मेंस और भरोसेमंद राइडिंग के लिए जाना जाता है। वहीं, LED हेडलैंप, ट्रिपर पॉड और टाइप-C यूएसबी फास्ट चार्जिंग जैसी मॉडर्न फीचर्स इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं।