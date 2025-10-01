ROYAL ENFIELD HITS ALL-TIME FESTIVE HIGH WITH 1,24,328 UNITS SOLD IN SEPTEMBER 2025 रॉयल एनफील्ड की इस बाइक पर टूटे लोग, 30 दिन में कंपनी की धकाधक 124328 यूनिट सेल; सितंबररॉय में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री, Auto Hindi News - Hindustan
रॉयल एनफील्ड की इस बाइक पर टूटे लोग, 30 दिन में कंपनी की धकाधक 124328 यूनिट सेल; सितंबररॉय में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री

सितंबर 2025 रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के लिए ऐतिहासिक महीना रहा। इसमें कंपनी ने नए मेट्योर 350 (Meteor 350) की लॉन्चिंग की। इसके अलावा कंपनी ने सितंबर 2025 में 1,24,328 मोटरसाइकिल्स सेल कर दीं, जो कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 07:12 PM
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने सितंबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री दर्ज की है। इस महीने कंपनी ने कुल 1,24,328 मोटरसाइकिल्स बेचीं, जो पिछले साल सितंबर 2024 की 86,978 यूनिट्स के मुकाबले 43% ज्यादा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स में भी जबरदस्त बढ़त देखी गई। कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में 350cc मॉडल (क्लासिक, बुलेट, हंटर) रहे। पिछले महीने 10,755 मोटरसाइकिल्स विदेश भेजी गईं, जबकि पिछले साल यही संख्या 7,653 यूनिट्स थी।

रॉयल एनफील्ड के CEO ने कहा कि B. गोविंदराजन ने कहा कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हमारे लिए अविश्वसनीय रही। हमने अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री दर्ज की है और सितंबर में 1 लाख+ रिटेल यूनिट्स पार कर ली हैं। नए मेट्योर 350 (Meteor 350) ने भी शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त की है। हम आने वाले महीनों में इसी ग्रोथ मोमेंटम को जारी रखने के लिए उत्साहित हैं।

नए और अपग्रेडेड मॉडल्स की धमाकेदार लॉन्चिंग

2025 Meteor 350

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपने मेट्योर 350 (Meteor 350) को नया अवतार दिया है। अब यह मिड-साइज क्रूज़िंग का अनुभव और भी स्टाइलिश, आरामदायक और फीचर-रिच हो गया है।

ये चार वैरिएंट्स Fireball, Stellar, Aurora, Supernova और सात नए कलर ऑप्शन में मौजूद है। इसकी कीमत 1,95,762 रुपये (एक्स-शोरूम, चेन्नई) है।

इसके अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें LED हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर, Tripper नेविगेशन पोड, USB Type-C फास्ट चार्जिंग, असिस्ट-एंड-स्लिप क्लच और एडजस्टेबल लीवर्स दिए गए हैं।

रॉयल एनफील्ड + फ्लिपकार्ट: आसान पेमेंट ऑप्शन

22 सितंबर 2025 से रॉयल एनफील्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है। अब ग्राहक Bengaluru, Gurugram, Kolkata, Lucknow और Mumbai में अपनी पसंदीदा 350cc मोटरसाइकिल्स जैसे Bullet 350, Classic 350, Hunter 350, Goan Classic 350 और Meteor 350 ऑनलाइन खरीद सकते हैं। डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट आपके नजदीकी रॉयल एनफील्ड डीलर के जरिए मिलेगा।

फ्लाइंग फ्ली C6: डिजाइन में अवॉर्ड विजेता

आपको बता दें कि हाल ही में रॉयल एनफील्ड की फ्लाइंग फ्ली C6 (Flying Flea C6) ने रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2025 जीता है। इस बाइक ने डिजाइन कॉन्सेप्ट कैटेगरी में यह अवार्ड हासिल किया। ये WWII के दौरान इस्तेमाल हुई रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली (Royal Enfield Flying Flea) से प्रेरित है।

Auto News Hindi Royal Enfield

