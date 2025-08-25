रॉयल एनफील्ड हिमालयन इलेक्ट्रिक की टेस्टिंग जारी, नई तस्वीरें करेंगी इंप्रेस; जानिए खासियत
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) लंबे समय से अपनी हिमालयन इलेक्ट्रिक बाइक की टेस्टिंग कर रही है। खास बात यह है कि कंपनी इस एडवेंचर बाइक को पहाड़ी इलाकों, खासकर लद्दाख जैसे मुश्किल रास्तों पर परख रही है।
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) लंबे समय से अपनी हिमालयन इलेक्ट्रिक बाइक की टेस्टिंग कर रही है। खास बात यह है कि कंपनी इस एडवेंचर बाइक को पहाड़ी इलाकों, खासकर लद्दाख जैसे मुश्किल रास्तों पर परख रही है। पहले भी कंपनी ने प्री-प्रोडक्शन मॉडल की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। अब सामने आई नई क्लियर इमेजेस ने बाइक के बारे में और जानकारी खोल दी है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें रॉयल एनफील्ड के किसी ऑफिशियल राइड इवेंट से लीक हुई हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
नई ई-हिमालयन में सबसे बड़ा बदलाव इसका ऑल-इलेक्ट्रिक सेटअप है। लेटेस्ट तस्वीरों में बाइक को LED हेडलैम्प, टॉल विंडस्क्रीन, ब्लैक-सिल्वर साइड पैनल, और नए LED इंडिकेटर्स के साथ देखा गया। इसमें लंबी सिंगल-पीस सीट, रियर लगेज रैक, गोल्डन स्पोक व्हील्स और ड्यूल-पर्पस टायर्स मिलते हैं। बैटरी पैक इंजन एरिया में लगाया गया है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाश प्लेट भी दी गई है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें दो बैटरी पैक होंगे और मोटर लगभग 100bhp की पावर जेनरेट कर सकती है।
धांसू होंगे फीचर्स
हार्डवेयर की बात करें तो बाइक में USD फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनो-शॉक, डिस्क ब्रेक्स और एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। सबसे खास बात है कि इसमें चार अलग-अलग राइड मोड्स, Zen (सिटी), Off-road, Tour और Rally मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 14 kWh बैटरी पैक ऑन-बोर्ड चार्जर के साथ दिया जाएगा। हालांकि, अपकमिंग ई-बाइक की रेंज के बारे में ज्यादा जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
(फोटो क्रेडिट- gaadiwaadi)
